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призначення (2240) ОДА (1623) наказ (445) Запорізька область (3349)

Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ

Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний указ № 577/2020 глава держави підписав 18 грудня.

Олександр Старух народився в 1973 році. У 1995 році закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Зазначимо, Запорізьку обласну державну адміністрацію Старух уперше очолив 31 травня 2008 року, коли був призначений виконувачем обов'язків голови ОДА. Восени того ж року він став повноцінним керівником області. Очолював її до березня 2010 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення Старуха головою Запорізької ОДА.

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Топ коментарі
+9
А що там Мосейчукча, калькуляцію борщового набору вже не підраховує ?
Чи хоча б новорічного олів'є ?

Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 2360

https://twitter.com/leusenko1/status/1335253187129913344/photo/1
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18.12.2020 14:15
+7
все эти победоносные и бравурные известия о кадровой перестановке кроватей в давно закрытом борделе, меня лично вызывают одну и ту же стойкую асоциацию с : " Зеленский пёрднул в лужу!"
И так каждый раз...
Переживать уже начал.. за лужу и ее микробиом...
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18.12.2020 14:18
+7
она в рублях свою каламойскую "зарплату" считает
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18.12.2020 14:19
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А що там Мосейчукча, калькуляцію борщового набору вже не підраховує ?
Чи хоча б новорічного олів'є ?

Зеленский назначил Старуха главой Запорожской ОГА, - указ - Цензор.НЕТ 2360

https://twitter.com/leusenko1/status/1335253187129913344/photo/1
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18.12.2020 14:15 Відповісти
она в рублях свою каламойскую "зарплату" считает
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18.12.2020 14:19 Відповісти
Хіба вона дура, в рублях рахувати? Тільки в долярах.
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18.12.2020 14:32 Відповісти
З першого навару буде більше!!
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18.12.2020 14:29 Відповісти
Сарказм...
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18.12.2020 14:37 Відповісти
все эти победоносные и бравурные известия о кадровой перестановке кроватей в давно закрытом борделе, меня лично вызывают одну и ту же стойкую асоциацию с : " Зеленский пёрднул в лужу!"
И так каждый раз...
Переживать уже начал.. за лужу и ее микробиом...
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18.12.2020 14:18 Відповісти
Батькивщина. Юлин сын. Юля спелась со "слугами".
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18.12.2020 14:25 Відповісти
жЮля распустила косу и пошла по рукам



пора бы ей опять поправить моральный облик в Качановке
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18.12.2020 14:48 Відповісти
А нафік ОГА потрібні??
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18.12.2020 14:26 Відповісти
Зеленський призначив Старуха головою Запорізької ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 4485
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18.12.2020 14:31 Відповісти
Та що ж це таке! То Лисого призначив, то Старуху. Дійсно кадровий голод.
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18.12.2020 14:58 Відповісти
сладкий хрен ватной редки не слаще
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18.12.2020 15:55 Відповісти
 
 