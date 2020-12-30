Госбюджет-2021 опубликован в "Голосе Украины"

В газете Верховной Рады "Голос Украины" 30 декабря опубликован текст Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 г.".

Об этом сообщается на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год составляют 1,084 трлн грн. Расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1,32 трлн грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246,635 млрд грн.

Отмечается также, что в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрены почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будут направлены почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы, согласно закону о госбюджете-2021, возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.