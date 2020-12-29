УКР
Новини
Венедіктова заперечує затягування підписання підозр у справі Приватбанку: "Справа почала рухатися в потрібному руслі"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заперечує інформацію ЗМІ про те, що вона вже два тижні затягує підписання підозри у справі Приватбанку.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволю собі дати дружню пораду журналісту ЕП, який дозволив собі послатися на секретні джерела в правоохоронних органах, які завірили його в тому, що я блокую підписання підозр в так званій справі Приватбанку. Це джерело або маніпулятор, або брехун", - зазначила генпрокурор.

"Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство - всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись в потрібному руслі", - додала вона.

Читайте: НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, - Грищук

Венедіктова також попередила, що "якщо ці зашифровані джерела інформації і надалі продовжать займатись продажем повітря, я знайду можливість, в тому числі і процесуальну, пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідувались з деяким запізненням".

Раніше Економічна Правда повідомила з посиланням на джерела в НАБУ, що Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі Приватбанку на узгодження особисто Генеральному прокурору, але від неї немає відповіді вже два тижні.

Приватбанк (2454) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3394)
Топ коментарі
+15
даже страшно спросить - где это "русло" ...нужное бенядиктовой...
29.12.2020 15:33 Відповісти
+14
"дело начало двигаться в нужном русле"

В нужному для кого? Для України чи для Бєні?

В нужному для кого? Для України чи для Бєні?
29.12.2020 15:35 Відповісти
+12
Да-да, канешна! Верим, верим!
29.12.2020 15:35 Відповісти
показати весь коментар
У Бени в портмоне...
29.12.2020 15:38 Відповісти
Бенедиктова хотіла сказати, що пливе по руслу фінансового потоку і невтомно гребе, але не веслом, а жменями.))
Так всі ми знаємо,шо то за русло,шо по ньому "двігаєца" і куди воно попадає...Ми навіть можем здогадуватись як зелений потічок з цього русла допливає до кишені "главного політіка года"...
эта стерва уже на пожизненное себе намотала
показати весь коментар
Причем тут ЗЕ, Ермак, Шмыгаль Венедиктова, Татаров, Портнов к Украине?

У них у каждого свой хозяин, свой интерес и свое русло.
Под елочку положит..
🤑
Цікаво,з якої вигрібно ями Зеленський вигрібає цих опаришів-Татарова,Бенедікту,та свого останнього регента Єрмака.
Знайшли кому вірити.Збрехавша раз вже ніколи не зупиниться, тим більше Беня знає, що робить.
Цікаво,з якої вигрібної ями Зеленський вигрібає цих опаришів-Татарова,Бенедікту,та свого останнього регента Єрмака.
Богата земля украинская честным и работящим народом...

Но виноват в том, что Украина густо населена тупыми упырями сам знаешь кто.
Жонглирование словами,- вот и весь ее проФФессионализм! Вода-вода, кругом вода... да еще и протекает..
Венедіктова заперечує затягування підписання підозр у справі Приватбанку: "Справа почала рухатися в потрібному руслі"
Медьведьку- повесить её отдать ЗЭК ам. поучить .
Я скорее поверю "потомственной предсказательнице", чем генпрокурору. Печально это....
В україні уже керують кацапи це факт, питання лише в тому коли їх "пудуть"
В потрібному руслі для коломойського.
Вот оно, нужное русло...
Венедіктова заперечує затягування підписання підозр у справі Приватбанку: "Справа почала рухатися в потрібному руслі"
Зеленский подонок
Если бы токо он один!
І він би вдув цю істоту(((... досі повірити не можу)))
зебилы, ищите русло, пока там есть еще какие-то деньги и русло не пересохло. Как говорится, не дай себе засохнуть вместе с руслом.
