Держбюджет-2021 опубліковано в "Голосі України"

Держбюджет-2021 опубліковано в

У газеті Верховної Ради "Голос України" 30 грудня опубліковано текст Закону "Про Державний бюджет України на 2021 р.".

Про це повідомляється на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,084 трлн грн. Витрати держбюджету на 2021 передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено в сумі 246,635 млрд грн.

Зазначається також, що в держбюджеті-2021 на охорону здоров'я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки будуть спрямовані майже 170 млрд грн. Витрати на національну безпеку і оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати, відповідно до закону про держбюджет-2021, зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня - до 6,5 тис.грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

...До 2020 року ми могли стежити за діями колективного розуму - вірніше, колективного божевілля - з певною добродушністю, тим більше тоді, коли ці дії не загрожували демократії. Ми могли заспокоювати себе, що наші співвітчизники - і в розвинених країнах, і в країнах, які тільки починають наближатися до цивілізованого світу - мають повне право спробувати і переконатися у марності своїх сподівань на диво, на пошук простих відповідей на складні питання. Що, навпаки, потрібно дати їм можливість спробувати - щоб у них ніколи не було відчуттів, що їм не дали здійснити свою мрію і проголосувати за чергового або позачергового пройдисвіта на виборах глави держави або за банду піратів - на парламентських.
Тепер ми точно знаємо, до яких наслідків може призвести їх дурість і наша благодушність: ми задихнемося у власній блювоті. Не сьогодні, так завтра. І те, що на сусідньому ліжку буде задихатися незнайомий ідіот, що підготував нам таку долю і буде заходиться в несамовитий крик його дружина - якщо її ще впустять в палату, звичайно - не втішить ні нас, ні наших родичів. У смертний час зловтіхи немає. - В. Портников
30.12.2020 13:22 Відповісти
30.12.2020 13:22 Відповісти
73% ідійотів обрали кловуна, а розхльобують всі. Дякуємо, дуже дякуємо.
