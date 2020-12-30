Держбюджет-2021 опубліковано в "Голосі України"

У газеті Верховної Ради "Голос України" 30 грудня опубліковано текст Закону "Про Державний бюджет України на 2021 р.".

Про це повідомляється на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,084 трлн грн. Витрати держбюджету на 2021 передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено в сумі 246,635 млрд грн.

Зазначається також, що в держбюджеті-2021 на охорону здоров'я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки будуть спрямовані майже 170 млрд грн. Витрати на національну безпеку і оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати, відповідно до закону про держбюджет-2021, зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня - до 6,5 тис.грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.