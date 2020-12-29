РУС
Венедиктова отрицает затягивание подписания подозрений по делу Приватбанка: "Дело начало двигаться в нужном русле"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отрицает информацию СМИ о том, что она уже две недели затягивает подписание подозрения по делу Приватбанка.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Позволю себе дать дружеский совет журналисту ЭП, который позволил себе сослаться на секретные источники в правоохранительных органах, которые заверили его в том, что я блокирую подписания подозрений в так называемом деле Приватбанка. Это источник или манипулятор, или лжец", - отметила генпрокурор.

"Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле", - добавила она.

Венедиктова также предупредила, что "если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, то найдет возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием"

Ранее Экономическая Правда сообщила со ссылкой на источники в НАБУ, что Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору, но от нее нет ответа уже две недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата": "Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время"

Приватбанк (836) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2602)
+15
даже страшно спросить - где это "русло" ...нужное бенядиктовой...
29.12.2020 15:33 Ответить
+14
"дело начало двигаться в нужном русле"

В нужному для кого? Для України чи для Бєні?

В нужному для кого? Для України чи для Бєні?
29.12.2020 15:35 Ответить
+12
Да-да, канешна! Верим, верим!
29.12.2020 15:35 Ответить
даже страшно спросить - где это "русло" ...нужное бенядиктовой...
29.12.2020 15:33 Ответить
У Бени в портмоне...
29.12.2020 15:38 Ответить
Бенедиктова хотіла сказати, що пливе по руслу фінансового потоку і невтомно гребе, але не веслом, а жменями.))
29.12.2020 15:45 Ответить
Так всі ми знаємо,шо то за русло,шо по ньому "двігаєца" і куди воно попадає...Ми навіть можем здогадуватись як зелений потічок з цього русла допливає до кишені "главного політіка года"...
29.12.2020 16:52 Ответить
эта стерва уже на пожизненное себе намотала
29.12.2020 17:47 Ответить
В нужному для кого? Для України чи для Бєні?
29.12.2020 15:35 Ответить
Причем тут ЗЕ, Ермак, Шмыгаль Венедиктова, Татаров, Портнов к Украине?

У них у каждого свой хозяин, свой интерес и свое русло.
29.12.2020 15:45 Ответить
Да-да, канешна! Верим, верим!
29.12.2020 15:35 Ответить
Под елочку положит..
🤑
29.12.2020 15:35 Ответить
Цікаво,з якої вигрібно ями Зеленський вигрібає цих опаришів-Татарова,Бенедікту,та свого останнього регента Єрмака.
29.12.2020 15:36 Ответить
Знайшли кому вірити.Збрехавша раз вже ніколи не зупиниться, тим більше Беня знає, що робить.
29.12.2020 15:38 Ответить
Цікаво,з якої вигрібної ями Зеленський вигрібає цих опаришів-Татарова,Бенедікту,та свого останнього регента Єрмака.
29.12.2020 15:39 Ответить
Богата земля украинская честным и работящим народом...

Но виноват в том, что Украина густо населена тупыми упырями сам знаешь кто.
29.12.2020 15:47 Ответить
Жонглирование словами,- вот и весь ее проФФессионализм! Вода-вода, кругом вода... да еще и протекает..
29.12.2020 15:47 Ответить
Венедіктова заперечує затягування підписання підозр у справі Приватбанку: "Справа почала рухатися в потрібному руслі" - Цензор.НЕТ 4783
29.12.2020 15:48 Ответить
Медьведьку- повесить её отдать ЗЭК ам. поучить .
29.12.2020 15:52 Ответить
Я скорее поверю "потомственной предсказательнице", чем генпрокурору. Печально это....
29.12.2020 16:00 Ответить
В україні уже керують кацапи це факт, питання лише в тому коли їх "пудуть"
29.12.2020 16:04 Ответить
В потрібному руслі для коломойського.
29.12.2020 16:16 Ответить
Вот оно, нужное русло...
Венедіктова заперечує затягування підписання підозр у справі Приватбанку: "Справа почала рухатися в потрібному руслі" - Цензор.НЕТ 246
29.12.2020 16:18 Ответить
Зеленский подонок
29.12.2020 16:18 Ответить
Если бы токо он один!
29.12.2020 17:31 Ответить
І він би вдув цю істоту(((... досі повірити не можу)))
29.12.2020 16:43 Ответить
зебилы, ищите русло, пока там есть еще какие-то деньги и русло не пересохло. Как говорится, не дай себе засохнуть вместе с руслом.
29.12.2020 17:22 Ответить
 
 