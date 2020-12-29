Київський забудовник і нардеп ОПЗЖ Столар створив власний медіахолдинг

Забудовник, народний депутат ОПЗЖ Вадим Столар створив власний медіахолдинг під назвою Live Network. Холдинг буде складатися з трьох телеканалів, що належать Столару.

Про це повідомила пресслужба каналу Kyiv.LIVE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що слідом за Kyiv.LIVE і Odesa.LIVE навесні повинні запустити канал Kharkiv.LIVE. За словами Столара, його медіа будуть включати також телеграм-канали та інтернет-медіа. Мережу каналів планують розширювати.

Управління холдингом буде здійснювати команда Інституту когнітивного моделювання.

"Я прийняв відповідальне рішення - створити першу незалежну мережу регіональних медіа для жителів столиці та інших великих міст, вона стане головною інформаційною платформою, яка висвітлює актуальні події з життя регіонів", - сказав Столар.