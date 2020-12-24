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САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. ВIДЕО

САП не згодна з рішенням про передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ.

Про це заявила прокурор САП, після засідання суду щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Вчора заступник Генерального прокурора Симоненко визначив підслідність у зазначеному кримінальному провадженні (щодо заступника голови ОП Олега Татарова. - Ред.) за головним слідчим управлінням СБУ. У зв'язку з цим на даний момент НАБУ не є органом досудового розслідування. Суд відклав засідання для оповіщення належного прокурора. У нас (САП. - Ред.) таких повноважень немає. Ми не згодні (зі зміною підслідності. - Ред.) і подали апеляційну скаргу. Вона в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Матеріали з Печерського райсуду ще не прийшли", - розповіла прокурор САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС переніс розгляд запобіжного заходу Татарову на 28 грудня

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

апеляція (502) Антикорупційний суд ВАКС (1956) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+3
МВФ спостерігає...
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24.12.2020 14:28
+3
Коли в державі влада усуває повну можливість протистояти її беспредєлу правовими засобами, така влада неминуче підписує собі вирок...
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24.12.2020 14:40
+3
"Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист...."===Якщо це правда, то це БАНДА, гірша за любого агресора , окупанта...?Земля має горіти під ногами грабіжників і ворогів народу України!! Таке ганьбище...?!Що ж ми за народ такий...?
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24.12.2020 15:14
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МВФ спостерігає...
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24.12.2020 14:28 Відповісти
А чего это дело Татарова будут рассматривать в СБУ ?
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24.12.2020 14:29 Відповісти
"Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист...."===Якщо це правда, то це БАНДА, гірша за любого агресора , окупанта...?Земля має горіти під ногами грабіжників і ворогів народу України!! Таке ганьбище...?!Що ж ми за народ такий...?
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24.12.2020 15:14 Відповісти
Значит ночью венедиктова отдаст дело в фсб,а с утра заявит что "не при делах". Этой деградантке всё равно,что лепить.
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24.12.2020 14:39 Відповісти
Коли в державі влада усуває повну можливість протистояти її беспредєлу правовими засобами, така влада неминуче підписує собі вирок...
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24.12.2020 14:40 Відповісти
сразу в гаагу, оон и басманный суд надо передавать, так вернее
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24.12.2020 14:43 Відповісти
Венедиктова в лучших традициях этой мерзостной власти заявила что передачу дела в СБУ провел ее зам. Алексея Симоненко. а она чиста и непорочна . (с)
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24.12.2020 14:44 Відповісти
Украиной правит организованная преступная группа во главе с "клоуном в законе" Зеленским. И не смейтесь ... По сравнению с ним все "воры в законе" - жалкие неуданики. У них даже собственного генерального прокурора не было ! (с)
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24.12.2020 14:45 Відповісти
ПЕРЕДАТЬ ДРУГУ ЗЕ И ВСЕ ПОХОРОНИТЬ КАК ЦИНИЧНО
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Зате надійно.
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24.12.2020 23:09 Відповісти
"Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист...."===Якщо це правда, то це БАНДА, гірша за любого агресора , окупанта...?Земля має горіти під ногами грабіжників і ворогів народу України!! Таке ганьбище...?!Що ж ми за народ такий...?
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24.12.2020 15:02 Відповісти
73 відсоткі українців візьмуть в руки вогнегасники і будуть гасити вогонь. Така дійсність України - свое просрати и стати на коліна перед ввх та росіянами. І возьмуть смартфони у руки і стануть. Гаплик Україні.
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24.12.2020 15:26 Відповісти
Ты смотри, эти структуры порохоботы - всё не так делает гп,оп,шв. суд,менты. Кто то там дал команду валить зелёных.
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24.12.2020 15:21 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUy-dbkc-AeEUvws-p7ficBw4RKH9Hp2vziWovfgyl90_jqGO3KJqYFmssX-J1TNyUPt2ynWovps3TL9jf60oEw6mGYxIu1lPTpOdZ1jXNUvLwUoOnGQG2BxZrJv2PSjKU&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends# 13 мин. ·

НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова

Материалы дела замглавы Офиса президента Олега Татарова находятся в Национальном антикоррупционном бюро, и их выдача не планируется. Потому что передавать их в СБУ по решению генпрокуратуры нет оснований. НАБУ имеет право запросить любые антикоррупционные материалы из любых правоохранительных органов.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП. Закон не дает ему такого права - забирать антикоррупционные дела у антикоррупционных органов. НАБУ может открыть уголовное дело против самого Симоненко.

Решение о передаче дела в СБУ может быть обжаловано в суде.

Два раза в декабре Генпрокуратура вмешивается в дело топ-чиновника: срывает вначале предъявление подозрения Татарову, а затем избрание меры пресечения . Сам Татаров до сих пор не отстранен от должности, и продолжает работать в ОП, используя власть для своей защиты.

Татаров - представитель пророссийских сил в окружении Зеленского. Уголовное дело НАБУ, которое против него открыто, Татаров назвал "внешним управлением", намекая, что против него НАБУ действует по указке США. Именно так все действия НАБУ называют на телеканалах кума Путина Медведчука.

Зеленский сделал выбор - он собирается защищать своих пророссийских сотрудников даже ценой очередного конфликта с Западом.

Нарушая независимость НАБУ и вмешиваясь в расследование, Зеленский в очередной раз нарушает требования меморандума с МВФ, который подписала Украина.
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24.12.2020 15:40 Відповісти
То може допомогти "внєшнєму управлєнію управіцца з татарвою".
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24.12.2020 23:11 Відповісти
 
 