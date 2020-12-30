УКР
Українці не постраждали під час землетрусу в Хорватії

Українці не постраждали під час землетрусу в Хорватії

Серед постраждалих унаслідок землетрусу в Хорватії немає громадян України.

Про це повідомив у твітері посол України в країні Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія", - написав Кирилич.

Також він опублікував телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010 і закликав громадян до обережності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українське посольство в Хорватії зазнало пошкодження від сьогоднішнього землетрусу, - МЗС

Раніше повідомлялося, що 29 грудня в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 7 осіб, живих продовжують шукати під завалами.

Через землетрус пошкоджено будівлю посольства України.

землетрус (182) українці (2573) Хорватія (309) Кирилич Василь (61)
Украинцы не пострадали при землетрясении в Хорватии... Спасибо Ковиду!
30.12.2020 01:07 Відповісти
Спасибо! Надіемся на друггу волну.Може комусь повезе ще побачить друге пришестя Святого Петра.
30.12.2020 02:31 Відповісти
от і добре, хоч зеленський тут не встиг українцям шкоди нанести
30.12.2020 01:20 Відповісти
 
 