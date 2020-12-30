РУС
Непризнание КС отстранения Тупицкого - это дикая ситуация, - "слуга народа" Совгиря

Непризнание КС отстранения Тупицкого - это дикая ситуация, -

Народный депутат "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря прокомментировала указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Конституционный Суд в лице его правового департамента и секретариата считает, что указ президента "становится ничтожным". Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно", - заявила нардеп.

Как пояснила Совгиря, она исходит из того, что указ президента выдан на основе Уголовно-процессуального кодекса.

"Этот указ является действующим, и, согласно Конституции Украины, если у кого-то есть сомнения относительно конституционности или законности этого указа, есть два варианта. Он может быть обжалован на предмет законности в административном производстве, или он может быть обжалован в том же Конституционном суде в порядке, который определен Конституцией", - отметила она.

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) КС (2250) Совгиря Ольга (51)
Топ комментарии
+31
А шо такое? Криворожский папин ВУЗ выпустил такого "юриста" шо он и Конституцию то в руах не даржал, а такие указы подписывает. Себе на срок.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:12 Ответить
+28
"дика ситуація" полягає у тому, що очильником країни є патентований блазень, а у Верховну раду прийшла шобла недолугих створінь
показать весь комментарий
30.12.2020 16:10 Ответить
+25
я не сторонник текущей власти, но могу сказать что эти судьи реально охерели. тоесть пока он судья - не могут вести следствие относительно него и его семьи, потому что они неприкосновенные... и не могут уволить что бы провести следствие, потому что пока нет следствия и уголовного дела - он неприкосновенный. замкнутый круг.

тоесть судьи возомнили себя богами, которые кладут на законы вобще.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:11 Ответить
Страница 2 из 2
Когда есть законы, методички не нужны
показать весь комментарий
30.12.2020 17:02 Ответить
А что вы, уважаемый скажете о деле Трубы, Вовка,Татарова, братца Ермака, самого Ермака, Коломойского и пр. из близкого окружения окружения преза?
Вас это не тревожит?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:17 Ответить
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ - БУТУСОВ
02.11.2020 11:25
Он отмечает, что на записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС", - убежден журналист.
Он напоминает, что Александр Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
показать весь комментарий
30.12.2020 16:59 Ответить
Ця злодійська банда хоче догратися своїми висловами до того, що народ винесе їх із КС вперед ногами. Гнати всіх падлюк і злодіїв з КС на чолі з Тупим хряком... ну и прізвище!!!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:19 Ответить
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".

https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показать весь комментарий
30.12.2020 18:21 Ответить
Якщо вас посилає вже й прибиральниця туалетів, то ви там паци(ю)ки вже живите...
показать весь комментарий
30.12.2020 18:42 Ответить
А це тупе чучало-професор,доктор !!! юридичних наук !!!
Воно ще й студентів навчало....Чому ??? Чому воно могло навчити ?
Хоча завзяття цієї фіфи зрозуміле:https://stopcor.org/nardepka-slugy-narodu-planuye-staty-suddeyu-konstytuczijnogo-sudu/ Заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря заявила, що має намір подати заяву на участь в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного суду України.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:15 Ответить
Ешо одна тупая сосна нарисовалась
показать весь комментарий
30.12.2020 19:23 Ответить
Повылазили агенты Кремля.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:35 Ответить
верно сказала.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:39 Ответить
"дика ситуація" полягає у тому, що очильником країни є патентований блазень, а у Верховну раду прийшла шобла недолугих створінь
https://censor.net/ua/comments/locate/3239913/0192148e-12a7-721e-87ef-8255dee85e8c
показать весь комментарий
30.12.2020 22:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 