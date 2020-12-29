РУС
В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН

В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН

Национальная академия наук прогнозирует, что в Украине к 11 января заболеваемость COVID-19 может снизиться до 6 тысяч новых случаев в день.

Об этом сообщает пресс-служба НАН, передает Цензор.НЕТ.

Согласно прогнозам среднее число новых случаев коронавируса будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. В период с 5 по 11 января в стране будут выявлять 6173-7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления коронавируса почти не изменился и составляет 29%.

"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - сообщили ученые.

В НАН добавили, что на снижение статистики по коронавирусу влияют дополнительные выходные дни.

"Традиционно в период праздников сбор и анализ статической информации усложняется. Увеличиваются задержки наполнения реестра и погрешности. Праздничные дни приводят к уменьшению количества новых выпадов, которые вносятся в официальную статистику. Поскольку впереди ждет длительный период праздников и внедрение новых карантинных ограничений, то к прогнозам и статистических данных в этот период нужно относиться еще осторожнее", - отметили в НАН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Академик НАН Комиссаренко о последствиях COVID-19 для организма: Может сказываться на памяти, бить по сердцу и приводить к суицидам

+6
Дурень думкою багатіє
29.12.2020 16:12 Ответить
+6
Ага ,снизится особенно учитывая битком набитые магазины ,рынки и транспорт непременно снизится ...только один вопрос ,шо вы там курите ?
29.12.2020 16:17 Ответить
+2
Точняк.
Вот прямо в кабаках и в толпе, тусящей под волшебнгой шляпой без масок и будет снижаться.

Именно так снижается заболеваемость Ковидом в Мире - чем больше народ тусит толпой, тем ниже заболеваемость.
Круче только Пасха, когда принципиальные православные в десна целуются.
29.12.2020 16:18 Ответить
Да, снизится, а через две недели повысится.
29.12.2020 17:22 Ответить
29.12.2020 16:17 Ответить
Круче только Пасха, когда принципиальные православные в десна целуются


А ты, бот, во что целуешься?
29.12.2020 17:17 Ответить
У тебя вызывает сомнение то, что не стоит целоваться и тусить в толпе во время эпидемии самой заразной вирусной болезни за последние десятилетия?

Тогда я знаю кто ты - клинический идиот.
29.12.2020 17:21 Ответить
Тебе, уроду, был задан конкретный вопрос: во что ты сам, мудак, целуешься? Я так и не увидел вразумительного ответа...
И, ты не поверишь, но я тоже знаю кто ты - ты конченый идиот!
29.12.2020 17:27 Ответить
Если бы у тебя в колове был не кал, то ответ был бы тебе очевиден еще в посте, под которым ты высрался.
29.12.2020 17:30 Ответить
Ты не только конченый, но ещё и и.о. пнутый
29.12.2020 17:34 Ответить
А кто сомневается? Многие только к 11-му протрезвеют.
29.12.2020 16:18 Ответить
Вот только вирусу пофиг на уровень алкоголя. Бухать-то они будут не в одиночестве.
29.12.2020 16:22 Ответить
С бутылкой и телевизором.
Цензор.нет тоже утихнет.
29.12.2020 16:49 Ответить
Вирус уходит на новогодние каникулы, частично
29.12.2020 16:20 Ответить
Вжух и снизилась
В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 7642
29.12.2020 16:20 Ответить
Та много вы все понимаете!!! Согласно статистики МОЗ, которая предусмотрительно была составлена на неделю вперед, заболеваемость таки снизится!
29.12.2020 16:22 Ответить
Сракодемики украинской какадемии много жрали теперь много срали ....
Мрази от науки ...
29.12.2020 16:22 Ответить
прогноЗЕсты сраные...
29.12.2020 16:26 Ответить
вирус тоже будет праздновать- отдыхать к 11января а потом снова приступит к работе...академики у,,,вы
29.12.2020 16:27 Ответить
Тестов ну будут делать,праздники
29.12.2020 16:28 Ответить
Просто киви и кока-колу в праздники не тестируют, а употребляют.
29.12.2020 16:34 Ответить
Национальная академия наук прогнозирует, что ....

Записать цифры и 11 числа сравнить с реальными. Похоже - работайте дальше. Сильно отличаются - разогнать контору.
29.12.2020 16:37 Ответить
Чем больше контактов - тем меньше заболеваемость! (с) НАН
У нас свои законы распространения вирусов.
29.12.2020 16:38 Ответить
Прогноз НАН ? Кто сделал? Ссылочку пожалуйста бите плиз....
Хотя вообщето логично. На праздники никто не будет работать (лаборатории) поэтому и показатели упадут.
29.12.2020 16:57 Ответить
вау! вот оно украинское ноу-хай....интеллектуальный лохдаун в полной красе...
сказали - снизится? значит снизится (снизится вместе с количеством проводимых тестов, с количеством кислородных концентраторов, мест в коридорах больниц, да и ваще с надеждой туда попасть)... но статистика минздрава вещь упрямая...но в последнее время еще и ничем не обоснованная (потолочно-гущекофейная)
29.12.2020 17:06 Ответить
"к уменьшению количества новых выпадов" - це на якій?
29.12.2020 17:12 Ответить
- шо действительно снизится?
- да! больные будут лечиться водкой не вызывая скорую...
29.12.2020 17:30 Ответить
Конечно снизится! Только не заболеваемость, а количество обращений - так как нашему человеку во время пьянки температура не помеха и он в больницу не пойдёт, плюс в больницах и лабораториях тоже "выходные" по причине указанной выше.
29.12.2020 18:08 Ответить
Во всем мире увеличивается, а в Украине, где клоуны олигархов захватили власть - меньшается?! Это какой-то новый прикол от несмешного квартала95?
29.12.2020 18:16 Ответить
В принципе он дал статью о том, что не будут на праздники учитываться все больные, о чем спор? читайте статьи до конца, а то выглядите идиотами.
29.12.2020 18:27 Ответить
То нічо, ВООЗ вже https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one нову пандемію придумав , їм понравилось
29.12.2020 18:48 Ответить
Друг из Киева ссылку прислал - http://ivan2052.narod.ru/aBaranobesieVakc.html http://ivan2052.narod.ru/aBaranobesieVakc.html
29.12.2020 20:21 Ответить
Блин так в чём же дело? Объявим праздник примерно на месяц другой и порядок,все здоровы и целуются в засос. Вот откуда можно было напереть столько дебилов и собрать их в одном месте? Они же все как один из какого то инкубатора.
29.12.2020 23:05 Ответить
 
 