Українське посольство в Хорватії зазнало пошкодження від сьогоднішнього землетрусу, - МЗС

Українське посольство в Хорватії зазнало пошкодження від сьогоднішнього землетрусу, - МЗС

Унаслідок потужного землетрусу в Хорватії 29 грудня було пошкоджено будівлю посольства України, яке розташовується в місті Загреб.

Про це розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, землетрус стався за 60 кілометрів від Загреба, але підземні поштовхи відчувалися по всій Хорватії.

"В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали", - сказав він.

Як повідомлялося, сильний землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався в центрі Хорватії недалеко від міста Петрини 29 грудня.

Автор: 

МЗС (4245) посольство (958) Хорватія (309)
хорваты освободили свои земли, когда еще не было байрактаров
29.12.2020 17:54 Відповісти
Минфин разместил ОВГЗ за декабрь почти на 116 млрд грн. На ремонт должно хватить.
29.12.2020 17:57 Відповісти
Они их просрут. Это голая эмиссия "пустых" денег. НБУ дал рефинанс гос.банкам, а они на эту же сумму выкупили у того-же НБУ бумажек ОВГЗ. В бюджете 2020 больше 43% это тупо займы. Ох и рванет вся эта пирамида им.Уманского. Мало не покажется. Сейчас аккурат как в конце 2013 года.
29.12.2020 18:45 Відповісти
Своім людям допоможи, придурку
05.01.2021 14:28 Відповісти
 
 