Чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет, - Хомчак

Режим прекращения огня на Донбассе крайне необходим для дальнейшего движения и осуществления достигнутых договоренностей в рамках "нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозреватель" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, сегодня перемирие крайне необходимо для того, чтобы руководство государства дальше двигалось в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

"Минские договоренности, "нормандский формат"... Повсюду первым пунктом проходит одно: прекратить огонь. Прекращение говорит о том, что есть управляемость, и подтверждает намерения участников переговоров. Сделали первый шаг, потом – другой. И в нашем случае первый шаг - это не перемирия в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющее перемирие". Пять месяцев все это действует", - объяснил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак отметил, что когда сегодня руководитель Операции Объединенных сил докладывает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то он видит "существенную разницу с тем, что было четыре года назад".

"Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 происходит колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

