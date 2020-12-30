Украинцы не пострадали при землетрясении в Хорватии

Среди пострадавших в результате землетрясения в Хорватии нет граждан Украины.

Об этом сообщил в Твиттере посол Украины в стране Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия", - написал Кирилич.

Также он опубликовал телефон экстренной помощи +385 91 605 1010 и призвал граждан к осторожности.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Погибли как минимум 7 человек, выживших продолжают искать под завалами.

Из-за землетрясения повреждения получило здание посольства Украины.