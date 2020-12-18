Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ № 577/2020 глава государства подписал 18 декабря.

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Отметим, Запорожскую областную государственную администрацию Старух впервые возглавил 31 мая 2008 года, когда он был назначен исполняющим обязанности председателя ОГА. Осенью того же года он стал полноценным руководителем области. Возглавлял ее до марта 2010 года.

Напомним, ранее Кабмин согласовал назначение Старуха главой Запорожской ОГА

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