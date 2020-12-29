У ЗСУ за добу виявили 91 новий випадок COVID-19, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджений 91 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 14 осіб. ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - вказується в повідомленні.

Ще 77 пацієнтів на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.

Загалом станом на 10:00 29 грудня у ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 2 036 осіб. Одужали за період пандемії 11 678 осіб, летальних випадків - 37. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 217 осіб.

