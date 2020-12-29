Украинское посольство в Хорватии получило повреждения от сегодняшнего землетрясения, - МИД

В результате мощного землетрясения в Хорватии 29 декабря повреждения получило здание посольства Украины, которое располагается в городе Загреб.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, землетрясение произошло в 60 километрах от Загреба, но подземные толчки ощущались по всей Хорватии.

"В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также претерпело незначительных повреждений. Сотрудники не пострадали", - сказал он.

Как сообщалось, сильное землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло в центре Хорватии недалеко от города Петрины 29 декабря.

