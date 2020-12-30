Чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет, - Хомчак
Режим прекращения огня на Донбассе крайне необходим для дальнейшего движения и осуществления достигнутых договоренностей в рамках "нормандского формата".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозреватель" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.
По словам Хомчака, сегодня перемирие крайне необходимо для того, чтобы руководство государства дальше двигалось в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
"Минские договоренности, "нормандский формат"... Повсюду первым пунктом проходит одно: прекратить огонь. Прекращение говорит о том, что есть управляемость, и подтверждает намерения участников переговоров. Сделали первый шаг, потом – другой. И в нашем случае первый шаг - это не перемирия в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющее перемирие". Пять месяцев все это действует", - объяснил главнокомандующий ВСУ.
Хомчак отметил, что когда сегодня руководитель Операции Объединенных сил докладывает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то он видит "существенную разницу с тем, что было четыре года назад".
"Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 происходит колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а писать можно и маленькими буквами я прочитаю . и восклицательного знака одного будет вполне достаточно
Идея Бубочки "призвать мужчин и женщин" удивительно складно сочетается с путинским "мы будем стоять за спинами женщин и детей; не спереди, а сзади". Прям из одной методички работают; Бубочка даже не скрывается.
Сюди ж відносяться і крики «патріотів»: «Чому Порошенко, не оголосив війну Россіі, і не ввів воєнний стан в Україні !», в 2014.
Оце?
Розкажіть, як ви всі ці 7 років, 24/31/365,25, цій пропаганді, потужно допомагали.
І, допомагались, до 21.04.2019
Санкції та мільйонні позови по всьому світу і буде Вам мир без суто військових дій.
В 2014-1015 Армією і Добробатами було звільнено від рашистських покидьків 2/3 Донбассу.