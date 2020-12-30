Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС

У Конституційному Суді України заявляють, що суддя Олександр Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки відповідно до Конституції України і законом України "Про Конституційний Суд України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС, Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив приписи ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України.

"З конституційно-правової точки зору Указ Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий Президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України", - йдеться в заяві на сайті суду.

У КС зазначають, що цей указ фактично є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність

"Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України", а Президент України – негайно скасувати свій Указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького.