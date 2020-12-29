Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавірусу в межах COVAX.

Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини... 8 млн - це кількість доз, які необхідно, двічі вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в межах COVAX Україна отримає", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що МОЗ затвердило план вакцинальної кампанії, в першу чергу мають бути вакциновані медики та особи з груп ризику.

Окрім цього, додав Немчінов, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися.