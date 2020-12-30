Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС
У Конституційному Суді України заявляють, що суддя Олександр Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки відповідно до Конституції України і законом України "Про Конституційний Суд України".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС, Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив приписи ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України.
"З конституційно-правової точки зору Указ Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий Президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України", - йдеться в заяві на сайті суду.
У КС зазначають, що цей указ фактично є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність
"Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України", а Президент України – негайно скасувати свій Указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ
Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
Який Указ, така і відповідь.
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ.
И не прикидывайтесь глухими и слепыми. И учтите, что в стране еще много думающих, зрячих и хорошо слышащих.
Как не старайтесь, но шило в мешке не утаишь.
Ваши мантры вам уже не помогут.
Так пусть указами всех накормят, согреют и полечат
А не из бюджета берут себе миллиарды на содержание Охвиса преза, ермаков и татаровых
Конституція (саме Конституція, а не Кодекси та закони) містить вичерпний перелік повноважень президента (що чорним по білому записано у ст. 106). Серед них, як не тлумач Основний Закон, немає прав "відстороняти суддю Конституційного суду від посади". Ба більше, це пряме порушення принципів розподілу влад та незалежності суддів.
Посилання в президентському указі про відсторонення Тупицького на ст. 154 Кримінально-процесуального кодексу лише демонструє правове невігластво офісу гаранта*.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
Гарант своїм указом вийшов за межі повноважень та вчинив дії, які містять ознаки злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України в частині "захоплення державної влади", тобто свавільне привласнення неналежних йому владних повноважень.
Это все ИГРА-многоходовочка, разыгранная для того, чтобы взять под контроль КС!!!
Неужели это непонятно?
Зюзям нужен РУЧНОЙ КС, чтобы менять Конституцию!!!!!!!!!!
Потом вы очнетесь от этой шумихи, когда увидите главой КС Портнова и К.
Тепер питання лише в тому, хто перший на повний голос вимовить слово ІМПІЧМЕНТ.Источник: https://censor.net/ru/b3239759
Ну, а какао-боты - типичные подкацапники и подпевалы врагов Украины.
А то, що там витягли протухлу справу на Тупицького, так то можна так усіх ..., і у першу чергу Зеленського
При Бубочке были назначены 2-е судей
Філюк та Юровська - обидва проголосували ЗА рішення КСУ.
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня уволил судью Конституционного суда Сюзанну Станик, сообщает пресс-служба Президента. Судья уволена с должности "в связи с нарушением присяги". Указ об увольнении подписан 1 мая 2007 г. "в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины". Накануне президент Украины освободил от должности "в связи с нарушением присяги" заместителя главы Конституционного суда страны Валерия Пшеничного. Таким образом, сегодняшнее увольнение судьи КС стало уже вторым за два дня." КТО ТО ДАСТ ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ПОЧЕМУ ПЧЕЛОВОДУ И ТРЯПКЕ ЮЩЕНКУ БЫЛО МОЖНО, А ЗЕЛЕНСКОМУ НЕТ????????
Звісно, за таким заняттям ти не те що не бачиш, ти навіть не чуєш як олігархи (серед яких порошенка не останній поц) вбивають Україну своїми помоями із своїх змі.
але на неї звертає увагу "електорат"
Больше всего подозрений в том, что они подконтрольны президенту, вызывают трое судей КС, оставшихся еще со времен президентства Виктора Януковича. Как написала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на преданные гласности книги теневых расходов бывшей партии власти - Партии регионов, - только за один вердикт в пользу Януковича в 2010 году судьи КС получили взятку в шесть миллионов долларов."______А И ПРАВДА - ПОЧЕМУ(!) ПОРОШЕНКО, ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕ УВОЛИЛ ОДИОЗНЫХ СУДЕЙ НАЗНАЧЕНЫХ ЯНУКОВИЧЕМ? НУЖНЫ БЫЛИ ТАКИЕ??