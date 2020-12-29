УКР
Зеленський звільнив Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув чотири місяці.

Іншим указом Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Черкаської ОДА Віктора Гусака.

Читайте також: Зеленський призначив Бойчука головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Зеленський Володимир (25185) ОДА (1634) звільнення (2719) Чернігівська область (1002)
+7
Скоро в кожній українській хаті

Зеленский уволил Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 4091
29.12.2020 23:00 Відповісти
+5
Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На посту он пробыл четыре месяца.

чудны дела твои Господни при Осле Оманском - губернаторы сами пишут заявы через 4 месяца и бегут с поста куда глаза глядят
29.12.2020 22:57 Відповісти
+5
Развил бурную деятельность, маленький гигант крысиной возни.
29.12.2020 22:58 Відповісти
знову "чорт"?
29.12.2020 22:55 Відповісти
не, в розбійники пішов, в Робін Гуди.
конкретно мабуть дістав Осел пацана
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
29.12.2020 22:57 Відповісти
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkashhinu-mozhe-ocholiti-skichko/ Новим головою Черкаської облдержадміністрації може стати нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Скічко.
29.12.2020 22:57 Відповісти
Карьеру на телевидении Александр начал на телеканале «О-TV» (2006-2007), был ведущим молодёжной программы «Teen-клуб». В 2009 году стал финалистом шоу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82 У Украины есть талант », после чего решил сделать профессиональную карьеру артистаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-10 [10] .
В 2010 году дошёл до финала российского шоу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B Минута славы ». В 2011 году был ведущим утреннего шоу «Добрый МОНИНГ» на российском телеканале «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7-%D0%A2%D0%92 Муз-ТВ ». После этого стал ведущим ежедневного прямоэфирного утреннего шоу «Подъем» на украинском «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Новом канале » (2012-2013)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-10 [10] .
В 2012 и 2013 годах был автором идеи, креативным продюсером и ведущим реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на Новом канале.
С февраля 2015 года - ведущий программы «Співай як зірка» на телеканале https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина (Соведущий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9) Дмитрий Шепелев ).
С января 2015 года - ведущий программы «Зірковий шлях» на телеканале «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина », а также ведущий утреннего шоу «Let's go show» на радио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 NRJ .
20 апреля 2017 года ведущий церемонии Первой национальной кинопремии «Золотой волчок». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]
В мае 2017 г. - был одним из ведущих песенного конкурса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2017 Евровидение-2017 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] в Киеве.
30.12.2020 00:14 Відповісти
Если это правда, то это полный трэш, государственный идиотизм и полный песец.
показати весь коментар
30.12.2020 00:41 Відповісти
29.12.2020 22:58 Відповісти
29.12.2020 23:00 Відповісти
Нанюхався коксу і понесло.
29.12.2020 23:24 Відповісти
один из самых короткоживущих тамошних очільників -https://procherk.info/news/7-cherkassy/88491-prezident-zvilniv-sergijchuka 123 дня . он не оправдал высокого предвыборного доверия товарища са..... ах какого преза! ))
29.12.2020 23:44 Відповісти
Лазарева как куролесила там при потрохе,так и продолжает,ничего не поменялось.
29.12.2020 23:36 Відповісти
Переставляння ліжок у Зе-борделі триває.
29.12.2020 23:59 Відповісти
Краще вже сидіти в депутатах. А то посада очільника області, останнім часом дуже скидається на сезонні роботи.
30.12.2020 08:37 Відповісти
 
 