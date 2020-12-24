САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. ВIДЕО
САП не згодна з рішенням про передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ.
Про це заявила прокурор САП, після засідання суду щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Вчора заступник Генерального прокурора Симоненко визначив підслідність у зазначеному кримінальному провадженні (щодо заступника голови ОП Олега Татарова. - Ред.) за головним слідчим управлінням СБУ. У зв'язку з цим на даний момент НАБУ не є органом досудового розслідування. Суд відклав засідання для оповіщення належного прокурора. У нас (САП. - Ред.) таких повноважень немає. Ми не згодні (зі зміною підслідності. - Ред.) і подали апеляційну скаргу. Вона в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Матеріали з Печерського райсуду ще не прийшли", - розповіла прокурор САП.
Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends# 13 мин. ·
НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова
Материалы дела замглавы Офиса президента Олега Татарова находятся в Национальном антикоррупционном бюро, и их выдача не планируется. Потому что передавать их в СБУ по решению генпрокуратуры нет оснований. НАБУ имеет право запросить любые антикоррупционные материалы из любых правоохранительных органов.
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко превысил свои полномочия, он не имел права отключать от реестра процессуальных руководителей САП. Закон не дает ему такого права - забирать антикоррупционные дела у антикоррупционных органов. НАБУ может открыть уголовное дело против самого Симоненко.
Решение о передаче дела в СБУ может быть обжаловано в суде.
Два раза в декабре Генпрокуратура вмешивается в дело топ-чиновника: срывает вначале предъявление подозрения Татарову, а затем избрание меры пресечения . Сам Татаров до сих пор не отстранен от должности, и продолжает работать в ОП, используя власть для своей защиты.
Татаров - представитель пророссийских сил в окружении Зеленского. Уголовное дело НАБУ, которое против него открыто, Татаров назвал "внешним управлением", намекая, что против него НАБУ действует по указке США. Именно так все действия НАБУ называют на телеканалах кума Путина Медведчука.
Зеленский сделал выбор - он собирается защищать своих пророссийских сотрудников даже ценой очередного конфликта с Западом.
Нарушая независимость НАБУ и вмешиваясь в расследование, Зеленский в очередной раз нарушает требования меморандума с МВФ, который подписала Украина.