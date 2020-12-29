У ЗСУ за добу виявили 91 новий випадок COVID-19, - командування Медсил
У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджений 91 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 14 осіб. ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - вказується в повідомленні.
Ще 77 пацієнтів на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.
Загалом станом на 10:00 29 грудня у ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 2 036 осіб. Одужали за період пандемії 11 678 осіб, летальних випадків - 37. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 217 осіб.
Від чого передчасно померла санінструктор? Від COVID?
https://twitter.com/highlander_free @highlander_free
28 грудня передчасно пішла з життя санітарний інструктор у зоні АТО, сержант Інеса Вишнякова.
Сержант Вишнякова була санінструктором навчальної роти підготовки водіїв в/ч А2600, проходила військову службу в зоні проведення АТО.
https://pbs.twimg.com/media/EqZK8KdXMAAvhRi?format=jpg&name=900x900