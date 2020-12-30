РУС
Чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет, - Хомчак

Чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет, - Хомчак

Режим прекращения огня на Донбассе крайне необходим для дальнейшего движения и осуществления достигнутых договоренностей в рамках "нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозреватель" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, сегодня перемирие крайне необходимо для того, чтобы руководство государства дальше двигалось в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

"Минские договоренности, "нормандский формат"... Повсюду первым пунктом проходит одно: прекратить огонь. Прекращение говорит о том, что есть управляемость, и подтверждает намерения участников переговоров. Сделали первый шаг, потом – другой. И в нашем случае первый шаг - это не перемирия в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющее перемирие". Пять месяцев все это действует", - объяснил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак отметил, что когда сегодня руководитель Операции Объединенных сил докладывает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то он видит "существенную разницу с тем, что было четыре года назад".

"Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 происходит колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Донбасс (26961) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)
+8
На нього вже не тисне авторитет Кривоноса.
30.12.2020 09:35 Ответить
+7
Їх підтримувала Туреччина.
30.12.2020 09:35 Ответить
+6
Слишком много предателей, готовых втянуть Украину в вооружённый конфликт, который окончится уничтожением и распадом государства.
Идея Бубочки "призвать мужчин и женщин" удивительно складно сочетается с путинским "мы будем стоять за спинами женщин и детей; не спереди, а сзади". Прям из одной методички работают; Бубочка даже не скрывается.
30.12.2020 09:36 Ответить
сегодня будет бенефис Хомчака
30.12.2020 09:34 Ответить
На нього вже не тисне авторитет Кривоноса.
30.12.2020 09:35 Ответить
ДИВНО , КАЦАПИ ТАК САМО КАЖУТЬ !!!!
30.12.2020 10:42 Ответить
очень может быть . я с москалями не общаюсь . что они там кажуть не знаю

а писать можно и маленькими буквами я прочитаю . и восклицательного знака одного будет вполне достаточно
30.12.2020 10:59 Ответить
Айзери вважали по-іншому.
30.12.2020 09:34 Ответить
Їх підтримувала Туреччина.
30.12.2020 09:35 Ответить
Военному решению в Карабахе предшествовало политическое решение между Анкарой и москвой. Не армяне его удерживали столько лет. Да и не азербайджанцы вернули.
30.12.2020 09:40 Ответить
Вернули ровно столько, сколько договорились. А договаривались точно не с армянами,
30.12.2020 10:02 Ответить
Рашка засцяла Турцію.
30.12.2020 10:06 Ответить
Ну, если рассуждать такими подростковыми категориями, то рашка сцит Турцию не больше, чем Турция сцит рашку.) Только вот в большой геополитике всё немного сложнее устроено. Рашка абсолютно ничего не потеряла в Армении. Кроме разве что авторитета в глазах армян, на что очевидно нацрать. Кремль только укрепил свои хозяйские позиции в этой колонии. Отдав пару сёл и один райцентр, Путен полностью дискредитировал не совсем лояльное местное правительство и наочно показал армянам, чего стоит их армия в противостоянии с тюрками без поддержки москвы.
30.12.2020 10:23 Ответить
А, то ти геополітик.
30.12.2020 10:26 Ответить
Я не подросток.)
30.12.2020 10:28 Ответить
Они в несколько раз были сильнее и имели полное доминирование в воздухе, и то потеряли убитыми 3000 человек. Вот вы лично готовы умереть чтоб вернуть это ватное население Донецка?
30.12.2020 09:46 Ответить
Я про територію, а не про населення. За свою землю я готовий убивати агресора, а не умирати. Умєрєть за родіну - це наратив совкових м"ясників типу Жукова.
30.12.2020 10:01 Ответить
Смешно, готовый убивать должен быть готов и умереть.
30.12.2020 10:22 Ответить
Готовий ЗАХИЩАТИ свою Батьківщину, і рідних.
30.12.2020 10:23 Ответить
Слишком много предателей, готовых втянуть Украину в вооружённый конфликт, который окончится уничтожением и распадом государства.
Идея Бубочки "призвать мужчин и женщин" удивительно складно сочетается с путинским "мы будем стоять за спинами женщин и детей; не спереди, а сзади". Прям из одной методички работают; Бубочка даже не скрывается.
30.12.2020 09:36 Ответить
Ну, звичайно.
Сюди ж відносяться і крики «патріотів»: «Чому Порошенко, не оголосив війну Россіі, і не ввів воєнний стан в Україні !», в 2014.
30.12.2020 10:04 Ответить
Так папєрєднік ввів вс, під кінець каденції, а мав коли ввести? Що заважало? Чи в 2014 вс не потрібно було вводити при таких втратах?
30.12.2020 10:11 Ответить
Гугл
30.12.2020 10:19 Ответить
«26 листопада 2018 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 агресії РФ у Керченській протоці в Україні прийнято рішення щодо запровадження воєнного стану у 10 областях з 26 листопада 2018 року на 30 днів .

Оце?
30.12.2020 10:22 Ответить
Я в Вас вірив, ви змогли це. Козак! Молодець
30.12.2020 10:42 Ответить
Его не поймешь, то он говорит что лучше бы дали приказ наступать, то что военного пути решения нет и нужно договариваться.
30.12.2020 09:37 Ответить
Из пустого в порожнее.
30.12.2020 09:43 Ответить
Хомяк, тебе лучше жевать, а не говорить...
Суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6138
30.12.2020 09:44 Ответить
Что-то разговорился чувак не на шутку. Договорился до взаимоисключающих вещей. Чисто военного решения вопроса Донбасса И КРЫМА, сейчас действительно для нас нет. Для этого нужно иметь армия хотя бы как в Турции. А была бы у нас армия как в Турции, вопрос Крыма и Донбасса и не возник бы вовсе. Хотя с хомчаками можно просрать все что угодно. Тот еще герой.
30.12.2020 09:51 Ответить
Конечно нет и не будет, раз для этого ничего не делать а только плодить новые бумажки и отдавать территории, управление страной и тд.
30.12.2020 09:51 Ответить
"Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 происходит колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3239804

Розкажіть, як ви всі ці 7 років, 24/31/365,25, цій пропаганді, потужно допомагали.
І, допомагались, до 21.04.2019
30.12.2020 09:52 Ответить
Там ще не всю воду випили.
30.12.2020 10:05 Ответить
Экономика в ж...пе, поставки продовольствия армии могут заблокировать недобросовестные ФОПы... какое силовое решение? Вы в каком мире живёте?
30.12.2020 09:54 Ответить
военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет/ Помутнение сознания у Хомчака прошло и Чапаева изображать он перестал. А то :если бы нам дали команду "вперед"........... то был бы впереди на лихом коне! Порублю! Порублю!
30.12.2020 10:01 Ответить
Ви вірно підкресли, що виключно війною ви нічого не вдієте, це нажаль правда, добре, що робите ви всі 7 років війни? ******* втрати? Констатуєте факти агресії, так? Так може вам пора включить лічильник та виставляти рахунок агресору? Зробили обстріл - вирахували збитки, через суди стягнули з бізнесу агресора, покалічили бійця, цивільного - стягли сумму через суди, вбили - мільйонні судові позови. І так доти поки бізнес агресора не прикопає сам тих, хто це коїть! Ви пане навіть не вимагаєте від політиків щоб вшановували загиблого бійця ЗСУ приспусканням держ прапорів по всій Україні, не кажучи вже про забору танців-шманців в такі трагічні для всієї країни дні, ганьба Вам, сором Вам, відношення до людини військового у Вас як в добаному совку,лише цифри і якісь там прізвища.
Санкції та мільйонні позови по всьому світу і буде Вам мир без суто військових дій.
30.12.2020 10:02 Ответить
А що ти отак все під «7» років?
В 2014-1015 Армією і Добробатами було звільнено від рашистських покидьків 2/3 Донбассу.
30.12.2020 10:10 Ответить
Тикать будеш в тиковому відділенні. 2013-2020=скільки? Де ви побачили в моєму тексті щодо звільнення ким і коли українських земель?
30.12.2020 10:21 Ответить
Я відповів Вам, на Ваше питання: «що робите ви всі 7 років війни ?»
30.12.2020 10:25 Ответить
Якщо, ви пан Хомчак, то тоді я запитую Вас, скільки ви як військовослужбовець зробили запитів до політиків щодо вшанування кожного вбитого вашого підлеглого, скільки разів ви звернулися до політикуму щодо створення законних методів стягнення матерільних збитків ЗСУ від дій агресора, скільки разів чи письмових звернень до президента та парламенту було від вашого імені щодо доцільності введення вс? Дякую.
30.12.2020 10:41 Ответить
хомчак,ссучений баран, учись у дяді Ердогана, і дяді Алієва.
30.12.2020 10:25 Ответить
Для того что бы было силовое решение, в этом вопросе у Украины должны быть союзники... Успех Азербайджана во многом зависел от поддержки Турции у которой уже есть успешный опыт в силовом противостоянии с кацапляндией на чужих территориях. И тут тупик, так как с зеленым чмом никто в Мире разговаривать не будет, а тем более о боевых действиях с кацапами. До конца термина мы так и будем, затаив дыхание, следить за головокружительными поездками по различным областям Украины и подписанием ни к чему не обязывающих меморандумов о намерениях.... Защитники Украины так и будут продолжать гибнуть а героев Украины будут присваивать пилотам частных авиакомпаний, которые погибли принося финансовую выгоду своим боссам....
30.12.2020 10:28 Ответить
Не отвлекайте Хомчака всякой ерундой, типа войны, - прыстаркуватому Шантеклеру надлежит хомячить на благо молоденькой курочки.
30.12.2020 10:35 Ответить
Если нет военного, то дугого и подавно. Или вы всерьез думаете что россия потратила миллиарды долларов, испортилаотношения со многими странами, получила санкции для того, что бы теперь вернуть все оккупированные территории? Вы или глупцы, или предатели.
30.12.2020 10:38 Ответить
соевым правда глазки колет, по-барыжить на крови не дают?
30.12.2020 10:41 Ответить
А не соєвим що колить? Втрати то й досі є
30.12.2020 10:43 Ответить
я не предлагаю решения, я согласен что это не вариант
30.12.2020 10:48 Ответить
На вашу думку як можна зупинити війну?
30.12.2020 10:50 Ответить
Хомяк ,спроси у Алиева и Эрдогана , как решаются эти вопросы , военным путем ,другого пути нет 😡😡😡
30.12.2020 10:44 Ответить
Яша, не сравнивай *** с пальцем. Сравнил силы Армении и России. Если бы Израиль повсеместно, во всем, везде не поддерживали евреи, которые стоят у руля Штатов, арабы вас поимели бы за месяц, а так вы да, герои
30.12.2020 12:33 Ответить
Сколько лет длилась война между Францией и Англией?
30.12.2020 10:56 Ответить
есть разница. 4 года назад гибло по 30 чел в месяц.
30.12.2020 11:02 Ответить
Может отдадим всю Украину ?и никто не будет гибнуть...четыре года назад армией у нас и не пахло,воевали как могли.Чтобы люди меньше гибли нужно иметь нормальных генералов,а не хомчаков у которого раненый морпех три дня в ста метрах от позиций погибал пока эти ссыкуны ответственность друг на друга перекладывали,и нормального президента,а не это недоразумение с планами А Б Ц Д,которых никто не видел!
30.12.2020 11:56 Ответить
Учитесь у АЛИЕВА,...дебилы !!!!
30.12.2020 11:42 Ответить
Ну та ясно, оно ж с Саннефьорда конечно виднее
30.12.2020 12:35 Ответить
Нема ума- вважай каліка...
30.12.2020 13:25 Ответить
 
 