Польша создаст спецфонд для возмещения на случай побочных эффектов от COVID-прививки
Правительство Польши планирует создать фонд, который будет выплачивать компенсацию лицам, у которых окажутся побочные последствия в результате вакцинации от коронавируса.
Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Согласно Национальной программе вакцинации будет создан специальный фонд, который будет выплачивать возможные возмещения, если они будут необходимы в случае негативных последствий вакцинации", - сообщил Мюллер.
Он отметил, что вероятность побочных последствий действия вакцины, согласно медицинской документации, является минимальной. Но чтобы обеспечить возможность возмещения в случае претензий граждан после вакцинации будут предусмотрены соответствующие средства в бюджете государства.
Как сообщалось, в Польше 27 декабря началось вакцинация медицинского персонала против коронавируса. В страну завезли две партии вакцины компании Pfizer общим количеством 310 тыс. доз. С 28 декабря по 17 января в Польше введен общенациональный карантин.
В польском правительстве заявили, что прививать будут абсолютно всех желающих украинцев, кто живёт и работает на территории Польши
Год проработала и уволилась, не выдержали нервы. Не все побочные действия видны сразу, некоторые через год и более.
