Курс гривні буде стабільним, менше звертайте уваги на обмінники, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко радить українцям менше звертати уваги на коливання валютного курсу в обмінниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також – і позиція НБУ, який має стабільні передумови. Інакше бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями", - сказав Марченко.

За його словами, зниження курсу - не завжди і не всім добре. Тому йдеться саме про стабілізацію.

"Коливання мають відбуватися у межах певних параметрів. Різкі девальвація або ревальвація - це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною. Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у разі різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки. Думаю, курс буде стабільним, як і цього року", - зазначив Марченко.