Невизнання КС відсторонення Тупицького - це дика ситуація, - "слуга народу" Совгиря

Народна депутатка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря прокоментувала указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Конституційний Суд в особі його правового департаменту і секретаріату вважає, що указ президента "стає нікчемним". Для мене як для юриста це дика ситуація, коли правовий департамент апарату дозволяє собі визнавати неконституційними укази чи в принципі будь-що", - заявила нардепка.

Як пояснила Совгиря, вона виходить з того, що указ президента виданий на основі Кримінально-процесуального кодексу.

"Цей указ є чинним і, згідно з Конституцією України, якщо у когось є сумніви щодо конституційності чи законності цього указу, є два варіанти. Він може бути оскаржений на предмет законності в адміністративному провадженні, або він може бути оскаржений у тому ж Конституційному Суді в порядку, який визначений Конституцією", - зазначила вона.

Читайте також: Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС