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НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук

НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве Олега Татарова, заместителя Офиса Президента.

Об этом в программе "Мокрик По Живому" на hromadske заявил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 3 декабря в ЕРДР внесено производство "о вмешательстве в работу правоохранительных органов".

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.

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По словам Грищука, когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам (что изменить по делу. — Ред.). У них на это ушло где-то две недели", — сказал он.

Тогда, 2 декабря, НАБУ обвинило Венедиктову в препятствовании в деле Татарова, в частности, Бюро указало, что Генпрокурор не имела права изменять группу прокуроров.

Грищук также не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно.

"Я бы сказал так, в 37 статье (УПК, на которую ссылалась Венедиктова. — Ред.) не описаны те обстоятельства, которые давали возможность менять (группу прокуроров. — Ред.)", — отметил он.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

НАБУ (4222) СБУ (19928) Грищук Максим (54) САП (2066) Венедиктова Ирина (726) Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+37
Проти Порошенка відкриють нове провадження.НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, - Грищук - Цензор.НЕТ 3125
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25.12.2020 22:19
+36
ЭТУ ЗМЕЮ НАДО ЗАДАВИТЬВ ЕЁ ЖЕ НОРЕ !
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25.12.2020 21:48
+28
вот и подставилась Венедиктова!..
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25.12.2020 21:51
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Законних методів впливати на цю зелену недобанду все менше. Минула революціябула занадто толерантна, сміттєва люстація не спрацювала. Що може спрацювати?
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26.12.2020 20:02 Ответить
Минула революція була така толерантна, що влада тікала поки Ростов позаду не залишився...
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26.12.2020 22:19 Ответить
Кому-то что-то хочется или не хочется, кому-то что-то нравится или нет, но в Законе о НАБУ однозначно запрещено гос.органам, в т.ч. и Ген.прокуратуре, вмешиваться в действия НАБУ, а тем более забирать и передавать в другие инстанции материалы их расследований. И действия Ген.прокурора в данном случае на законом основании тянут на уголовное преступление. Измените Закон и действуйте, а не показывайте дубололом в зоне права!.Вот так оглашаться на такие "теплые места", где тебя могут заставить и подставить в любой момент, а ты отказать не можешь поскольку замазана на других делах. А всё это значит, что в делах Татарова крупно замешана "верхняя власть".
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26.12.2020 20:32 Ответить
А тут оказывается придумали очередную тупость и распространяют информацию, что Татаров будет защищаться, как частное лицо. Это вообще как понимать(?) - миллионные обвинения основаны на его действиях, как гос.чиновника высокого уровня, а теперь отвечатьон будет как бы обычный лошара с помойки. Гениально....но не совсем с точки зрения права! Совсем ориентиры потеряли! Какой " трюк" будет следующим?
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26.12.2020 20:41 Ответить
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