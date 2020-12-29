В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН

Национальная академия наук прогнозирует, что в Украине к 11 января заболеваемость COVID-19 может снизиться до 6 тысяч новых случаев в день.

Об этом сообщает пресс-служба НАН, передает Цензор.НЕТ.

Согласно прогнозам среднее число новых случаев коронавируса будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. В период с 5 по 11 января в стране будут выявлять 6173-7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления коронавируса почти не изменился и составляет 29%.

"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - сообщили ученые.

В НАН добавили, что на снижение статистики по коронавирусу влияют дополнительные выходные дни.

"Традиционно в период праздников сбор и анализ статической информации усложняется. Увеличиваются задержки наполнения реестра и погрешности. Праздничные дни приводят к уменьшению количества новых выпадов, которые вносятся в официальную статистику. Поскольку впереди ждет длительный период праздников и внедрение новых карантинных ограничений, то к прогнозам и статистических данных в этот период нужно относиться еще осторожнее", - отметили в НАН.

