Вору в законе Нодару Асояну отказали в получении политического убежища в Украине, - источник

Нодару Асояну, известному в криминальных кругах как вор в законе Нодар Руставский, Миграционная служба отказала в получении статуса беженца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в Национальной полиции Украины.

По словам источникам, Асоян обращался в территориальное подразделение Миграционной службы, которое находится в Полтаве, и просил политического убежища. Аргументировал тем, что в России его преследуют по политическим мотивам — якобы за волонтерскую помощь, которую он оказывал Вооруженным силам Украины на Востоке. Когда ему отказали, попытался оспорить это решение через суд. Но суд, основываясь на материалах, предоставленных Миграционной службой, вынес решение не в его пользу.

Ранее, комментируя попытку Асояна получить статус политического беженца, ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук: "Сегодня прочитал на каком-то сайте информацию о том, что "вор в законе" Нодар Руставский, обращался с просьбой предоставить ему политическое убежище в нашей стране и якобы уже получил, потому что "помогал нашим военным на войне". Теперь за это "волонтерство" его преследует РФ.

У меня в голове не укладывается - как это "вор в законе" обращается в органы власти с просьбой, наверное, виноват в этом короновирус.

Мир сошел с ума - старые "законники" на том свете, пожалуй, уже перевернулись там не один раз от такой новости.

И главное. За последние годы не слышал, чтобы кто-то из "воров в законе" обращался с такой просьбой к органам власти Грузии или той же России, или к любой другой стране мира ... Видимо, у нас это возможно, потому что мы действительно уже прогрессивная, гуманная, свободная, демократическая страна.

С таким раскладом к нам поедут "такие волонтеры" со всего мира, каждый захочет помочь нам на войне".