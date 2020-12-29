УКР
У ЗСУ за добу виявили 91 новий випадок COVID-19, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджений 91 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 14 осіб. ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - вказується в повідомленні.

Ще 77 пацієнтів на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.

Загалом станом на 10:00 29 грудня у ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 2 036 осіб. Одужали за період пандемії 11 678 осіб, летальних випадків - 37. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 217 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

А на плакаті чомусь показаний анус.
29.12.2020 12:08 Відповісти
Что-то многовато. Наверное методички КМУ не внимательно читали.
29.12.2020 12:10 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
29.12.2020 12:18 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free
Від чого передчасно померла санінструктор? Від COVID?

https://twitter.com/highlander_free @highlander_free

28 грудня передчасно пішла з життя санітарний інструктор у зоні АТО, сержант Інеса Вишнякова.
Сержант Вишнякова була санінструктором навчальної роти підготовки водіїв в/ч А2600, проходила військову службу в зоні проведення АТО.

https://pbs.twimg.com/media/EqZK8KdXMAAvhRi?format=jpg&name=900x900
29.12.2020 14:25 Відповісти
 
 