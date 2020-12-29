РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10279 посетителей онлайн
Новости
977 4

В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, - Шмыгаль

В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает необходимым усилить лицензионные условия для обучения иностранных студентов в Украине и ужесточить ответственности за их несоблюдение.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по результатам совещания, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр поддержал предложение Государственной службы качества образования о необходимости усиления лицензионных условий для обучения иностранных студентов и усиление ответственности за их несоблюдение", - сообщили в Кабмине.

Шмыгаль также поддержал предложение о введении независимого экзамена для иностранных студентов, который будет способствовать повышению конкурентоспособности и устранению коррупционной составляющей в образовательном процессе.

Премьер поручил Министерству цифровой трансформации обеспечить разработку и внедрение единой межведомственной электронной платформы относительно процедуры зачисления иностранцев и лиц без гражданства в учреждения высшего образования в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования

Автор: 

вуз (909) Кабмин (14094) Университет (248) обучение (549) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7902З тарифами все ОК, геноциду тарифного, як і не було, пора і освіту в стійло.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:04 Ответить
Боротьба Юлі за грошові знаки триває беззупинно...

Просто зараз більше платять за тихенько посидіти та поголосувати за зелений бюджет.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:11 Ответить
усилят/ а также углубят, сделают ширше и ширее.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:05 Ответить
Шмыгалю очень деньги нужны.
С мира по нитке - голому зелядям рубаха.

Потому что бюджет перевыполнил планы.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:09 Ответить
 
 