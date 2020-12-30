УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз немає, - Хомчак

Суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз немає, - Хомчак

Режим припинення вогню на Донбасі вкрай необхідний для подальшого руху і здійснення досягнутих домовленостей у межах "нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

За словами Хомчака, сьогодні перемир'я вкрай необхідне для того, щоб керівництво держави далі рухалося відповідно до раніше досягнутих домовленостей.

"Мінські домовленості, "нормандський формат"... Усюди першим пунктом проходить одне: припинити вогонь. Припинення свідчить про те, що є керованість, і підтверджує наміри учасників переговорів. Зробили перший крок, потім – наступний. І в нашому випадку перший крок – це не перемир'я в глобальному розумінні, а саме припинення вогню. Хоча в домовленостях це називають "всеосяжне перемир'я". П'ять місяців усе це діє", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак зазначив, що коли сьогодні керівник Операції Об'єднаних сил доповідає, що сьогодні три обстріли і втрат немає, то він бачить "суттєву різницю з тим, що було чотири роки тому".

"Потрібно розуміти, що суто військового вирішення питання стосовно Донбасу зараз справді немає. Сьомий рік ми втрачаємо людей і в ОРДЛО. На них 24/7 чиниться колосальний вплив російської пропаганди. А вона потужна", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Топ коментарі
+8
На нього вже не тисне авторитет Кривоноса.
показати весь коментар
30.12.2020 09:35 Відповісти
+7
Їх підтримувала Туреччина.
показати весь коментар
30.12.2020 09:35 Відповісти
+6
Слишком много предателей, готовых втянуть Украину в вооружённый конфликт, который окончится уничтожением и распадом государства.
Идея Бубочки "призвать мужчин и женщин" удивительно складно сочетается с путинским "мы будем стоять за спинами женщин и детей; не спереди, а сзади". Прям из одной методички работают; Бубочка даже не скрывается.
показати весь коментар
30.12.2020 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сегодня будет бенефис Хомчака
показати весь коментар
30.12.2020 09:34 Відповісти
На нього вже не тисне авторитет Кривоноса.
показати весь коментар
30.12.2020 09:35 Відповісти
ДИВНО , КАЦАПИ ТАК САМО КАЖУТЬ !!!!
показати весь коментар
30.12.2020 10:42 Відповісти
очень может быть . я с москалями не общаюсь . что они там кажуть не знаю

а писать можно и маленькими буквами я прочитаю . и восклицательного знака одного будет вполне достаточно
показати весь коментар
30.12.2020 10:59 Відповісти
Айзери вважали по-іншому.
показати весь коментар
30.12.2020 09:34 Відповісти
Їх підтримувала Туреччина.
показати весь коментар
30.12.2020 09:35 Відповісти
Военному решению в Карабахе предшествовало политическое решение между Анкарой и москвой. Не армяне его удерживали столько лет. Да и не азербайджанцы вернули.
показати весь коментар
30.12.2020 09:40 Відповісти
Вернули ровно столько, сколько договорились. А договаривались точно не с армянами,
показати весь коментар
30.12.2020 10:02 Відповісти
Рашка засцяла Турцію.
показати весь коментар
30.12.2020 10:06 Відповісти
Ну, если рассуждать такими подростковыми категориями, то рашка сцит Турцию не больше, чем Турция сцит рашку.) Только вот в большой геополитике всё немного сложнее устроено. Рашка абсолютно ничего не потеряла в Армении. Кроме разве что авторитета в глазах армян, на что очевидно нацрать. Кремль только укрепил свои хозяйские позиции в этой колонии. Отдав пару сёл и один райцентр, Путен полностью дискредитировал не совсем лояльное местное правительство и наочно показал армянам, чего стоит их армия в противостоянии с тюрками без поддержки москвы.
показати весь коментар
30.12.2020 10:23 Відповісти
А, то ти геополітик.
показати весь коментар
30.12.2020 10:26 Відповісти
Я не подросток.)
показати весь коментар
30.12.2020 10:28 Відповісти
Они в несколько раз были сильнее и имели полное доминирование в воздухе, и то потеряли убитыми 3000 человек. Вот вы лично готовы умереть чтоб вернуть это ватное население Донецка?
показати весь коментар
30.12.2020 09:46 Відповісти
Я про територію, а не про населення. За свою землю я готовий убивати агресора, а не умирати. Умєрєть за родіну - це наратив совкових м"ясників типу Жукова.
показати весь коментар
30.12.2020 10:01 Відповісти
Смешно, готовый убивать должен быть готов и умереть.
показати весь коментар
30.12.2020 10:22 Відповісти
Готовий ЗАХИЩАТИ свою Батьківщину, і рідних.
показати весь коментар
30.12.2020 10:23 Відповісти
Слишком много предателей, готовых втянуть Украину в вооружённый конфликт, который окончится уничтожением и распадом государства.
Идея Бубочки "призвать мужчин и женщин" удивительно складно сочетается с путинским "мы будем стоять за спинами женщин и детей; не спереди, а сзади". Прям из одной методички работают; Бубочка даже не скрывается.
показати весь коментар
30.12.2020 09:36 Відповісти
Ну, звичайно.
Сюди ж відносяться і крики «патріотів»: «Чому Порошенко, не оголосив війну Россіі, і не ввів воєнний стан в Україні !», в 2014.
показати весь коментар
30.12.2020 10:04 Відповісти
Так папєрєднік ввів вс, під кінець каденції, а мав коли ввести? Що заважало? Чи в 2014 вс не потрібно було вводити при таких втратах?
показати весь коментар
30.12.2020 10:11 Відповісти
Гугл
показати весь коментар
30.12.2020 10:19 Відповісти
«26 листопада 2018 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96 агресії РФ у Керченській протоці в Україні прийнято рішення щодо запровадження воєнного стану у 10 областях з 26 листопада 2018 року на 30 днів .

Оце?
показати весь коментар
30.12.2020 10:22 Відповісти
Я в Вас вірив, ви змогли це. Козак! Молодець
показати весь коментар
30.12.2020 10:42 Відповісти
Его не поймешь, то он говорит что лучше бы дали приказ наступать, то что военного пути решения нет и нужно договариваться.
показати весь коментар
30.12.2020 09:37 Відповісти
Из пустого в порожнее.
показати весь коментар
30.12.2020 09:43 Відповісти
Хомяк, тебе лучше жевать, а не говорить...
показати весь коментар
30.12.2020 09:44 Відповісти
Что-то разговорился чувак не на шутку. Договорился до взаимоисключающих вещей. Чисто военного решения вопроса Донбасса И КРЫМА, сейчас действительно для нас нет. Для этого нужно иметь армия хотя бы как в Турции. А была бы у нас армия как в Турции, вопрос Крыма и Донбасса и не возник бы вовсе. Хотя с хомчаками можно просрать все что угодно. Тот еще герой.
показати весь коментар
30.12.2020 09:51 Відповісти
Конечно нет и не будет, раз для этого ничего не делать а только плодить новые бумажки и отдавать территории, управление страной и тд.
показати весь коментар
30.12.2020 09:51 Відповісти
"Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 происходит колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.Источник: https://censor.net/ru/n3239804

Розкажіть, як ви всі ці 7 років, 24/31/365,25, цій пропаганді, потужно допомагали.
І, допомагались, до 21.04.2019
показати весь коментар
30.12.2020 09:52 Відповісти
Там ще не всю воду випили.
показати весь коментар
30.12.2020 10:05 Відповісти
Экономика в ж...пе, поставки продовольствия армии могут заблокировать недобросовестные ФОПы... какое силовое решение? Вы в каком мире живёте?
показати весь коментар
30.12.2020 09:54 Відповісти
военного решения вопроса по Донбассу сейчас нет/ Помутнение сознания у Хомчака прошло и Чапаева изображать он перестал. А то :если бы нам дали команду "вперед"........... то был бы впереди на лихом коне! Порублю! Порублю!
показати весь коментар
30.12.2020 10:01 Відповісти
Ви вірно підкресли, що виключно війною ви нічого не вдієте, це нажаль правда, добре, що робите ви всі 7 років війни? ******* втрати? Констатуєте факти агресії, так? Так може вам пора включить лічильник та виставляти рахунок агресору? Зробили обстріл - вирахували збитки, через суди стягнули з бізнесу агресора, покалічили бійця, цивільного - стягли сумму через суди, вбили - мільйонні судові позови. І так доти поки бізнес агресора не прикопає сам тих, хто це коїть! Ви пане навіть не вимагаєте від політиків щоб вшановували загиблого бійця ЗСУ приспусканням держ прапорів по всій Україні, не кажучи вже про забору танців-шманців в такі трагічні для всієї країни дні, ганьба Вам, сором Вам, відношення до людини військового у Вас як в добаному совку,лише цифри і якісь там прізвища.
Санкції та мільйонні позови по всьому світу і буде Вам мир без суто військових дій.
показати весь коментар
30.12.2020 10:02 Відповісти
А що ти отак все під «7» років?
В 2014-1015 Армією і Добробатами було звільнено від рашистських покидьків 2/3 Донбассу.
показати весь коментар
30.12.2020 10:10 Відповісти
Тикать будеш в тиковому відділенні. 2013-2020=скільки? Де ви побачили в моєму тексті щодо звільнення ким і коли українських земель?
показати весь коментар
30.12.2020 10:21 Відповісти
Я відповів Вам, на Ваше питання: «що робите ви всі 7 років війни ?»
показати весь коментар
30.12.2020 10:25 Відповісти
Якщо, ви пан Хомчак, то тоді я запитую Вас, скільки ви як військовослужбовець зробили запитів до політиків щодо вшанування кожного вбитого вашого підлеглого, скільки разів ви звернулися до політикуму щодо створення законних методів стягнення матерільних збитків ЗСУ від дій агресора, скільки разів чи письмових звернень до президента та парламенту було від вашого імені щодо доцільності введення вс? Дякую.
показати весь коментар
30.12.2020 10:41 Відповісти
хомчак,ссучений баран, учись у дяді Ердогана, і дяді Алієва.
показати весь коментар
30.12.2020 10:25 Відповісти
Для того что бы было силовое решение, в этом вопросе у Украины должны быть союзники... Успех Азербайджана во многом зависел от поддержки Турции у которой уже есть успешный опыт в силовом противостоянии с кацапляндией на чужих территориях. И тут тупик, так как с зеленым чмом никто в Мире разговаривать не будет, а тем более о боевых действиях с кацапами. До конца термина мы так и будем, затаив дыхание, следить за головокружительными поездками по различным областям Украины и подписанием ни к чему не обязывающих меморандумов о намерениях.... Защитники Украины так и будут продолжать гибнуть а героев Украины будут присваивать пилотам частных авиакомпаний, которые погибли принося финансовую выгоду своим боссам....
показати весь коментар
30.12.2020 10:28 Відповісти
Не отвлекайте Хомчака всякой ерундой, типа войны, - прыстаркуватому Шантеклеру надлежит хомячить на благо молоденькой курочки.
показати весь коментар
30.12.2020 10:35 Відповісти
Если нет военного, то дугого и подавно. Или вы всерьез думаете что россия потратила миллиарды долларов, испортилаотношения со многими странами, получила санкции для того, что бы теперь вернуть все оккупированные территории? Вы или глупцы, или предатели.
показати весь коментар
30.12.2020 10:38 Відповісти
соевым правда глазки колет, по-барыжить на крови не дают?
показати весь коментар
30.12.2020 10:41 Відповісти
А не соєвим що колить? Втрати то й досі є
показати весь коментар
30.12.2020 10:43 Відповісти
я не предлагаю решения, я согласен что это не вариант
показати весь коментар
30.12.2020 10:48 Відповісти
На вашу думку як можна зупинити війну?
показати весь коментар
30.12.2020 10:50 Відповісти
Хомяк ,спроси у Алиева и Эрдогана , как решаются эти вопросы , военным путем ,другого пути нет 😡😡😡
показати весь коментар
30.12.2020 10:44 Відповісти
Яша, не сравнивай *** с пальцем. Сравнил силы Армении и России. Если бы Израиль повсеместно, во всем, везде не поддерживали евреи, которые стоят у руля Штатов, арабы вас поимели бы за месяц, а так вы да, герои
показати весь коментар
30.12.2020 12:33 Відповісти
Сколько лет длилась война между Францией и Англией?
показати весь коментар
30.12.2020 10:56 Відповісти
есть разница. 4 года назад гибло по 30 чел в месяц.
показати весь коментар
30.12.2020 11:02 Відповісти
Может отдадим всю Украину ?и никто не будет гибнуть...четыре года назад армией у нас и не пахло,воевали как могли.Чтобы люди меньше гибли нужно иметь нормальных генералов,а не хомчаков у которого раненый морпех три дня в ста метрах от позиций погибал пока эти ссыкуны ответственность друг на друга перекладывали,и нормального президента,а не это недоразумение с планами А Б Ц Д,которых никто не видел!
показати весь коментар
30.12.2020 11:56 Відповісти
Учитесь у АЛИЕВА,...дебилы !!!!
показати весь коментар
30.12.2020 11:42 Відповісти
Ну та ясно, оно ж с Саннефьорда конечно виднее
показати весь коментар
30.12.2020 12:35 Відповісти
Нема ума- вважай каліка...
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти
 
 