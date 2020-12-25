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НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, - Грищук

НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, - Грищук

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу про можливе хабарництво Олега Татарова, заступника Офісу президента.

Про це в програмі "Мокрик По Живому" на hromadske заявив Максим Грищук, виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження "щодо втручання в роботу правоохоронних органів".

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді і мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.

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"Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі — ред.). У них на це пішло десь два тижні", — сказав він.

Тоді, 2 грудня, НАБУ звинуватило Венедіктову у перешкоджанні в справі Татарова, зокрема, Бюро вказало, що генпрокурор не мала права змінювати групу прокурорів.

Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно.

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"Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова — ред.) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів — ред.)", — зазначив він.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це, НАБУ розповсюдило офіційну заяву, в якій зазначено: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу". САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, 24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

НАБУ (5071) СБУ (12851) Грищук Максим (45) Венедіктова Ірина (829) Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+37
Проти Порошенка відкриють нове провадження.НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, - Грищук - Цензор.НЕТ 3125
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25.12.2020 22:19
+36
ЭТУ ЗМЕЮ НАДО ЗАДАВИТЬВ ЕЁ ЖЕ НОРЕ !
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25.12.2020 21:48
+28
вот и подставилась Венедиктова!..
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25.12.2020 21:51
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Законних методів впливати на цю зелену недобанду все менше. Минула революціябула занадто толерантна, сміттєва люстація не спрацювала. Що може спрацювати?
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26.12.2020 20:02 Відповісти
Минула революція була така толерантна, що влада тікала поки Ростов позаду не залишився...
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26.12.2020 22:19 Відповісти
Кому-то что-то хочется или не хочется, кому-то что-то нравится или нет, но в Законе о НАБУ однозначно запрещено гос.органам, в т.ч. и Ген.прокуратуре, вмешиваться в действия НАБУ, а тем более забирать и передавать в другие инстанции материалы их расследований. И действия Ген.прокурора в данном случае на законом основании тянут на уголовное преступление. Измените Закон и действуйте, а не показывайте дубололом в зоне права!.Вот так оглашаться на такие "теплые места", где тебя могут заставить и подставить в любой момент, а ты отказать не можешь поскольку замазана на других делах. А всё это значит, что в делах Татарова крупно замешана "верхняя власть".
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26.12.2020 20:32 Відповісти
А тут оказывается придумали очередную тупость и распространяют информацию, что Татаров будет защищаться, как частное лицо. Это вообще как понимать(?) - миллионные обвинения основаны на его действиях, как гос.чиновника высокого уровня, а теперь отвечатьон будет как бы обычный лошара с помойки. Гениально....но не совсем с точки зрения права! Совсем ориентиры потеряли! Какой " трюк" будет следующим?
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26.12.2020 20:41 Відповісти
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