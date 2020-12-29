РУС
Украинское посольство в Хорватии получило повреждения от сегодняшнего землетрясения, - МИД

Украинское посольство в Хорватии получило повреждения от сегодняшнего землетрясения, - МИД

В результате мощного землетрясения в Хорватии 29 декабря повреждения получило здание посольства Украины, которое располагается в городе Загреб.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, землетрясение произошло в 60 километрах от Загреба, но подземные толчки ощущались по всей Хорватии.

"В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также претерпело незначительных повреждений. Сотрудники не пострадали", - сказал он.

Как сообщалось, сильное землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло в центре Хорватии недалеко от города Петрины 29 декабря.

хорваты освободили свои земли, когда еще не было байрактаров
29.12.2020 17:54 Ответить
Минфин разместил ОВГЗ за декабрь почти на 116 млрд грн. На ремонт должно хватить.
29.12.2020 17:57 Ответить
Они их просрут. Это голая эмиссия "пустых" денег. НБУ дал рефинанс гос.банкам, а они на эту же сумму выкупили у того-же НБУ бумажек ОВГЗ. В бюджете 2020 больше 43% это тупо займы. Ох и рванет вся эта пирамида им.Уманского. Мало не покажется. Сейчас аккурат как в конце 2013 года.
29.12.2020 18:45 Ответить
Своім людям допоможи, придурку
05.01.2021 14:28 Ответить
 
 