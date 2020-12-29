Українське посольство в Хорватії зазнало пошкодження від сьогоднішнього землетрусу, - МЗС
Унаслідок потужного землетрусу в Хорватії 29 грудня було пошкоджено будівлю посольства України, яке розташовується в місті Загреб.
Про це розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, землетрус стався за 60 кілометрів від Загреба, але підземні поштовхи відчувалися по всій Хорватії.
"В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали", - сказав він.
Як повідомлялося, сильний землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався в центрі Хорватії недалеко від міста Петрини 29 грудня.
