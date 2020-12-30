РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10411 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
879 10

Польша создаст спецфонд для возмещения на случай побочных эффектов от COVID-прививки

Польша создаст спецфонд для возмещения на случай побочных эффектов от COVID-прививки

Правительство Польши планирует создать фонд, который будет выплачивать компенсацию лицам, у которых окажутся побочные последствия в результате вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно Национальной программе вакцинации будет создан специальный фонд, который будет выплачивать возможные возмещения, если они будут необходимы в случае негативных последствий вакцинации", - сообщил Мюллер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

Он отметил, что вероятность побочных последствий действия вакцины, согласно медицинской документации, является минимальной. Но чтобы обеспечить возможность возмещения в случае претензий граждан после вакцинации будут предусмотрены соответствующие средства в бюджете государства.

Как сообщалось, в Польше 27 декабря началось вакцинация медицинского персонала против коронавируса. В страну завезли две партии вакцины компании Pfizer общим количеством 310 тыс. доз. С 28 декабря по 17 января в Польше введен общенациональный карантин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:27 Ответить
+1
Польша будет бесплатно вакцинировать украинских заробитчан!
В польском правительстве заявили, что прививать будут абсолютно всех желающих украинцев, кто живёт и работает на территории Польши
показать весь комментарий
30.12.2020 07:46 Ответить
+1
показать весь комментарий
30.12.2020 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польша будет бесплатно вакцинировать украинских заробитчан!
В польском правительстве заявили, что прививать будут абсолютно всех желающих украинцев, кто живёт и работает на территории Польши
показать весь комментарий
30.12.2020 07:46 Ответить
В Канаді теж вперше створили такий фонд на цю супер-безпечну, як клянуться, вакцину.
Причому - від усіх штамів.
До цього не було: тільки Квебек мав.

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

Published Thursday, December 10, 2020 9:10PM EST
Last Updated Thursday, December 10, 2020 9:18PM EST

Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

ORONTO -- As part of Canada's vaccine rollout, the federal government has announced that anyone who experiences a severe adverse reaction to a COVID-19 vaccine will be eligible for compensation - a first in Canada's history.
показать весь комментарий
30.12.2020 07:54 Ответить
мудро, а наши бабки под асфальт зарывают.....
показать весь комментарий
30.12.2020 07:59 Ответить
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:27 Ответить
тебе откуда знать как я голосовал, проходи мимо....
показать весь комментарий
30.12.2020 08:37 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 08:42 Ответить
Давайте сделаем вас инвалидами и будем платить 10 грн. в месяц?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:25 Ответить
и это платить не будут .по крайней мере у нас . дочка с подругой пошли делать прививку ребёнку . сделали отошли от амбулатории на 50 метров у ребёнка сыпь погнала звонят . что делать я им бегом обратно . вернулись врач пишет в карточке - памперсный дерматит прописывает антиалергические и идите не мешайте . вторая сделала АКДС мелкому месяц назад тяжело перенёс дней 5 температура под 39 . приходят вторую делать \ месяц прошёл после первой \ у нас срок хранения заканчивается нужно использовать . так гнала их со двора чуть ли не собаками
показать весь комментарий
30.12.2020 10:06 Ответить
У меня племянница врач инфекционист. Работала в лаборатории, делали прививки.
Год проработала и уволилась, не выдержали нервы. Не все побочные действия видны сразу, некоторые через год и более.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:22 Ответить
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАКЦИНЫ
https://www.bitchute.com/video/bUDE4YpJmI9g/
показать весь комментарий
30.12.2020 10:40 Ответить
 
 