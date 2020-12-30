Українці не постраждали під час землетрусу в Хорватії

Серед постраждалих унаслідок землетрусу в Хорватії немає громадян України.

Про це повідомив у твітері посол України в країні Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія", - написав Кирилич.

Також він опублікував телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010 і закликав громадян до обережності.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 7 осіб, живих продовжують шукати під завалами.

Через землетрус пошкоджено будівлю посольства України.