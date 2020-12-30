РУС
Курс гривни будет стабильный, меньше обращайте внимание на обменники, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко советует украинцам меньше обращать внимания на колебания валютного курса в обменниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН.ua сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимание на обменники. Курс национальной валюты будет стабильный. Это - ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также - и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит расстраиваться из-за незначительных ситуативных колебаний", - сказал Марченко.

По его словам, снижение курса - не всегда и не всем хорошо. Поэтому речь идет именно о стабилизации.

Читайте также: Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы

"Колебания должны проходить в рамках определенных параметров. Резкие девальвация или ревальвация - это уже плохо. Резкое укрепление гривни делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае разных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильный, как и в этом году", - отметил Марченко.

+25
в смысле "не обращайте внимания на обменники"?
а менять бл валюту где? в министерстве у тебя?
30.12.2020 13:55 Ответить
+12
30.12.2020 14:03 Ответить
+11
И на термометр не обращайте внимание. Среднегодовая температура почти не изменится
30.12.2020 14:00 Ответить
в смысле "не обращайте внимания на обменники"?
а менять бл валюту где? в министерстве у тебя?
30.12.2020 13:55 Ответить
ну там где он живет в Англии бакс не сильно колеблеца
30.12.2020 13:58 Ответить
в смысле посыл таков - обменники нам (не им) больше не понадобятся)))
30.12.2020 13:58 Ответить
Включите Г+Г там все стабильно - не надо паниковать
30.12.2020 14:45 Ответить
- Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию семьдесят пять рублей. Будешь жить, как бог. У нас -- столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем на практику. (с)
30.12.2020 14:48 Ответить
Надо просто перестать покупать валюту.
30.12.2020 16:01 Ответить
Звертайте увагу на курс в банках - бо він там вищий ніж в обмінниках...
30.12.2020 13:57 Ответить
Дайош!
30.12.2020 13:57 Ответить
при таком курсе украинская экономика будет вообще капец как неконкурентоспособна
01.01.2021 17:56 Ответить
зедаунам кажуть, щоб вони не відривалися від перегляду серіалу 95-квартала. Там уже ідеальне життя, Порох сидить, Україна перемогла у війні та здійснила економічний прорив, голобородько всіх переграв! Ура-ура! Результати виборів 2019 себе повністю виправдали! Можна вже й розслабитись
30.12.2020 13:58 Ответить
Ruckije pridumali ubratj tablo s kursom, chto vam meshajet / **** na skoljko prikoljno nagolosovali vi sebe i glavnoje jesjcjo i ne uchites, znaachit nado jesjcjo prikrutitj bablo vam.
30.12.2020 13:59 Ответить


типа это он потом обвалится,когда бубочка очередных смертников в кабмин протащит?
30.12.2020 13:59 Ответить
И на термометр не обращайте внимание. Среднегодовая температура почти не изменится
30.12.2020 14:00 Ответить
ну так, нах дивитись на курс в обмінниках, якщо можна дивитись відосики Пеннівайза і радіти кінцю епохи бідності. зебілам - бееееееее!
30.12.2020 14:01 Ответить
Воно думаэ.
30.12.2020 14:02 Ответить
Ахахаха)))а обменники рисует Порошенко-не обращай те внимания,зесрань
30.12.2020 14:02 Ответить
30.12.2020 14:03 Ответить
Так доллар по 8 энто транспортировка выросла
30.12.2020 14:44 Ответить
Але ж ще не по одному долару одне яйце!
30.12.2020 19:14 Ответить
А на что обращать внимание,простите?)
30.12.2020 14:05 Ответить
На ценники в магазинах . Все мыльные пузыри лопаются , без исключения .
30.12.2020 14:09 Ответить
Ценники выросли на 10-20%
01.01.2021 17:57 Ответить
после таких слов обычно люди бегут менять деньги
30.12.2020 14:07 Ответить
На что , интересно ? Чаще покупают недвижимость .
30.12.2020 14:10 Ответить
И потом рыдают из-за того что их недвижимость подешевела в разы, или оказалась очередным "элитацентром".
30.12.2020 14:19 Ответить
Якщо впаде гривня, ціни на нерухомість в кращому разі не зміняться (зазвичай теж падають) але продавати її буде нікому. Бабла в народу не стане1 То ідіотам ******** що "вкладати" вигідно от вони і купують.
Коли в 2008 р. була економічна криза, в Вашингтоні, двокімнатну квартиру радянського типу, (там теж такі є) продавали аж... за 10 тисяч доларів! Отака "вигода". ..
30.12.2020 15:02 Ответить
Це порада афериста , в нашій країні з таким "урядом" , "президентом", "головнокомандувачем" , "радою" , роззявляти рота не можна це аксіома .
30.12.2020 14:08 Ответить
Ето хуже всего. Цены растут а курс доллара как в 2014-м. Людям уже выгоднее ездить за покупками в ту же Польшу там и валюту менять
30.12.2020 14:10 Ответить
Понятно всем что власть удерживает курс за счет кредитов и облигаций. А кому от етого лучше? Только тем кто хвастается что курс за 5 лет не изменился. Но реально даже за доллары в Украине жить стало намного труднее и хуже.
30.12.2020 14:13 Ответить
30.12.2020 14:13 Ответить
Не вірте очам своїм. Жрі.Те зелену локшину.
30.12.2020 14:14 Ответить
30.12.2020 14:24 Ответить
Когда министр финансов ни с того-ни с сего начинает такое говорить,становится не по себе, и понимешь что где-то в засаде ж*па сидит, просто он вьіше, ее видит и успокаивает остальньіх
30.12.2020 14:35 Ответить
Значить все набагато гірше, ніж здається з першого погляду.
30.12.2020 14:41 Ответить
Товарищ, Марченко! Я не понял, кто из нас отдает распоряжения?! Вы кто, родник власти?!
30.12.2020 14:46 Ответить
не верте курсу бакса а верте 3,14стаболам разным
30.12.2020 14:50 Ответить
Курс гривни будет стабильный/ Как это стабильный: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин.
30.12.2020 15:05 Ответить
Це називається: якщо в обміннику побачиш курс 36,6 не вір очам своїм...
30.12.2020 15:06 Ответить
Так хоча б можна буде порадіти, що КОВІДу немає.
30.12.2020 19:16 Ответить
Если не смотреть на обменники - у нас стабильный курс
Если не смотреть на цены и платежки на газ - у нас "конец эпохи бедности"
Если не смотреть на Татарова и Тупицкого - у нас идет борьба с коррупцией
На что еще не смотреть?
30.12.2020 15:13 Ответить
меньше обращайте внимание на обменники - больше на ценники!
30.12.2020 15:46 Ответить
Дятел, а на что обращать !? На твое "честное слово " ?!
30.12.2020 15:52 Ответить
значит подорожает - власть всегда врет
30.12.2020 16:34 Ответить
Це ж її специфіка, по-іншому не може.
30.12.2020 19:17 Ответить
Отакої! Тю, так начебто в обмінниках і є реальній курс за яким валюту можна придбати/продати... Якщо звісно справді можна...
30.12.2020 18:05 Ответить
 
 