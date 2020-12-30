РУС
Новости Бюджет-2021
Госбюджет-2021 опубликован в "Голосе Украины"

В газете Верховной Рады "Голос Украины" 30 декабря опубликован текст Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 г.".

Об этом сообщается на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год составляют 1,084 трлн грн. Расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1,32 трлн грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246,635 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прибыль Нацбанка будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в Госбюджете, - Шевченко

Отмечается также, что в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрены почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будут направлены почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы, согласно закону о госбюджете-2021, возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

...До 2020 року ми могли стежити за діями колективного розуму - вірніше, колективного божевілля - з певною добродушністю, тим більше тоді, коли ці дії не загрожували демократії. Ми могли заспокоювати себе, що наші співвітчизники - і в розвинених країнах, і в країнах, які тільки починають наближатися до цивілізованого світу - мають повне право спробувати і переконатися у марності своїх сподівань на диво, на пошук простих відповідей на складні питання. Що, навпаки, потрібно дати їм можливість спробувати - щоб у них ніколи не було відчуттів, що їм не дали здійснити свою мрію і проголосувати за чергового або позачергового пройдисвіта на виборах глави держави або за банду піратів - на парламентських.
Тепер ми точно знаємо, до яких наслідків може призвести їх дурість і наша благодушність: ми задихнемося у власній блювоті. Не сьогодні, так завтра. І те, що на сусідньому ліжку буде задихатися незнайомий ідіот, що підготував нам таку долю і буде заходиться в несамовитий крик його дружина - якщо її ще впустять в палату, звичайно - не втішить ні нас, ні наших родичів. У смертний час зловтіхи немає. - В. Портников
30.12.2020 13:22 Ответить
Госбюджет-2021 опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 4661
30.12.2020 13:24 Ответить
73% ідійотів обрали кловуна, а розхльобують всі. Дякуємо, дуже дякуємо.
30.12.2020 13:36 Ответить
 
 