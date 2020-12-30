Невизнання КС відсторонення Тупицького - це дика ситуація, - "слуга народу" Совгиря
Народна депутатка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря прокоментувала указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Конституційний Суд в особі його правового департаменту і секретаріату вважає, що указ президента "стає нікчемним". Для мене як для юриста це дика ситуація, коли правовий департамент апарату дозволяє собі визнавати неконституційними укази чи в принципі будь-що", - заявила нардепка.
Як пояснила Совгиря, вона виходить з того, що указ президента виданий на основі Кримінально-процесуального кодексу.
"Цей указ є чинним і, згідно з Конституцією України, якщо у когось є сумніви щодо конституційності чи законності цього указу, є два варіанти. Він може бути оскаржений на предмет законності в адміністративному провадженні, або він може бути оскаржений у тому ж Конституційному Суді в порядку, який визначений Конституцією", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вас это не тревожит?
02.11.2020 11:25
Он отмечает, что на записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС", - убежден журналист.
Он напоминает, что Александр Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
Воно ще й студентів навчало....Чому ??? Чому воно могло навчити ?
Хоча завзяття цієї фіфи зрозуміле:https://stopcor.org/nardepka-slugy-narodu-planuye-staty-suddeyu-konstytuczijnogo-sudu/ Заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря заявила, що має намір подати заяву на участь в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного суду України.
https://censor.net/ua/comments/locate/3239913/0192148e-12a7-721e-87ef-8255dee85e8c