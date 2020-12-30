Непризнание КС отстранения Тупицкого - это дикая ситуация, - "слуга народа" Совгиря
Народный депутат "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря прокомментировала указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Конституционный Суд в лице его правового департамента и секретариата считает, что указ президента "становится ничтожным". Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно", - заявила нардеп.
Как пояснила Совгиря, она исходит из того, что указ президента выдан на основе Уголовно-процессуального кодекса.
"Этот указ является действующим, и, согласно Конституции Украины, если у кого-то есть сомнения относительно конституционности или законности этого указа, есть два варианта. Он может быть обжалован на предмет законности в административном производстве, или он может быть обжалован в том же Конституционном суде в порядке, который определен Конституцией", - отметила она.
