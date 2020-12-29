УКР
В Україні посилять ліцензійні умови для навчання іноземних студентів, - Шмигаль

В Україні посилять ліцензійні умови для навчання іноземних студентів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне посилити ліцензійні умови для навчання іноземних студентів в Україні і посилити відповідальності за їхнє недотримання.

Про це повідомила пресслужба уряду за результатами наради, передає Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр підтримав пропозицію Державної служби якості освіти щодо необхідності посилення ліцензійних умов для навчання іноземних студентів та посилення відповідальності за їхнє недотримання", - повідомили в Кабміні.

Шмигаль також підтримав пропозицію запровадження незалежного іспиту для іноземних студентів, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та усуненню корупційної складової в освітньому процесі.

Прем’єр доручив Міністерству цифрової трансформації забезпечити розробку та впровадження єдиної міжвідомчої електронної платформи щодо процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти

виш (559) Кабмін (14310) Університет (186) навчання (611) Шмигаль Денис (4778)
В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7902З тарифами все ОК, геноциду тарифного, як і не було, пора і освіту в стійло.
29.12.2020 14:04 Відповісти
Боротьба Юлі за грошові знаки триває беззупинно...

Просто зараз більше платять за тихенько посидіти та поголосувати за зелений бюджет.
29.12.2020 14:11 Відповісти
усилят/ а также углубят, сделают ширше и ширее.
29.12.2020 14:05 Відповісти
Шмыгалю очень деньги нужны.
С мира по нитке - голому зелядям рубаха.

Потому что бюджет перевыполнил планы.
29.12.2020 14:09 Відповісти
 
 