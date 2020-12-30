УКР
Курс гривні буде стабільним, менше звертайте уваги на обмінники, - Марченко

Курс гривні буде стабільним, менше звертайте уваги на обмінники, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко радить українцям менше звертати уваги на коливання валютного курсу в обмінниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також – і позиція НБУ, який має стабільні передумови. Інакше бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями", - сказав Марченко.

За його словами, зниження курсу - не завжди і не всім добре. Тому йдеться саме про стабілізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи

"Коливання мають відбуватися у межах певних параметрів. Різкі девальвація або ревальвація - це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною. Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у разі різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки. Думаю, курс буде стабільним, як і цього року", - зазначив Марченко.

Автор: 

гривня (1822) курс (1736) Марченко Сергій (591)
+25
в смысле "не обращайте внимания на обменники"?
а менять бл валюту где? в министерстве у тебя?
30.12.2020 13:55 Відповісти
+12
30.12.2020 14:03 Відповісти
+11
И на термометр не обращайте внимание. Среднегодовая температура почти не изменится
30.12.2020 14:00 Відповісти
в смысле "не обращайте внимания на обменники"?
а менять бл валюту где? в министерстве у тебя?
30.12.2020 13:55 Відповісти
ну там где он живет в Англии бакс не сильно колеблеца
30.12.2020 13:58 Відповісти
в смысле посыл таков - обменники нам (не им) больше не понадобятся)))
30.12.2020 13:58 Відповісти
Включите Г+Г там все стабильно - не надо паниковать
30.12.2020 14:45 Відповісти
- Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию семьдесят пять рублей. Будешь жить, как бог. У нас -- столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем на практику. (с)
30.12.2020 14:48 Відповісти
Надо просто перестать покупать валюту.
30.12.2020 16:01 Відповісти
Звертайте увагу на курс в банках - бо він там вищий ніж в обмінниках...
30.12.2020 13:57 Відповісти
Дайош!
30.12.2020 13:57 Відповісти
при таком курсе украинская экономика будет вообще капец как неконкурентоспособна
01.01.2021 17:56 Відповісти
зедаунам кажуть, щоб вони не відривалися від перегляду серіалу 95-квартала. Там уже ідеальне життя, Порох сидить, Україна перемогла у війні та здійснила економічний прорив, голобородько всіх переграв! Ура-ура! Результати виборів 2019 себе повністю виправдали! Можна вже й розслабитись
30.12.2020 13:58 Відповісти
Ruckije pridumali ubratj tablo s kursom, chto vam meshajet / **** na skoljko prikoljno nagolosovali vi sebe i glavnoje jesjcjo i ne uchites, znaachit nado jesjcjo prikrutitj bablo vam.
30.12.2020 13:59 Відповісти


типа это он потом обвалится,когда бубочка очередных смертников в кабмин протащит?
30.12.2020 13:59 Відповісти
И на термометр не обращайте внимание. Среднегодовая температура почти не изменится
30.12.2020 14:00 Відповісти
ну так, нах дивитись на курс в обмінниках, якщо можна дивитись відосики Пеннівайза і радіти кінцю епохи бідності. зебілам - бееееееее!
30.12.2020 14:01 Відповісти
Воно думаэ.
30.12.2020 14:02 Відповісти
Ахахаха)))а обменники рисует Порошенко-не обращай те внимания,зесрань
30.12.2020 14:02 Відповісти
30.12.2020 14:03 Відповісти
Так доллар по 8 энто транспортировка выросла
30.12.2020 14:44 Відповісти
Але ж ще не по одному долару одне яйце!
30.12.2020 19:14 Відповісти
А на что обращать внимание,простите?)
30.12.2020 14:05 Відповісти
На ценники в магазинах . Все мыльные пузыри лопаются , без исключения .
30.12.2020 14:09 Відповісти
Ценники выросли на 10-20%
01.01.2021 17:57 Відповісти
после таких слов обычно люди бегут менять деньги
30.12.2020 14:07 Відповісти
На что , интересно ? Чаще покупают недвижимость .
30.12.2020 14:10 Відповісти
И потом рыдают из-за того что их недвижимость подешевела в разы, или оказалась очередным "элитацентром".
30.12.2020 14:19 Відповісти
Якщо впаде гривня, ціни на нерухомість в кращому разі не зміняться (зазвичай теж падають) але продавати її буде нікому. Бабла в народу не стане1 То ідіотам ******** що "вкладати" вигідно от вони і купують.
Коли в 2008 р. була економічна криза, в Вашингтоні, двокімнатну квартиру радянського типу, (там теж такі є) продавали аж... за 10 тисяч доларів! Отака "вигода". ..
30.12.2020 15:02 Відповісти
Це порада афериста , в нашій країні з таким "урядом" , "президентом", "головнокомандувачем" , "радою" , роззявляти рота не можна це аксіома .
30.12.2020 14:08 Відповісти
Ето хуже всего. Цены растут а курс доллара как в 2014-м. Людям уже выгоднее ездить за покупками в ту же Польшу там и валюту менять
30.12.2020 14:10 Відповісти
Понятно всем что власть удерживает курс за счет кредитов и облигаций. А кому от етого лучше? Только тем кто хвастается что курс за 5 лет не изменился. Но реально даже за доллары в Украине жить стало намного труднее и хуже.
30.12.2020 14:13 Відповісти
30.12.2020 14:13 Відповісти
Не вірте очам своїм. Жрі.Те зелену локшину.
30.12.2020 14:14 Відповісти
30.12.2020 14:24 Відповісти
Когда министр финансов ни с того-ни с сего начинает такое говорить,становится не по себе, и понимешь что где-то в засаде ж*па сидит, просто он вьіше, ее видит и успокаивает остальньіх
30.12.2020 14:35 Відповісти
Значить все набагато гірше, ніж здається з першого погляду.
30.12.2020 14:41 Відповісти
Товарищ, Марченко! Я не понял, кто из нас отдает распоряжения?! Вы кто, родник власти?!
30.12.2020 14:46 Відповісти
не верте курсу бакса а верте 3,14стаболам разным
30.12.2020 14:50 Відповісти
Курс гривни будет стабильный/ Как это стабильный: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин.
30.12.2020 15:05 Відповісти
Це називається: якщо в обміннику побачиш курс 36,6 не вір очам своїм...
30.12.2020 15:06 Відповісти
Так хоча б можна буде порадіти, що КОВІДу немає.
30.12.2020 19:16 Відповісти
Если не смотреть на обменники - у нас стабильный курс
Если не смотреть на цены и платежки на газ - у нас "конец эпохи бедности"
Если не смотреть на Татарова и Тупицкого - у нас идет борьба с коррупцией
На что еще не смотреть?
30.12.2020 15:13 Відповісти
меньше обращайте внимание на обменники - больше на ценники!
30.12.2020 15:46 Відповісти
Дятел, а на что обращать !? На твое "честное слово " ?!
30.12.2020 15:52 Відповісти
значит подорожает - власть всегда врет
30.12.2020 16:34 Відповісти
Це ж її специфіка, по-іншому не може.
30.12.2020 19:17 Відповісти
Отакої! Тю, так начебто в обмінниках і є реальній курс за яким валюту можна придбати/продати... Якщо звісно справді можна...
30.12.2020 18:05 Відповісти
 
 