В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН
Национальная академия наук прогнозирует, что в Украине к 11 января заболеваемость COVID-19 может снизиться до 6 тысяч новых случаев в день.
Об этом сообщает пресс-служба НАН, передает Цензор.НЕТ.
Согласно прогнозам среднее число новых случаев коронавируса будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. В период с 5 по 11 января в стране будут выявлять 6173-7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления коронавируса почти не изменился и составляет 29%.
"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - сообщили ученые.
В НАН добавили, что на снижение статистики по коронавирусу влияют дополнительные выходные дни.
"Традиционно в период праздников сбор и анализ статической информации усложняется. Увеличиваются задержки наполнения реестра и погрешности. Праздничные дни приводят к уменьшению количества новых выпадов, которые вносятся в официальную статистику. Поскольку впереди ждет длительный период праздников и внедрение новых карантинных ограничений, то к прогнозам и статистических данных в этот период нужно относиться еще осторожнее", - отметили в НАН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот прямо в кабаках и в толпе, тусящей под волшебнгой шляпой без масок и будет снижаться.
Именно так снижается заболеваемость Ковидом в Мире - чем больше народ тусит толпой, тем ниже заболеваемость.
Круче только Пасха, когда принципиальные православные в десна целуются.
А ты, бот, во что целуешься?
Тогда я знаю кто ты - клинический идиот.
И, ты не поверишь, но я тоже знаю кто ты - ты конченый идиот!
Цензор.нет тоже утихнет.
Мрази от науки ...
Записать цифры и 11 числа сравнить с реальными. Похоже - работайте дальше. Сильно отличаются - разогнать контору.
У нас свои законы распространения вирусов.
Хотя вообщето логично. На праздники никто не будет работать (лаборатории) поэтому и показатели упадут.
сказали - снизится? значит снизится (снизится вместе с количеством проводимых тестов, с количеством кислородных концентраторов, мест в коридорах больниц, да и ваще с надеждой туда попасть)... но статистика минздрава вещь упрямая...но в последнее время еще и ничем не обоснованная (потолочно-гущекофейная)
- да! больные будут лечиться водкой не вызывая скорую...