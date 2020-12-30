Суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз немає, - Хомчак
Режим припинення вогню на Донбасі вкрай необхідний для подальшого руху і здійснення досягнутих домовленостей у межах "нормандського формату".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
За словами Хомчака, сьогодні перемир'я вкрай необхідне для того, щоб керівництво держави далі рухалося відповідно до раніше досягнутих домовленостей.
"Мінські домовленості, "нормандський формат"... Усюди першим пунктом проходить одне: припинити вогонь. Припинення свідчить про те, що є керованість, і підтверджує наміри учасників переговорів. Зробили перший крок, потім – наступний. І в нашому випадку перший крок – це не перемир'я в глобальному розумінні, а саме припинення вогню. Хоча в домовленостях це називають "всеосяжне перемир'я". П'ять місяців усе це діє", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Хомчак зазначив, що коли сьогодні керівник Операції Об'єднаних сил доповідає, що сьогодні три обстріли і втрат немає, то він бачить "суттєву різницю з тим, що було чотири роки тому".
"Потрібно розуміти, що суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз справді немає. Сьомий рік ми втрачаємо людей і в ОРДЛО. На них 24/7 чиниться колосальний вплив російської пропаганди. А вона потужна", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
