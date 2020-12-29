Зеленський звільнив Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув чотири місяці.
Іншим указом Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Черкаської ОДА Віктора Гусака.
конкретно мабуть дістав Осел пацана
чудны дела твои Господни при Осле Оманском - губернаторы сами пишут заявы через 4 месяца и бегут с поста куда глаза глядят
