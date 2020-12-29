РУС
Новости
Зеленский уволил Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На посту он пробыл четыре месяца.

Другим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Черкасской ОГА Виктора Гусака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ

Зеленский Владимир (21647) ОГА (2397) увольнение (2701) Черниговская область (1226)
+7
Скоро в кожній українській хаті

Зеленский уволил Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 4091
29.12.2020 23:00 Ответить
+5
Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На посту он пробыл четыре месяца.

чудны дела твои Господни при Осле Оманском - губернаторы сами пишут заявы через 4 месяца и бегут с поста куда глаза глядят
29.12.2020 22:57 Ответить
+5
Развил бурную деятельность, маленький гигант крысиной возни.
29.12.2020 22:58 Ответить
знову "чорт"?
29.12.2020 22:55 Ответить
не, в розбійники пішов, в Робін Гуди.
конкретно мабуть дістав Осел пацана
29.12.2020 22:58 Ответить
29.12.2020 22:57 Ответить
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkashhinu-mozhe-ocholiti-skichko/ Новим головою Черкаської облдержадміністрації може стати нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Скічко.
29.12.2020 22:57 Ответить
Карьеру на телевидении Александр начал на телеканале «О-TV» (2006-2007), был ведущим молодёжной программы «Teen-клуб». В 2009 году стал финалистом шоу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82 У Украины есть талант », после чего решил сделать профессиональную карьеру артистаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-10 [10] .
В 2010 году дошёл до финала российского шоу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B Минута славы ». В 2011 году был ведущим утреннего шоу «Добрый МОНИНГ» на российском телеканале «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7-%D0%A2%D0%92 Муз-ТВ ». После этого стал ведущим ежедневного прямоэфирного утреннего шоу «Подъем» на украинском «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Новом канале » (2012-2013)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-10 [10] .
В 2012 и 2013 годах был автором идеи, креативным продюсером и ведущим реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на Новом канале.
С февраля 2015 года - ведущий программы «Співай як зірка» на телеканале https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина (Соведущий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9) Дмитрий Шепелев ).
С января 2015 года - ведущий программы «Зірковий шлях» на телеканале «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина », а также ведущий утреннего шоу «Let's go show» на радио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 NRJ .
20 апреля 2017 года ведущий церемонии Первой национальной кинопремии «Золотой волчок». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]
В мае 2017 г. - был одним из ведущих песенного конкурса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2017 Евровидение-2017 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] в Киеве.
30.12.2020 00:14 Ответить
Если это правда, то это полный трэш, государственный идиотизм и полный песец.
30.12.2020 00:41 Ответить
29.12.2020 22:58 Ответить
29.12.2020 23:00 Ответить
Нанюхався коксу і понесло.
29.12.2020 23:24 Ответить
один из самых короткоживущих тамошних очільників -https://procherk.info/news/7-cherkassy/88491-prezident-zvilniv-sergijchuka 123 дня . он не оправдал высокого предвыборного доверия товарища са..... ах какого преза! ))
29.12.2020 23:44 Ответить
Лазарева как куролесила там при потрохе,так и продолжает,ничего не поменялось.
29.12.2020 23:36 Ответить
Переставляння ліжок у Зе-борделі триває.
29.12.2020 23:59 Ответить
Краще вже сидіти в депутатах. А то посада очільника області, останнім часом дуже скидається на сезонні роботи.
30.12.2020 08:37 Ответить
 
 