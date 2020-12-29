В Україні посилять ліцензійні умови для навчання іноземних студентів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне посилити ліцензійні умови для навчання іноземних студентів в Україні і посилити відповідальності за їхнє недотримання.
Про це повідомила пресслужба уряду за результатами наради, передає Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністр підтримав пропозицію Державної служби якості освіти щодо необхідності посилення ліцензійних умов для навчання іноземних студентів та посилення відповідальності за їхнє недотримання", - повідомили в Кабміні.
Шмигаль також підтримав пропозицію запровадження незалежного іспиту для іноземних студентів, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та усуненню корупційної складової в освітньому процесі.
Прем’єр доручив Міністерству цифрової трансформації забезпечити розробку та впровадження єдиної міжвідомчої електронної платформи щодо процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти в Україні.
