САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. ВIДЕО

САП не згодна з рішенням про передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ.

Про це заявила прокурор САП, після засідання суду щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Вчора заступник Генерального прокурора Симоненко визначив підслідність у зазначеному кримінальному провадженні (щодо заступника голови ОП Олега Татарова. - Ред.) за головним слідчим управлінням СБУ. У зв'язку з цим на даний момент НАБУ не є органом досудового розслідування. Суд відклав засідання для оповіщення належного прокурора. У нас (САП. - Ред.) таких повноважень немає. Ми не згодні (зі зміною підслідності. - Ред.) і подали апеляційну скаргу. Вона в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Матеріали з Печерського райсуду ще не прийшли", - розповіла прокурор САП.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".