Киевский застройщик и нардеп ОПЗЖ Столар создал собственный медиа-холдинг

Застройщик, народный депутат ОПЗЖ Вадим Столар создал собственный медиа-холдинг под названием Live Network. Холдинг будет состоять из трех телеканалов, принадлежащих Столару.

Об этом сообщила прес-служба канала Kyiv.LIVE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.

Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

"Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов", - сказал Столар.

Автор: 

Столар Вадим (40) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
Топ комментарии
+13
Московия продолжает спонсировать своих ставленников баблом. А наши держиморды - за 7 лет войны так никого и не посадили...
29.12.2020 17:06 Ответить
+9
захват медиапространства. результатом будут следующие выборы - Бойко 74% и ОПЗЖ, война, развал страны
29.12.2020 17:15 Ответить
+7
Так ОПЗЖ и Кремль Зеленскому не враги.
Он только с Порошенко и патриотами борется. Да и то хреново получается.
29.12.2020 17:18 Ответить
Московия продолжает спонсировать своих ставленников баблом. А наши держиморды - за 7 лет войны так никого и не посадили...
29.12.2020 17:06
29.12.2020 17:06 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресіє !!!! УкрТБ ,відновлює "русскоязичний "контент ,перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!! Вселяка люстрована гидота повертається на держпосади !!!)))
29.12.2020 17:21
29.12.2020 17:21 Ответить
Коррупционер из ОПЖЗ, а дочь умерла в США. .
29.12.2020 19:49
29.12.2020 19:49 Ответить
Бедный ребенович, разорвется же теперь на стольких каналах выступать, а возраст то уже приклонный)))
29.12.2020 17:06
29.12.2020 17:06 Ответить
Цей ,щирий "українець",вже який рік поспіль, не вилазить з ТБящика !!!)))
29.12.2020 17:22
29.12.2020 17:22 Ответить
Ещё одни источники по забиванию ватой пустых черепов.
29.12.2020 17:08
29.12.2020 17:08 Ответить
захват медиапространства. результатом будут следующие выборы - Бойко 74% и ОПЗЖ, война, развал страны
29.12.2020 17:15
29.12.2020 17:15 Ответить
Бубочка доводить суспільний стан в Україні до маразму і в додаток кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко!" і українці отримують зажопінську більшість в ВРУ і Бойко ,як през !!)))
29.12.2020 17:27
29.12.2020 17:27 Ответить
Не забываем пожалуйста, что при порохе не сел не один регионал, не закрыт не один парашинский канал. С чего этим тварям голову не поднять, я причин не вижу
30.12.2020 00:39
30.12.2020 00:39 Ответить
Так для этого и задумывалось.Обратите внимание где будет вещание:Одесса, Харьков.Можно только представить "объективность" информации от региАНАЛОВ.Не совсем понятна госполитика в этом вопросе да еще и в условиях войны.Если выдавать частоты на трансляцию, то только для развлекательных каналов без права транслирования новостей хоть региональных хоть общегосударственных
29.12.2020 18:02
29.12.2020 18:02 Ответить
Короче, информационную войну всякой информ-сепарне государство "Украина" на территории Украины,практически, проиграло.....
29.12.2020 17:18
29.12.2020 17:18 Ответить
Просто ,завдяки діяльності зеленої плісняви ,тупо здала !!! Зелена пліснява здає Україну гоптом та роздріб !!))
29.12.2020 17:33
29.12.2020 17:33 Ответить
Так ОПЗЖ и Кремль Зеленскому не враги.
Он только с Порошенко и патриотами борется. Да и то хреново получается.
29.12.2020 17:18 Ответить
Бубочка ,це лялька кремлівського балагана ,його роль ,це проторити зажопінцям шлях до влади в Україні !!)))
29.12.2020 17:24
29.12.2020 17:24 Ответить
Думаю еще проще. ЗЕ - тупой временщик. Ему достаточно ничего не делать и все пустить на самотек.

До 2019-го ОПЗЖ ничего особо не светило. А уже в 2020-м самые упоротые из 73% готовы поддержать врагов, но "абынепорошенко".
29.12.2020 17:28 Ответить
Навіть)(уйло сам сказав що його комунікатор в Україні ,це кум Мертвечук(ОПЗЖ) і він володіє інформацією про стан в Україні !!))
29.12.2020 17:32
29.12.2020 17:32 Ответить
його НАБУ коли попутає? Коли Віталік стане реальним кандидатом?
29.12.2020 17:22
29.12.2020 17:22 Ответить
Незавидная судьба у киевских застройщиков и владельцев холдингов: в один прекрасный день узнаешь, что холдинг уже не твой, активы не твои, ничего у тебя нет, зато на тебя заведены уголовные дела
29.12.2020 17:32
29.12.2020 17:32 Ответить
Ще один прокацапський зомбоящик. Яка патетика - "первая независимая сеть...". Бреше і не червоніє
29.12.2020 17:36
29.12.2020 17:36 Ответить
ну :слуги народа-держитесь!
29.12.2020 18:07 Ответить
Цього Столара треба вже давно було віддати на обід зграї голодних пацюків; рідкісна наволоч.
29.12.2020 18:54
29.12.2020 18:54 Ответить
тиливизир наше фсе. лохторат должен непрерывно жрать кремлевские помои, чтобы у "украинского политика" мертвячука были нужные проценты.
29.12.2020 19:40
29.12.2020 19:40 Ответить
А чё, выгодное вложение в стране где 73% не способны думать своими мозгами.
29.12.2020 20:26
29.12.2020 20:26 Ответить
Создал за путинские бабки.
29.12.2020 21:44 Ответить
Та називай одразу - ХНР.Live, ОНР.Live та Хунта.Live
29.12.2020 23:48
29.12.2020 23:48 Ответить
 
 