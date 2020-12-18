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назначение (2143) ОГА (2386) указ (508) Запорожская область (2830)

Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ

Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ № 577/2020 глава государства подписал 18 декабря.

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Отметим, Запорожскую областную государственную администрацию Старух впервые возглавил 31 мая 2008 года, когда он был назначен исполняющим обязанности председателя ОГА. Осенью того же года он стал полноценным руководителем области. Возглавлял ее до марта 2010 года.

Напомним, ранее Кабмин согласовал назначение Старуха главой Запорожской ОГА

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Топ комментарии
+9
А що там Мосейчукча, калькуляцію борщового набору вже не підраховує ?
Чи хоча б новорічного олів'є ?

Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 2360

https://twitter.com/leusenko1/status/1335253187129913344/photo/1
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18.12.2020 14:15
+7
все эти победоносные и бравурные известия о кадровой перестановке кроватей в давно закрытом борделе, меня лично вызывают одну и ту же стойкую асоциацию с : " Зеленский пёрднул в лужу!"
И так каждый раз...
Переживать уже начал.. за лужу и ее микробиом...
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18.12.2020 14:18
+7
она в рублях свою каламойскую "зарплату" считает
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18.12.2020 14:19
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Правила форума Совет форумчан
А що там Мосейчукча, калькуляцію борщового набору вже не підраховує ?
Чи хоча б новорічного олів'є ?

Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 2360

https://twitter.com/leusenko1/status/1335253187129913344/photo/1
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18.12.2020 14:15 Ответить
она в рублях свою каламойскую "зарплату" считает
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18.12.2020 14:19 Ответить
Хіба вона дура, в рублях рахувати? Тільки в долярах.
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18.12.2020 14:32 Ответить
З першого навару буде більше!!
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18.12.2020 14:29 Ответить
Сарказм...
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18.12.2020 14:37 Ответить
все эти победоносные и бравурные известия о кадровой перестановке кроватей в давно закрытом борделе, меня лично вызывают одну и ту же стойкую асоциацию с : " Зеленский пёрднул в лужу!"
И так каждый раз...
Переживать уже начал.. за лужу и ее микробиом...
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18.12.2020 14:18 Ответить
Батькивщина. Юлин сын. Юля спелась со "слугами".
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18.12.2020 14:25 Ответить
жЮля распустила косу и пошла по рукам



пора бы ей опять поправить моральный облик в Качановке
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18.12.2020 14:48 Ответить
А нафік ОГА потрібні??
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18.12.2020 14:26 Ответить
Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 4485
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18.12.2020 14:31 Ответить
Та що ж це таке! То Лисого призначив, то Старуху. Дійсно кадровий голод.
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18.12.2020 14:58 Ответить
сладкий хрен ватной редки не слаще
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18.12.2020 15:55 Ответить
 
 