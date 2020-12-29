Киевский застройщик и нардеп ОПЗЖ Столар создал собственный медиа-холдинг

Застройщик, народный депутат ОПЗЖ Вадим Столар создал собственный медиа-холдинг под названием Live Network. Холдинг будет состоять из трех телеканалов, принадлежащих Столару.

Об этом сообщила прес-служба канала Kyiv.LIVE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что вслед за Kyiv.LIVE и Odesa.LIVE весной должны запустить канал Kharkiv.LIVE. По словам Столара его медиа будут включать также телеграмм-каналы и интернет-медиа. Сеть каналов планируют расширять.

Управление холдингом будет осуществлять команда Института когнитивного моделирования.

"Я принял ответственное решение - создать первую независимую сеть региональных медиа для жителей столицы и других крупных городов, она станет главной информационной платформой, освещающей актуальные события из жизни регионов", - сказал Столар.

