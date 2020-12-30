УКР
Невизнання КС відсторонення Тупицького - це дика ситуація, - "слуга народу" Совгиря

Невизнання КС відсторонення Тупицького - це дика ситуація, -

Народна депутатка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря прокоментувала указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Конституційний Суд в особі його правового департаменту і секретаріату вважає, що указ президента "стає нікчемним". Для мене як для юриста це дика ситуація, коли правовий департамент апарату дозволяє собі визнавати неконституційними укази чи в принципі будь-що", - заявила нардепка.

Як пояснила Совгиря, вона виходить з того, що указ президента виданий на основі Кримінально-процесуального кодексу.

"Цей указ є чинним і, згідно з Конституцією України, якщо у когось є сумніви щодо конституційності чи законності цього указу, є два варіанти. Він може бути оскаржений на предмет законності в адміністративному провадженні, або він може бути оскаржений у тому ж Конституційному Суді в порядку, який визначений Конституцією", - зазначила вона.

А шо такое? Криворожский папин ВУЗ выпустил такого "юриста" шо он и Конституцию то в руах не даржал, а такие указы подписывает. Себе на срок.
"дика ситуація" полягає у тому, що очильником країни є патентований блазень, а у Верховну раду прийшла шобла недолугих створінь
я не сторонник текущей власти, но могу сказать что эти судьи реально охерели. тоесть пока он судья - не могут вести следствие относительно него и его семьи, потому что они неприкосновенные... и не могут уволить что бы провести следствие, потому что пока нет следствия и уголовного дела - он неприкосновенный. замкнутый круг.

тоесть судьи возомнили себя богами, которые кладут на законы вобще.
Когда есть законы, методички не нужны
А что вы, уважаемый скажете о деле Трубы, Вовка,Татарова, братца Ермака, самого Ермака, Коломойского и пр. из близкого окружения окружения преза?
Вас это не тревожит?
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ - БУТУСОВ
02.11.2020 11:25
Он отмечает, что на записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС", - убежден журналист.
Он напоминает, что Александр Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
Ця злодійська банда хоче догратися своїми висловами до того, що народ винесе їх із КС вперед ногами. Гнати всіх падлюк і злодіїв з КС на чолі з Тупим хряком... ну и прізвище!!!
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".

https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
Якщо вас посилає вже й прибиральниця туалетів, то ви там паци(ю)ки вже живите...
А це тупе чучало-професор,доктор !!! юридичних наук !!!
Воно ще й студентів навчало....Чому ??? Чому воно могло навчити ?
Хоча завзяття цієї фіфи зрозуміле:https://stopcor.org/nardepka-slugy-narodu-planuye-staty-suddeyu-konstytuczijnogo-sudu/ Заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря заявила, що має намір подати заяву на участь в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного суду України.
Ешо одна тупая сосна нарисовалась
Повылазили агенты Кремля.
верно сказала.
"дика ситуація" полягає у тому, що очильником країни є патентований блазень, а у Верховну раду прийшла шобла недолугих створінь
https://censor.net/ua/comments/locate/3239913/0192148e-12a7-721e-87ef-8255dee85e8c
