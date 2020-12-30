Українці не постраждали під час землетрусу в Хорватії
Серед постраждалих унаслідок землетрусу в Хорватії немає громадян України.
Про це повідомив у твітері посол України в країні Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія", - написав Кирилич.
Також він опублікував телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010 і закликав громадян до обережності.
Раніше повідомлялося, що 29 грудня в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 7 осіб, живих продовжують шукати під завалами.
Через землетрус пошкоджено будівлю посольства України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Baden
показати весь коментар30.12.2020 01:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Николай Тесля #421235
показати весь коментар30.12.2020 02:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alexey Timofeev #468147
показати весь коментар30.12.2020 01:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль