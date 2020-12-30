Курс гривни будет стабильный, меньше обращайте внимание на обменники, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко советует украинцам меньше обращать внимания на колебания валютного курса в обменниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН.ua сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимание на обменники. Курс национальной валюты будет стабильный. Это - ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также - и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит расстраиваться из-за незначительных ситуативных колебаний", - сказал Марченко.

По его словам, снижение курса - не всегда и не всем хорошо. Поэтому речь идет именно о стабилизации.

Читайте также: Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы

"Колебания должны проходить в рамках определенных параметров. Резкие девальвация или ревальвация - это уже плохо. Резкое укрепление гривни делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае разных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильный, как и в этом году", - отметил Марченко.