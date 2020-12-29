8 615 80
Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов
Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавірусу в межах COVAX.
Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини... 8 млн - це кількість доз, які необхідно, двічі вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в межах COVAX Україна отримає", - сказав Немчінов.
Він нагадав, що МОЗ затвердило план вакцинальної кампанії, в першу чергу мають бути вакциновані медики та особи з груп ризику.
Окрім цього, додав Немчінов, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися.
Елена Голиц
ALEX SUROVV
Майкл Дорси
ну так вот.... и мне смешны верожопыки шо цитируют то на что, и на них, их.ние обожатели наклали большую кадавру, или как там, полную кефали....
Так що мабудь щось таки за неїї попросять.
Питання - скільки?
Якщо це 50 - 150 грн з молоді, а людям похилого віку та лікарям безкоштовно, то це одно діло.
А от якщо більше і всім за гроші...
Подивимось.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
Вот для врачей, учителей, полиции и тп профессий государство обязано предоставить ее бесплатно. Плюс на часть пенсионеров еще может хватить. А остальным этих 8 миллионов комплектов просто не хватит.
Остальное нужно покупать, а не ждать милостыню - тем более, что стоит вакцина у производителей не так, чтобы непосильно дорого. Вопрос в том, что украинские чинуши от медицины принципиально не могут работать без откатов - это нарушение принципов их существования, а потому производители, у которых без всяких откатов вакцину раскупают, как горячие пирожки - просто посылают наших чинуш.
Больше дел, господа, меньше слов и пиара.
Спутник под китайским брэндом?
Если бы это был Пфайзер или Модерна, то уже орали бы на сайте ОП и ЗЕбубочка лично встал пораньше, чтобы встретить в аэропорту.
Китайской или кацапской? А может монгольской из кумыса и верблюжьего навоза?
Потому что Пфайзером и Модерной бесплатно никто делиться не будет. Самим нужна.
А у производителей сейчас слишком большой спрос, чтобы связыватсья с нашими кровососами.
Пропускаю Всіх -в очередь, сукины дети!
Мені вакцина не потрібна..
😷😁
Другими словами, сначала "белые" люди (депутаты и топ. чиновники), а потом, если что-то останется - прочая чернь, т. е. мы.
Бесплатная вакцина бывает в Украине для будущих калек.
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q
1,3 миллиарда украдут и спрячут в офшорах?
Если платят за тебя - ты товар!
Украина получит 4 млн доз+2млн по программе вакцинации, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
Украина получит 8 млн доз, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
Украина получит 16млн доз, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Украина не будет в хвосте очереди за вакциной", - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Украина получит вакцину в мае 2021", - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Получение вакциньі в мае 2021 - ето не хвост очереди?", - журналистьі
"Украина получит вакцину в конце 2022 года", аналитическое агенство Блюмберг
Украина - единственная страна Европьі, отмеченная красной меткой по вакцинации - Блюмберг
Нет верьі етим мразям во главе с чмьірем Степановьім. От слова "Совсем"
за подонка Зеленского, мразь, по приказу которой
Антоненко гниёт в тюрьме
- Каждому.