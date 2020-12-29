Венедіктова заперечує затягування підписання підозр у справі Приватбанку: "Справа почала рухатися в потрібному руслі"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заперечує інформацію ЗМІ про те, що вона вже два тижні затягує підписання підозри у справі Приватбанку.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволю собі дати дружню пораду журналісту ЕП, який дозволив собі послатися на секретні джерела в правоохоронних органах, які завірили його в тому, що я блокую підписання підозр в так званій справі Приватбанку. Це джерело або маніпулятор, або брехун", - зазначила генпрокурор.

"Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство - всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись в потрібному руслі", - додала вона.

Читайте: НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, - Грищук

Венедіктова також попередила, що "якщо ці зашифровані джерела інформації і надалі продовжать займатись продажем повітря, я знайду можливість, в тому числі і процесуальну, пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідувались з деяким запізненням".

Раніше Економічна Правда повідомила з посиланням на джерела в НАБУ, що Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі Приватбанку на узгодження особисто Генеральному прокурору, але від неї немає відповіді вже два тижні.