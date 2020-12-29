УКР
Новини
Київський забудовник і нардеп ОПЗЖ Столар створив власний медіахолдинг

Київський забудовник і нардеп ОПЗЖ Столар створив власний медіахолдинг

Забудовник, народний депутат ОПЗЖ Вадим Столар створив власний медіахолдинг під назвою Live Network. Холдинг буде складатися з трьох телеканалів, що належать Столару.

Про це повідомила пресслужба каналу Kyiv.LIVE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що слідом за Kyiv.LIVE і Odesa.LIVE навесні повинні запустити канал Kharkiv.LIVE. За словами Столара, його медіа будуть включати також телеграм-канали та інтернет-медіа. Мережу каналів планують розширювати.

Управління холдингом буде здійснювати команда Інституту когнітивного моделювання.

Також читайте: Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар. ФОТОрепортаж

"Я прийняв відповідальне рішення - створити першу незалежну мережу регіональних медіа для жителів столиці та інших великих міст, вона стане головною інформаційною платформою, яка висвітлює актуальні події з життя регіонів", - сказав Столар.

Столар Вадим Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ
Московия продолжает спонсировать своих ставленников баблом. А наши держиморды - за 7 лет войны так никого и не посадили...
29.12.2020 17:06 Відповісти
захват медиапространства. результатом будут следующие выборы - Бойко 74% и ОПЗЖ, война, развал страны
29.12.2020 17:15 Відповісти
Так ОПЗЖ и Кремль Зеленскому не враги.
Он только с Порошенко и патриотами борется. Да и то хреново получается.
29.12.2020 17:18 Відповісти
29.12.2020 17:06 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресіє !!!! УкрТБ ,відновлює "русскоязичний "контент ,перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!! Вселяка люстрована гидота повертається на держпосади !!!)))
29.12.2020 17:21 Відповісти
Коррупционер из ОПЖЗ, а дочь умерла в США. .
29.12.2020 19:49 Відповісти
Бедный ребенович, разорвется же теперь на стольких каналах выступать, а возраст то уже приклонный)))
29.12.2020 17:06 Відповісти
Цей ,щирий "українець",вже який рік поспіль, не вилазить з ТБящика !!!)))
29.12.2020 17:22 Відповісти
Ещё одни источники по забиванию ватой пустых черепов.
29.12.2020 17:08 Відповісти
29.12.2020 17:15 Відповісти
Бубочка доводить суспільний стан в Україні до маразма і в додаток кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко!" і українці отримують зажопінську більшість в ВРУ і Бойко ,як през !!)))
29.12.2020 17:27 Відповісти
Не забываем пожалуйста, что при порохе не сел не один регионал, не закрыт не один парашинский канал. С чего этим тварям голову не поднять, я причин не вижу
30.12.2020 00:39 Відповісти
Так для этого и задумывалось.Обратите внимание где будет вещание:Одесса, Харьков.Можно только представить "объективность" информации от региАНАЛОВ.Не совсем понятна госполитика в этом вопросе да еще и в условиях войны.Если выдавать частоты на трансляцию, то только для развлекательных каналов без права транслирования новостей хоть региональных хоть общегосударственных
29.12.2020 18:02 Відповісти
Короче, информационную войну всякой информ-сепарне государство "Украина" на территории Украины,практически, проиграло.....
29.12.2020 17:18 Відповісти
Просто ,завдяки діяльності зеленої плісняви ,тупо здала !!! Зелена пліснява здає Україну гоптом та роздріб !!))
29.12.2020 17:33 Відповісти
29.12.2020 17:18 Відповісти
Бубочка ,це лялька кремлівського балагана ,його роль ,це проторити зажопінцям шлях до влади в Україні !!)))
29.12.2020 17:24 Відповісти
Думаю еще проще. ЗЕ - тупой временщик. Ему достаточно ничего не делать и все пустить на самотек.

До 2019-го ОПЗЖ ничего особо не светило. А уже в 2020-м самые упоротые из 73% готовы поддержать врагов, но "абынепорошенко".
29.12.2020 17:28 Відповісти
Навіть)(уйло сам сказав що його комунікатор в Україні ,це кум Мертвечук(ОПЗЖ) і він володіє інформацією про стан в Україні !!))
29.12.2020 17:32 Відповісти
його НАБУ коли попутає? Коли Віталік стане реальним кандидатом?
29.12.2020 17:22 Відповісти
Незавидная судьба у киевских застройщиков и владельцев холдингов: в один прекрасный день узнаешь, что холдинг уже не твой, активы не твои, ничего у тебя нет, зато на тебя заведены уголовные дела
29.12.2020 17:32 Відповісти
Ще один прокацапський зомбоящик. Яка патетика - "первая независимая сеть...". Бреше і не червоніє
29.12.2020 17:36 Відповісти
ну :слуги народа-держитесь!
29.12.2020 18:07 Відповісти
Цього Столара треба вже давно було віддати на обід зграї голодних пацюків; рідкісна наволоч.
29.12.2020 18:54 Відповісти
тиливизир наше фсе. лохторат должен непрерывно жрать кремлевские помои, чтобы у "украинского политика" мертвячука были нужные проценты.
29.12.2020 19:40 Відповісти
А чё, выгодное вложение в стране где 73% не способны думать своими мозгами.
29.12.2020 20:26 Відповісти
Создал за путинские бабки.
29.12.2020 21:44 Відповісти
Та називай одразу - ХНР.Live, ОНР.Live та Хунта.Live
29.12.2020 23:48 Відповісти
 
 