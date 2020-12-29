Венедиктова отрицает затягивание подписания подозрений по делу Приватбанка: "Дело начало двигаться в нужном русле"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отрицает информацию СМИ о том, что она уже две недели затягивает подписание подозрения по делу Приватбанка.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Позволю себе дать дружеский совет журналисту ЭП, который позволил себе сослаться на секретные источники в правоохранительных органах, которые заверили его в том, что я блокирую подписания подозрений в так называемом деле Приватбанка. Это источник или манипулятор, или лжец", - отметила генпрокурор.

"Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле", - добавила она.

Венедиктова также предупредила, что "если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, то найдет возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием"

Ранее Экономическая Правда сообщила со ссылкой на источники в НАБУ, что Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору, но от нее нет ответа уже две недели.

