Украинцы не пострадали при землетрясении в Хорватии

Украинцы не пострадали при землетрясении в Хорватии

Среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии нет граждан Украины.

Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в стране Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия", - написал Кирилич.

Также он опубликовал телефон экстренной помощи +385 91 605 1010 и призвал граждан к осторожности.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Погибли как минимум 7 человек, выживших продолжают искать под завалами.

Из-за землетрясения повреждения получило здание посольства Украины.

землетрясение (662) украинцы (3897) Хорватия (275) Кирилич Василий (60)
Украинцы не пострадали при землетрясении в Хорватии... Спасибо Ковиду!
30.12.2020 01:07 Ответить
Спасибо! Надіемся на друггу волну.Може комусь повезе ще побачить друге пришестя Святого Петра.
30.12.2020 02:31 Ответить
от і добре, хоч зеленський тут не встиг українцям шкоди нанести
30.12.2020 01:20 Ответить
 
 