Польша создаст спецфонд для возмещения на случай побочных эффектов от COVID-прививки

Правительство Польши планирует создать фонд, который будет выплачивать компенсацию лицам, у которых окажутся побочные последствия в результате вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно Национальной программе вакцинации будет создан специальный фонд, который будет выплачивать возможные возмещения, если они будут необходимы в случае негативных последствий вакцинации", - сообщил Мюллер.

Он отметил, что вероятность побочных последствий действия вакцины, согласно медицинской документации, является минимальной. Но чтобы обеспечить возможность возмещения в случае претензий граждан после вакцинации будут предусмотрены соответствующие средства в бюджете государства.

Как сообщалось, в Польше 27 декабря началось вакцинация медицинского персонала против коронавируса. В страну завезли две партии вакцины компании Pfizer общим количеством 310 тыс. доз. С 28 декабря по 17 января в Польше введен общенациональный карантин.