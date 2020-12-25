НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве Олега Татарова, заместителя Офиса Президента.

Об этом в программе "Мокрик По Живому" на hromadske заявил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 3 декабря в ЕРДР внесено производство "о вмешательстве в работу правоохранительных органов".

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.

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По словам Грищука, когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам (что изменить по делу. — Ред.). У них на это ушло где-то две недели", — сказал он.

Тогда, 2 декабря, НАБУ обвинило Венедиктову в препятствовании в деле Татарова, в частности, Бюро указало, что Генпрокурор не имела права изменять группу прокуроров.

Грищук также не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно.

"Я бы сказал так, в 37 статье (УПК, на которую ссылалась Венедиктова. — Ред.) не описаны те обстоятельства, которые давали возможность менять (группу прокуроров. — Ред.)", — отметил он.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".