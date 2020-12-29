В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает необходимым усилить лицензионные условия для обучения иностранных студентов в Украине и ужесточить ответственности за их несоблюдение.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по результатам совещания, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр поддержал предложение Государственной службы качества образования о необходимости усиления лицензионных условий для обучения иностранных студентов и усиление ответственности за их несоблюдение", - сообщили в Кабмине.

Шмыгаль также поддержал предложение о введении независимого экзамена для иностранных студентов, который будет способствовать повышению конкурентоспособности и устранению коррупционной составляющей в образовательном процессе.

Премьер поручил Министерству цифровой трансформации обеспечить разработку и внедрение единой межведомственной электронной платформы относительно процедуры зачисления иностранцев и лиц без гражданства в учреждения высшего образования в Украине.

