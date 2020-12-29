РУС
7 650

Вору в законе Нодару Асояну отказали в получении политического убежища в Украине, - источник

Нодару Асояну, известному в криминальных кругах как вор в законе Нодар Руставский, Миграционная служба отказала в получении статуса беженца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в Национальной полиции Украины.

По словам источникам, Асоян обращался в территориальное подразделение Миграционной службы, которое находится в Полтаве, и просил политического убежища. Аргументировал тем, что в России его преследуют по политическим мотивам — якобы за волонтерскую помощь, которую он оказывал Вооруженным силам Украины на Востоке. Когда ему отказали, попытался оспорить это решение через суд. Но суд, основываясь на материалах, предоставленных Миграционной службой, вынес решение не в его пользу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вора в законе Магало задержали на Киевщине. ФОТО

Ранее, комментируя попытку Асояна получить статус политического беженца, ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук: "Сегодня прочитал на каком-то сайте информацию о том, что "вор в законе" Нодар Руставский, обращался с просьбой предоставить ему политическое убежище в нашей стране и якобы уже получил, потому что "помогал нашим военным на войне". Теперь за это "волонтерство" его преследует РФ.

У меня в голове не укладывается - как это "вор в законе" обращается в органы власти с просьбой, наверное, виноват в этом короновирус.

Мир сошел с ума - старые "законники" на том свете, пожалуй, уже перевернулись там не один раз от такой новости.

И главное. За последние годы не слышал, чтобы кто-то из "воров в законе" обращался с такой просьбой к органам власти Грузии или той же России, или к любой другой стране мира ... Видимо, у нас это возможно, потому что мы действительно уже прогрессивная, гуманная, свободная, демократическая страна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вора в законе по прозвищу "Рубен Ивановский" выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция. ФОТО

С таким раскладом к нам поедут "такие волонтеры" со всего мира, каждый захочет помочь нам на войне".

Автор: 

вор в законе (315) Нацполиция (16702) убежище (284) Госмиграция (291) Аброськин Вячеслав (584)
Топ комментарии
+9
А чо так? Чего не помочь хорошему человеку? Ринат Бандитыч тоже вор в законе и это ему не мешат мутить схемы на зеленом тарифе))))
29.12.2020 13:33 Ответить
+2
на родину он неможет... там у них на камеру спрашивают "имеете ли вы статус вора, можно ли вас считать вором в законе" - скажет "нет" - сам себя опустил, скажет "да" - сядет на десятку, просто потому что называется так. Саакашвили придумал, частично слизав закон РИКО в США.
29.12.2020 13:40 Ответить
+2
Мусора денег возьмут, запустят а потом показательно словят и депортируют. И навар и показатели ростут. Рехформа, ептель.
29.12.2020 13:42 Ответить
И что теперь на родину, работать?
29.12.2020 13:33 Ответить
Нет, с мусорами договорится...
29.12.2020 13:40 Ответить
29.12.2020 14:02 Ответить
У меня в голове не укладывается - как это "вор в законе" обращается в органы власти с просьбой, в жизни Вячеслав все наоборот.
29.12.2020 13:35 Ответить
Ну так он же в заявлении не пишет: Я, вор в законе...
29.12.2020 13:43 Ответить
при порохе воры стали неприкасаемые , при зеленых тоже , вот и думает данный фигурант -
почему тем можно , а ему нельзя
страну превратили в воровской анклав , куда разная шваль со всего бывшего совка стекается
и ведь знают че здесь их даже арестовать за любое преступление нельзя
а этот пост пробил очередное дно - вор просит политубежища , и ведь дадут , ну чутка погодя
29.12.2020 15:35 Ответить
Жмот наверно.....
Уже давно известно и кому заносить и сколько для получения гражданства....
В миграц службу не ниже зама заносишь 10 шт зелени.........
29.12.2020 13:47 Ответить
а шо так много, на 10 штук можно всей банде пачпорта выписать
29.12.2020 13:51 Ответить
Ну не знаю......
Услуги Дины Пимаховой стартовали с 10....
29.12.2020 14:08 Ответить
ну если он Руставский, пусть едет в Грузию. там Михо все условия создал
29.12.2020 13:50 Ответить
но мы же ни в чем невиноваты
Вору в законі Нодару Асояну відмовили в отриманні політичного притулку в Україні, - джерело - Цензор.НЕТ 7640
29.12.2020 13:50 Ответить
Ничего удивительного, только в Украине "волонтеры" собирают деньги ТОЛЬКО на личную. карточку и никто и никогда не показывал банковские выписки прихода и расхода с карточки. Это нонсенс и незаконно во всех странах кроме Украины.
29.12.2020 13:51 Ответить
Особенно, если в своих инстаграмах все время постят фотки с разных кафе, ресторанов, пляжей и отелей Европы и Азии. Что-то крепко не так с нашим обществом.
29.12.2020 13:54 Ответить
У нас отказали - не беда! Завтра этот вор всплывет где-то в Австрии или Финляндии, Европа медленно сходит (сошла?) с ума, если за последние годы дала вид на жительство тысячам чеченцев, дагам, арам и другим диким племенам из РФ, которым еще очень рано жить среди людей.
29.12.2020 13:53 Ответить
не надо было отказывать! Предложили бы ему поцеловать зад полицейского под видеокамеру... .
А потом, по привычке, сказали бы что пошутили и не пустим к нам...
29.12.2020 13:54 Ответить
Таки ,да! Полный беспредел ! Авторитетный вор запросил новую ксиву, а они поперек !?? Чего шуршите ,чего быкуете ?
29.12.2020 13:59 Ответить
Грузинского вора находящегося в розыске, наплевав на официальные запросы прокуратуры назначили на высокую госдолжность губернатора, потом реформатора в Украине. Чего сейчас скулить? Собирайте толпу и на границу встречать очередного вора который хочет в Украину. Или забыли что недавно это было основным занятием?
29.12.2020 13:59 Ответить
Очень странно. Почему так? Занес что ли мало? или почему?
29.12.2020 14:02 Ответить
.

ну правильно. Киев же не резиновый. тут своих воров хватает
29.12.2020 14:06 Ответить
правильно що відмовили...в нас своїх 450
29.12.2020 14:09 Ответить
Не "вору в законі", а "злодію в законі".
29.12.2020 14:12 Ответить
А до рішення сходняка немає поваги.
Може, він збирався до в'язниці.
29.12.2020 14:13 Ответить
Наприкінці правліня Ющенко в Україні було лише 3 "злодія в законі", а після Порошенка їх стало вже 107. Скільки зараз не знаю адже маючи крімінального міністра внутрішніх справ і повністю провалену "реформуу" менше їх точно не стало.
29.12.2020 14:46 Ответить
чому відмовили? команді ж зеленського потрібні нові обличчя реформаторів
29.12.2020 15:02 Ответить
Мало отсыпал
29.12.2020 15:33 Ответить
Замість покійного Нігояна, земля йому пухом і світла пам'ять, не хватає у нас ще таких вірменів як цей "законник".
29.12.2020 17:47 Ответить
 
 