В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает необходимым усилить лицензионные условия для обучения иностранных студентов в Украине и ужесточить ответственности за их несоблюдение.
Об этом сообщила пресс-служба правительства по результатам совещания, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр поддержал предложение Государственной службы качества образования о необходимости усиления лицензионных условий для обучения иностранных студентов и усиление ответственности за их несоблюдение", - сообщили в Кабмине.
Шмыгаль также поддержал предложение о введении независимого экзамена для иностранных студентов, который будет способствовать повышению конкурентоспособности и устранению коррупционной составляющей в образовательном процессе.
Премьер поручил Министерству цифровой трансформации обеспечить разработку и внедрение единой межведомственной электронной платформы относительно процедуры зачисления иностранцев и лиц без гражданства в учреждения высшего образования в Украине.
Просто зараз більше платять за тихенько посидіти та поголосувати за зелений бюджет.
С мира по нитке -
голомузелядям рубаха.
Потому что бюджет перевыполнил планы.