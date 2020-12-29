УКР
Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавірусу в межах COVAX.

Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини... 8 млн - це кількість доз, які необхідно, двічі вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в межах COVAX Україна отримає", - сказав Немчінов.

Читайте також: Російська вакцина проти COVID-19 - гібридна зброя проти України, - Кулеба

Він нагадав, що МОЗ затвердило план вакцинальної кампанії, в першу чергу мають бути вакциновані медики та особи з груп ризику.

Окрім цього, додав Немчінов, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+19
а останется ли она бесплатной для населения?
показати весь коментар
29.12.2020 11:21 Відповісти
+13
Только рты не разевайте. Ета власть придумает 100500 причин чтобы продать нам по РЫНОЧНЫМ ценам. Тоесть раза в 2 дороже чем в мире. Ну как с електроенергией и газом.
показати весь коментар
29.12.2020 11:24 Відповісти
+13
А не попадет ли вакцина исключительно к ворам-чиновникам, армии ублюдков прокуроров, подлецов-судей и прочей госшушере? А население Украины это как бы и не люди даже...
показати весь коментар
29.12.2020 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а останется ли она бесплатной для населения?
показати весь коментар
29.12.2020 11:21 Відповісти
А не попадет ли вакцина исключительно к ворам-чиновникам, армии ублюдков прокуроров, подлецов-судей и прочей госшушере? А население Украины это как бы и не люди даже...
показати весь коментар
29.12.2020 11:26 Відповісти
б*же, вы видел как Овощ бегал по капищам?
ну так вот.... и мне смешны верожопыки шо цитируют то на что, и на них, их.ние обожатели наклали большую кадавру, или как там, полную кефали....
показати весь коментар
29.12.2020 11:50 Відповісти
Інакше й не буде...
показати весь коментар
30.12.2020 10:14 Відповісти
качественная вакцина будет стырена и продана на рапсию, а нам шмурдяк
показати весь коментар
29.12.2020 11:44 Відповісти
Гадаю ні. Її дають безкоштовно. Але її треба привезти, зберігати в відповідних умовах, розвозити по пунктам вакцінаціїї, там теж зберігати...
Так що мабудь щось таки за неїї попросять.
Питання - скільки?
Якщо це 50 - 150 грн з молоді, а людям похилого віку та лікарям безкоштовно, то це одно діло.
А от якщо більше і всім за гроші...
Подивимось.
показати весь коментар
29.12.2020 11:47 Відповісти
Конечно, для населения "бесплатно"! Можно будет купить в "Эпицентре"...
показати весь коментар
29.12.2020 12:03 Відповісти
в эпицентре нет холодильников для неё
показати весь коментар
29.12.2020 13:34 Відповісти
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
показати весь коментар
29.12.2020 12:04 Відповісти
написано же "Украина получит бесплатно". о населении ни слова.
показати весь коментар
29.12.2020 12:38 Відповісти
А маски и антисептики были весной бесплатные?Это ответ на Ваш вопрос про вакцину.Вам к сведению - маска прыгнула с 40 коп за шт на 50 грн за штуку.Делайте выводы.
показати весь коментар
29.12.2020 13:01 Відповісти
8 миллионов комплектов? Бесплатно для населения? У нас 32 миллиона населения, а не 8, как делить будете, если бесплатно?
Вот для врачей, учителей, полиции и тп профессий государство обязано предоставить ее бесплатно. Плюс на часть пенсионеров еще может хватить. А остальным этих 8 миллионов комплектов просто не хватит.
Остальное нужно покупать, а не ждать милостыню - тем более, что стоит вакцина у производителей не так, чтобы непосильно дорого. Вопрос в том, что украинские чинуши от медицины принципиально не могут работать без откатов - это нарушение принципов их существования, а потому производители, у которых без всяких откатов вакцину раскупают, как горячие пирожки - просто посылают наших чинуш.
показати весь коментар
29.12.2020 13:09 Відповісти
Только рты не разевайте. Ета власть придумает 100500 причин чтобы продать нам по РЫНОЧНЫМ ценам. Тоесть раза в 2 дороже чем в мире. Ну как с електроенергией и газом.
показати весь коментар
29.12.2020 11:24 Відповісти
так бубочка вже всіх попередив-----для баранів---тільки за гроші.
показати весь коментар
29.12.2020 11:48 Відповісти
- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
показати весь коментар
29.12.2020 12:04 Відповісти
Точно. Тесты тоже на словах были бесплатные. А на деле 700гривень и никопейкой меньше, кого только не спрашивал
показати весь коментар
29.12.2020 12:10 Відповісти
А тут аж 16млн. доз вакцины да минимум по 1000грн./штука. ето уже аж 16000000000грн Такого гешефта наши пейсатые воришки не упустят. Для начала сделают искуственные очереди в гомударственных клиниках, а вакцину будут толкать через частные клиники. Мол не хотите стоять годами в очередях идите покупайте
показати весь коментар
29.12.2020 12:18 Відповісти
Если сто раз сказать "сахар! сахар!" - слаще не становится.
Больше дел, господа, меньше слов и пиара.
показати весь коментар
29.12.2020 11:24 Відповісти
по якій ціні будуть продавати?
показати весь коментар
29.12.2020 11:25 Відповісти
По цене Ротердам+++
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
Радуцкий выкупит и продаст куда нибудь в Зимбабве
показати весь коментар
29.12.2020 11:40 Відповісти
свинособачої....
показати весь коментар
29.12.2020 11:25 Відповісти
Гуманитарку из ЕС нам тоже везут бесплатно. А оказывается она в наших магазинах за хорошие деньги
показати весь коментар
29.12.2020 11:26 Відповісти
А куди це нам?? В Данецк луганск??
показати весь коментар
29.12.2020 11:27 Відповісти
В Киев и другие города везут, дарагуша. А ты что не знал? А что по твоему продают в фирменных магазинах *Секонд Хэнд*, *Конфискат* и *Все по 8*? Даже в Епицентре Герега продает гуманитарку под названием *Ветошь*.
показати весь коментар
29.12.2020 11:32 Відповісти
И снова ни слова о том, какая это будет вакцина.
Спутник под китайским брэндом?
показати весь коментар
29.12.2020 11:26 Відповісти
Именно поэтому и не называют.

Если бы это был Пфайзер или Модерна, то уже орали бы на сайте ОП и ЗЕбубочка лично встал пораньше, чтобы встретить в аэропорту.
показати весь коментар
29.12.2020 11:31 Відповісти
Более того, для власти это прекрасный повод насильно впердолить всем приложение "Дія". Туда и будут вносить информацию о прививках. А без этой Дії будет совсем никуда - ни на работу устроиться, ни в любую госконтору прийти.
показати весь коментар
29.12.2020 11:43 Відповісти
Какой вакцины?

Китайской или кацапской? А может монгольской из кумыса и верблюжьего навоза?

Потому что Пфайзером и Модерной бесплатно никто делиться не будет. Самим нужна.
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
щас... побежал и уже очередь занял по записи
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 11:31 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
нумо давайте ще раз разом скажемо - "халва-халява..." ...Нарешті коментує "перспективи" вакцинації населення нашої "призабутої" країни під орудою "чємпіонів"... навіть цілий міністр Кабінету Міністрів... вже ...до мишей просто...
показати весь коментар
29.12.2020 11:37 Відповісти
Этого мало. Дайте возможность платно вакцинироваться тем кто хочет. СТрана платно может ещё миллионы доз закупить.
показати весь коментар
29.12.2020 11:37 Відповісти
Дадут. Не переживай. "Из той же бочки"
показати весь коментар
29.12.2020 12:01 Відповісти
Страна-то может, но занимаются этим чиновники Минздрава. А они без откатов не работают.
А у производителей сейчас слишком большой спрос, чтобы связыватсья с нашими кровососами.
показати весь коментар
29.12.2020 13:12 Відповісти
Вперду...ойц... вперьод!!
Пропускаю Всіх -в очередь, сукины дети!
Мені вакцина не потрібна..
😷😁
показати весь коментар
29.12.2020 11:41 Відповісти
А впаривать вакцину как будут, платно?
показати весь коментар
29.12.2020 11:47 Відповісти
Вакцина будет бесплатно. Заплатить нужно будет только за доставку через Ротердам+ за хранение+ПДВ+ ПФ+Военный Сбор+ рыночная цена+зеленый тариф. А так да, бесплатно, бери сколько хочешь.
показати весь коментар
29.12.2020 11:54 Відповісти
Молодцы команда Зеленского.
показати весь коментар
29.12.2020 11:52 Відповісти
от придурок, йому очі уриною заливають, а воно посміхається та дякує... Зе!біле, в рамках COVAX все заглохло назавжди...
показати весь коментар
29.12.2020 12:04 Відповісти
ура, выпросили))) нет что бы сказать что САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ украина закупила из БЮДЖЕТА
показати весь коментар
29.12.2020 11:52 Відповісти
16 мільйонів доз вакцини безплатно, а в Украіні вона буде за немалі гроші. Ну як же в євреів та без гешефту ?
показати весь коментар
29.12.2020 11:55 Відповісти
Интересно еще когда будет. Если в 2024м тогда может и бесплатно.
показати весь коментар
29.12.2020 12:01 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 12:36 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26073055.html Народное творчество

Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов - Цензор.НЕТ 7064

Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8242

Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5710
показати весь коментар
29.12.2020 12:08 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 12:10 Відповісти
Не, то фигня. После вакцины народ в зомби превращается и их укус вместо прививок )))). Ну в Мире дебилоидов хватает, а Штаты это прям рассадник! ))
показати весь коментар
12.01.2021 14:04 Відповісти
Ахах, зе-команда вже порахувала скільки заробить, продавши їх через свої аптеки?))
показати весь коментар
29.12.2020 12:10 Відповісти
в первую очередь должны быть вакцинированы ... лица из групп риска.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другими словами, сначала "белые" люди (депутаты и топ. чиновники), а потом, если что-то останется - прочая чернь, т. е. мы.
Источник: https://censor.net/ru/n3239605
показати весь коментар
29.12.2020 12:24 Відповісти
а чем не группы риска?! заседать в "Велюрах" и ходить на концерты Квартала чем не риск?
показати весь коментар
29.12.2020 12:37 Відповісти
Вот и я об этом. Да еще на Новый год кутить в ресторанах всю ночь без ограничений и проверок.
показати весь коментар
29.12.2020 15:35 Відповісти
А потом все эти "господа" получат бесплатные прививки, а нам в остатке - по тройной цене, чтобы окупить эти уже использованные прививки.
показати весь коментар
29.12.2020 15:39 Відповісти
запомните аферист беня, его малоПИД,,,,роский нарко-Халуй ваЗЕлин и его Сброд и бесплатные вакцины это понятия не совместимые!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 12:26 Відповісти
Бесплатный сыр бывает в мышеловке.
Бесплатная вакцина бывает в Украине для будущих калек.
показати весь коментар
29.12.2020 12:28 Відповісти
А платная, думаешь, не? С какого перепугу наши наверху вдруг о здоровье нации резко обеспокоились, проигнорив себя?
показати весь коментар
29.12.2020 12:51 Відповісти
Питання ще - якої саме вакцини...
показати весь коментар
29.12.2020 12:30 Відповісти
Від ящура.
показати весь коментар
29.12.2020 12:45 Відповісти
вакцина бесплатна, доставка - $100. Схема называется "абынебарыга+" (или "камниснеба v2.0")
показати весь коментар
29.12.2020 12:39 Відповісти
А за зберігання приватним компаніям також не треба буде платити?
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
халявщики паскудные, выпросили, а чего именно неизвестно, но бесплатно. просрали деньги, а теперь побираются, позорники
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
Бескоштовний сир - в мишоловці. Масони знають, що творять. Навіть всесвітній банк зайнявся вакцинацією до 2025 года є документ на 63 сторінках.
показати весь коментар
29.12.2020 12:49 Відповісти
Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов

https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q
показати весь коментар
29.12.2020 12:50 Відповісти
"Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов" - https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3160628-kabmin-vydelil-13-milliarda-na-zakupku-covidvakcin.html Кабмин выделил 1,3 миллиарда на закупку COVID-вакцин
1,3 миллиарда украдут и спрячут в офшорах?
показати весь коментар
29.12.2020 13:04 Відповісти
В каком году не уточните? И в очереди мы случайно не после Гондураса?
показати весь коментар
29.12.2020 13:10 Відповісти
А,кто производитель вакцины,если это кацапсинский эликсир смерти,то прививайтесь им сами........бесплатно!!!
показати весь коментар
29.12.2020 13:14 Відповісти
Если ты платишь - ты покупатель.
Если платят за тебя - ты товар!
показати весь коментар
29.12.2020 13:25 Відповісти
Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Украина получит 4 млн доз+2млн по программе вакцинации, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
Украина получит 8 млн доз, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
Украина получит 16млн доз, - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Украина не будет в хвосте очереди за вакциной", - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ

"Украина получит вакцину в мае 2021", - кто-то из ньінешних уродцев из МОЗ
"Получение вакциньі в мае 2021 - ето не хвост очереди?", - журналистьі

"Украина получит вакцину в конце 2022 года", аналитическое агенство Блюмберг
Украина - единственная страна Европьі, отмеченная красной меткой по вакцинации - Блюмберг

Нет верьі етим мразям во главе с чмьірем Степановьім. От слова "Совсем"
показати весь коментар
29.12.2020 13:47 Відповісти
Мы проголосовали за ПАДАЛЕЙ УБЛЮДОЧНЫХ ...
показати весь коментар
29.12.2020 14:04 Відповісти
Немчинов с Членограем решили поживиться за счёт лохов
показати весь коментар
29.12.2020 14:03 Відповісти
Печально, что страдают те, кто не голосовал
за подонка Зеленского, мразь, по приказу которой
Антоненко гниёт в тюрьме
показати весь коментар
29.12.2020 14:05 Відповісти
Отримаємо, зробимо, складемо, заплануємо,будемо,виплатимо, забезпечимо, зможемо, купимо, закладемо, впровадимо, збудуємо,не допустимо,приймемо, придбаємо, відкриємо, збережемо.... пообіцяєМО: язик не відсохне, а з часом все забувається, часи минають, люди відходять. А, як все ж, запитають то пообіцяєМО ще щось.Свора брехунів, що увела брехню в ранг державної політики.
показати весь коментар
29.12.2020 14:05 Відповісти
І що за вакцина? Хто виробник?
показати весь коментар
29.12.2020 14:35 Відповісти
И прошла ли она все испытания и получила ли сертификат ВОЗ?
показати весь коментар
29.12.2020 15:42 Відповісти
"Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины"

- Каждому.
показати весь коментар
29.12.2020 15:39 Відповісти
Хто знає, поясніть, який імунітет сильніший, від вакцини, чи в разі якщо людина переболіла?
показати весь коментар
29.12.2020 15:59 Відповісти
Завжди сильніший коли людина перехворіла (впоралася власними силами). Та ніхто не знає з чим ми маємо справу: дуже вже залишкові явища (які поки вдалося прослідковувати) перенесеної КОВІД ної хвороби нагадують імунодефіцитний стан... Кволість, втрата ваги, апетиту, загострення інших хворіб, серця, гіпертонії, діабету, шлункових.
показати весь коментар
29.12.2020 19:22 Відповісти
Фигня в угробленном кишечнике после активного лечения ковида. Народ операции делает, некоторые умирают. Лучше вакцина чем переболеть
показати весь коментар
12.01.2021 13:45 Відповісти
Боже, какой тупой население, а я верю, мы получим 16 млн. доз. Вы здесь начинаете умничать, а я вам открою секрет, простой, как двери. Первое, статья не говорит о сроках и это главное. 8 мало, 16 как раз на 8 млн и это им по программе хватит, остальные ВЫМРУТ и вот тогда они дадут и сами вколют. На их обслугу хватит.
показати весь коментар
29.12.2020 18:50 Відповісти
А че кипишуем? Половина народа не хо чпокать вакцины. Не доверяют. Из моих знакомых трое таких. 8млн для начала вполне достаточно, без ажиотажа.
показати весь коментар
12.01.2021 13:42 Відповісти
 
 