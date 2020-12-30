Курс гривні буде стабільним, менше звертайте уваги на обмінники, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко радить українцям менше звертати уваги на коливання валютного курсу в обмінниках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.
"Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також – і позиція НБУ, який має стабільні передумови. Інакше бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями", - сказав Марченко.
За його словами, зниження курсу - не завжди і не всім добре. Тому йдеться саме про стабілізацію.
"Коливання мають відбуватися у межах певних параметрів. Різкі девальвація або ревальвація - це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною. Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у разі різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки. Думаю, курс буде стабільним, як і цього року", - зазначив Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а менять бл валюту где? в министерстве у тебя?
типа это он потом обвалится,когда бубочка очередных смертников в кабмин протащит?
Коли в 2008 р. була економічна криза, в Вашингтоні, двокімнатну квартиру радянського типу, (там теж такі є) продавали аж... за 10 тисяч доларів! Отака "вигода". ..
Если не смотреть на цены и платежки на газ - у нас "конец эпохи бедности"
Если не смотреть на Татарова и Тупицкого - у нас идет борьба с коррупцией
На что еще не смотреть?