Зеленский уволил Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На посту он пробыл четыре месяца.
Другим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Черкасской ОГА Виктора Гусака.
конкретно мабуть дістав Осел пацана
чудны дела твои Господни при Осле Оманском - губернаторы сами пишут заявы через 4 месяца и бегут с поста куда глаза глядят
В 2010 году дошёл до финала российского шоу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B Минута славы ». В 2011 году был ведущим утреннего шоу «Добрый МОНИНГ» на российском телеканале «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7-%D0%A2%D0%92 Муз-ТВ ». После этого стал ведущим ежедневного прямоэфирного утреннего шоу «Подъем» на украинском «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Новом канале » (2012-2013)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-10 [10] .
В 2012 и 2013 годах был автором идеи, креативным продюсером и ведущим реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на Новом канале.
С февраля 2015 года - ведущий программы «Співай як зірка» на телеканале https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина (Соведущий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9) Дмитрий Шепелев ).
С января 2015 года - ведущий программы «Зірковий шлях» на телеканале «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина », а также ведущий утреннего шоу «Let's go show» на радио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 NRJ .
20 апреля 2017 года ведущий церемонии Первой национальной кинопремии «Золотой волчок». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]
В мае 2017 г. - был одним из ведущих песенного конкурса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2017 Евровидение-2017 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] в Киеве.