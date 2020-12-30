РУС
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого ничтожный и подлежит отмене, - заявление КС

В Конституционном суде Украины заявляют, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС, Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

"С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении на сайте суда.

Читайте также: Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

В КС отмечают, что этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого.

Зеленский Владимир КС Тупицкий Александр
+34
ну шо ты будешь делать
30.12.2020 14:54 Ответить
+28
Получи, зеленый дурачок=)))
30.12.2020 14:54 Ответить
+27
Да шо там указ. Сам потерпевший предельно ничтожен. Даже запредельно.
30.12.2020 14:55 Ответить
Недоторканий на час виконання обов"язків судді, якщо інші судді КС не проголосують про його звільнення
30.12.2020 19:57 Ответить
Тогда начинать надо с ОПы
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ



Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
30.12.2020 17:48 Ответить
Пограли пісюнами судді КС по амбіціх зеленого наполеончика 😃
Який Указ, така і відповідь.
30.12.2020 17:50 Ответить
,,,,посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины",,который принимает решения ,которыми наносит вред государственным интересам и народу Украины и вред заключается в "крышевании" корупции в стране.
30.12.2020 17:56 Ответить
Еще раз для тех, "кто на бронепоезде"
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ.

И не прикидывайтесь глухими и слепыми. И учтите, что в стране еще много думающих, зрячих и хорошо слышащих.
Как не старайтесь, но шило в мешке не утаишь.
Ваши мантры вам уже не помогут.
30.12.2020 18:05 Ответить
Оно уже думает, что все проблемы в стране, которые они и создали, можно порешать указами.
Так пусть указами всех накормят, согреют и полечат
А не из бюджета берут себе миллиарды на содержание Охвиса преза, ермаков и татаровых
30.12.2020 17:59 Ответить
Они ему такие тупо зал..ой по губам, шмяк) Я ору )) И ведь имеет право. Янелох собрал вокруг себя таких бездарей, что если и захочет что сделать у него это тупо не получиться. Они ж не знают как. Тупицкий мразь, но грамотная мразь, а этот зеленый лишенец... Короче в этом поединке я поставил бы на Тупицкого однозначно.
30.12.2020 18:03 Ответить
Тупицкий так и сказал - есть запись на пленке..... ГПУ дебилы - если после этого даже Зелох не вкурил- хахахахах ..... Опасно другое--- ВВП))))
30.12.2020 18:34 Ответить
Друзенко: "Стаття 19 Конституції України недвозначно говорить, що Президент як орган державної влади "зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".
Конституція (саме Конституція, а не Кодекси та закони) містить вичерпний перелік повноважень президента (що чорним по білому записано у ст. 106). Серед них, як не тлумач Основний Закон, немає прав "відстороняти суддю Конституційного суду від посади". Ба більше, це пряме порушення принципів розподілу влад та незалежності суддів.
Посилання в президентському указі про відсторонення Тупицького на ст. 154 Кримінально-процесуального кодексу лише демонструє правове невігластво офісу гаранта*.
30.12.2020 18:07 Ответить
А ты сомневался? И это после того как сам тупицкий это сказал в кафешке напротив? Под запись на пленку)))) бугагагага- он неприкасаемый- как председатель.... А эта «указ» просто манна для обращения в Венецию))))))) дебилы.....
30.12.2020 18:37 Ответить
Згоден, яле тут Зеля не один, Генеральний прокурор Венедиктова надала представлення про відсторонення
30.12.2020 20:02 Ответить
ТУТ ВЖЕ СКАЗАЛИ - ЮЩЕНКО МАВ. ТА ЩЕ Й НЕ ОДИН РАЗ. янукович МАВ А ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕМАЭ?????? 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 21:09 Ответить
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.

Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
30.12.2020 18:17 Ответить
Президент в Україні є "гарантом додержання Конституції України", ст. 102 "Конституції України".

Гарант своїм указом вийшов за межі повноважень та вчинив дії, які містять ознаки злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України в частині "захоплення державної влади", тобто свавільне привласнення неналежних йому владних повноважень.
30.12.2020 18:18 Ответить
А он плевал на законы не единожды, а теперь типа возмущается?
Это все ИГРА-многоходовочка, разыгранная для того, чтобы взять под контроль КС!!!
Неужели это непонятно?
Зюзям нужен РУЧНОЙ КС, чтобы менять Конституцию!!!!!!!!!!
Потом вы очнетесь от этой шумихи, когда увидите главой КС Портнова и К.
30.12.2020 18:19 Ответить
Владимир Александрович, это огромный щелбан по носу, нужно что-то делать!А мы тебя поддержим!
30.12.2020 18:24 Ответить
Не старайтеся, йому ніколи, подався відпочивати.
30.12.2020 18:47 Ответить
Накати за дидов, єто поможет владимиру александровичу пережить єтот "щелбан" по яйцам
30.12.2020 20:08 Ответить
Якщо все це перекласти людською мовою, то Зеленський забив на Конституцію, явно вийшов за межі власних повноважень та вчинив дії, які містять ознаки злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України (в частині "захоплення державної влади", тобто свавільне привласнення неналежних йому владних повноважень).
Тепер питання лише в тому, хто перший на повний голос вимовить слово ІМПІЧМЕНТ.Источник: https://censor.net/ru/b3239759
30.12.2020 18:27 Ответить
Никто)))))) все бздят- и придёт ВВП)))) бугагагагага
30.12.2020 18:38 Ответить
Вимовляти можна, тільки здіснити майже неможливо
30.12.2020 20:09 Ответить
"Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний". - Як нікчемний і сам вовочка.
30.12.2020 18:41 Ответить
А варто було хоча б "трускавецькі курси" закінчити.
30.12.2020 18:44 Ответить
Вот это Гетьман у нас, авторитетный и сильный ..идер
30.12.2020 18:51 Ответить
ублюдочные судьи - враги Украины продолжаю безнаказанно вредить.
Ну, а какао-боты - типичные подкацапники и подпевалы врагов Украины.
30.12.2020 19:21 Ответить
Правовий департамент Секретаріату Конституційного Суду України, який оприлюднив таку заяву, не має юридичних повноважень. Варто дочекатися рішення Конституційного суду про перевищення повноважень президентом. А поки що, це інфовкид.
30.12.2020 19:21 Ответить
Класна олігархічна схема в Україні. Влада-тупа,опозиція-"розумна". Потім "вибори",зміна шило на мило, і знову влада-тупа,опозиція "розумна".І так по колу.На Цензорі-коррида,в країні хаос,бардак і "мутна вода"..., а під шумок тихенько вимиваються грошенята! ☺
30.12.2020 19:31 Ответить
Я ніколи не підтримував клоуна,але я не розумію,якщо судді Кон. суду вирішать щось на кшальт: МИ ВИНОСИМО РІШЕННЯ,ЩО ДІЇ В 1991 РОЦІ БУЛИ НЕВІРНИМИ,СКАСОВУЄМО РЕФЕРЕНДУМ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ПОВЕРТАЄМОСЬ В СССР!!! І що,ми повинні це виконувати,бо виходить їм ніхто не указ,і що,вони головніші преза? Виходить так,що судді КС можуть робити що їм заманеться і ніхто не має права їх наставити на праведний шлях? Я не розумію
показать весь комментарий
30.12.2020 19:39 Ответить
Мабуть не можуть, у 1991 році ще не було Конституції України. Так суди можуть заблокувати будь-яке рішення влади не лише в Україні, а і в США чи Німеччині, тому рішення повинні бути юридично грамотними, а суддів треба назначати порядних та професійних, а не за принципом особистої відданості.
30.12.2020 20:18 Ответить
ЯК ТО НЕБУЛО КОНСТИТУЦii???? БУЛА. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 21:04 Ответить
Конституція СеСеСеРу хіба що.
31.12.2020 16:39 Ответить
ОТ БАЧИШ. ТЯЖКО ВИЗНАТИ АЛЕ ЯКАСЬ ТА ТУЛА. 😆😅🤣😂😝
31.12.2020 18:35 Ответить
там есть п. 16.2 - если судья участвует в политической деятельности, то его можно снять с должности
30.12.2020 19:48 Ответить
И шо ж теперь будет? Зевова пошлёт какой-нибудь спецназ выводить Тупицкого с его рабочего места? Интересно бы было посмотреть на такой спектакль.
30.12.2020 19:52 Ответить
Отримувати 300-400 тис. грн. і ще скасувати кримін. відповідальність за неправдиве декларування - це вища ступінь сволоти так званих нечесних "суддів"!
30.12.2020 20:00 Ответить
Такими темпами, Зеленський може видати Указ про відсторонення від влади Президента США
30.12.2020 20:06 Ответить
Тупицкий должен сидеть в тюрьме.
30.12.2020 20:07 Ответить
Будемо відверті, усі судді, усі лікарі, вчителі, директори і інш. повинні сидіти у тюрмі
А то, що там витягли протухлу справу на Тупицького, так то можна так усіх ..., і у першу чергу Зеленського
30.12.2020 20:12 Ответить
И из тех кто выступил против решения КСУ: Лемак, Головатый и Колесник - назначены Порошенко.

При Бубочке были назначены 2-е судей
Філюк та Юровська - обидва проголосували ЗА рішення КСУ.
30.12.2020 20:20 Ответить
ХАХАХАХА! Драла жаба гадюку!
30.12.2020 20:32 Ответить
немного из истории___________"В.Ющенко уволил еще одного судью КС
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня уволил судью Конституционного суда Сюзанну Станик, сообщает пресс-служба Президента. Судья уволена с должности "в связи с нарушением присяги". Указ об увольнении подписан 1 мая 2007 г. "в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины". Накануне президент Украины освободил от должности "в связи с нарушением присяги" заместителя главы Конституционного суда страны Валерия Пшеничного. Таким образом, сегодняшнее увольнение судьи КС стало уже вторым за два дня." КТО ТО ДАСТ ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ПОЧЕМУ ПЧЕЛОВОДУ И ТРЯПКЕ ЮЩЕНКУ БЫЛО МОЖНО, А ЗЕЛЕНСКОМУ НЕТ????????
30.12.2020 20:41 Ответить
А тут все просто. Як в латинській приказці - Що дозволено Дрищу, те заборонено ЗЕ-Ослу.
30.12.2020 20:47 Ответить
Зато порохоботу пи...ди до не хочу. При Яныке очковал наверно.
30.12.2020 20:48 Ответить
От дивись, ЗЕлений ти черв*як
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 1281
30.12.2020 21:20 Ответить
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 6555
30.12.2020 21:22 Ответить
Я не знаю. Но понимаю ,что таких клоунов как Тупицкий мало уволить их еще и в окно нужно выкинуть они (коррупционеры) за свои деньги ******** с клизмы задом высмокчут.
30.12.2020 20:47 Ответить
Самое главное для Зеленского не обращать внимание на таких мудил как на этом форуме (порохоботов) и сильнее гнобить Тупицкого. В наше время продажных мразей много. Реально страну можно просрать за копейки.
30.12.2020 20:43 Ответить
А ти що, біля каси ЗЕлупи в ОП сидиш та підбираєш купюри, які з мішків його злодюг випали? Звісно, за таким заняттям ти не можеш бачити, як ЗЕлуплена кліка вбиває Україну.
30.12.2020 20:49 Ответить
А мне почему то кажется, что некоторые из них пытаются спасти Украину от таких как ты.
30.12.2020 20:53 Ответить
От ця компанія гопників "спасателі" України?
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 633
30.12.2020 21:17 Ответить
ніт - це ти корито попрошенка відлизуєш
Звісно, за таким заняттям ти не те що не бачиш, ти навіть не чуєш як олігархи (серед яких порошенка не останній поц) вбивають Україну своїми помоями із своїх змі.
31.12.2020 21:31 Ответить
hbnfg По поводу тупицкого с тобой согласен ,а вот по поводу 95 зе дебилов их место давно на помойке где они скоро и будут
30.12.2020 20:49 Ответить
Ну и кто вместо них?
30.12.2020 20:51 Ответить
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 643
30.12.2020 21:18 Ответить
та він і не звертає уваги на цю наволоч
але на неї звертає увагу "електорат"
31.12.2020 21:33 Ответить
Вот и встретились два ничтожества, (зеленский и кс) развели в ветвях власти костёр, а костру разгораться не хочется, вот и весь разговор...
30.12.2020 20:43 Ответить
Просто интересно а кто в Украине достойный человек? Дай угадаю это наверно Порошенко. Или он тоже дебил?
30.12.2020 20:50 Ответить
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 9429
30.12.2020 21:11 Ответить
Конечно зе -бил еще та па..ка но конституционный суд надо просто уничтожить и половину посадить на кой хрен Украине это дерьмо в мантиях 18 дармоедов во многих странах этого дерьма нет вообще
30.12.2020 20:45 Ответить
По поводу Зе не согласен, все остальное верно. По поводу Зе не согласен потому как не вижу альтернативы.
30.12.2020 20:56 Ответить
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 2118
30.12.2020 21:13 Ответить
немного для порохоботов от "Дойчевелле"_____________"В прессе нередко звучат упреки в адрес президента Порошенко, которого подозревают в попытках взять под контроль Конституционный суд. В конце сентября об этом написала немецкая Süddeutsche Zeitung. В статье "Президент Украины подчиняет себе судебную систему" приведено мнение экс-судьи, главного эксперта по судебной реформе организации "Реанимационный пакет реформ" Михаила Жернакова. "Порошенко контролирует некоторых судей КС, очевидно, за счет компромата на них", - указал Жернаков.
Больше всего подозрений в том, что они подконтрольны президенту, вызывают трое судей КС, оставшихся еще со времен президентства Виктора Януковича. Как написала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на преданные гласности книги теневых расходов бывшей партии власти - Партии регионов, - только за один вердикт в пользу Януковича в 2010 году судьи КС получили взятку в шесть миллионов долларов."______А И ПРАВДА - ПОЧЕМУ(!) ПОРОШЕНКО, ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕ УВОЛИЛ ОДИОЗНЫХ СУДЕЙ НАЗНАЧЕНЫХ ЯНУКОВИЧЕМ? НУЖНЫ БЫЛИ ТАКИЕ??
30.12.2020 20:55 Ответить
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 5722
30.12.2020 21:14 Ответить
Чуйка, что сей судейский шабаш скоро начнет вымерать не совсем естественным образом
30.12.2020 21:17 Ответить
Да? Является юридически ничтожным? А когда вы разрешили этому зеленому недоразумению разогнать ВР? Теперь вы попали под незаконное решение.
30.12.2020 21:40 Ответить
та норм. гитлер тоже себе суды подчинил..
30.12.2020 22:20 Ответить
Указ Зеленского ничтожный ! И сам Зеленский ничтожный! )))
30.12.2020 22:35 Ответить
Молодчина президент.Попав в десятку.Розворушив гниле кубло.Діяти рішуче.Довести до кінця судову реформу.Український народ Вас підтримує.
30.12.2020 22:44 Ответить
Тупицкого нужно не отстранять а арестовывать за коллаборационизм с взяточниками, взяточничество и попытку госпереворота.
30.12.2020 22:45 Ответить
Жаба против гадюки.
30.12.2020 23:09 Ответить
По Тупицкому можно вычислять агентуру Кремля.
30.12.2020 23:51 Ответить
Указ то может и ничтожный..., но более ничтожными являются эти ублюдки в малиновых сарафанчиках. И их надо уничтожать.., как вирус. Только у зели слабые фаберже на такой поступок. А жаль...
31.12.2020 00:12 Ответить
Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС - Цензор.НЕТ 2601
31.12.2020 01:27 Ответить
Може відсторонення Тупицького і порушує щось, але рішення кс відмінити крим. відповідальність за неправдиву інформацію про доходи, коли самі отримують 300-400 тис. на місяць кожен і ще їм ... мало і ще хочуть мати біфльше від такої фантастичної зарплати - це вже найвища ступінь сволоти!!!
31.12.2020 14:49 Ответить
У своїх виступах чи відосиках Зеленський продовжувати брехати громадянам України з приводу того, що було, що є, що планується, це все є суцільна брехня.
04.01.2021 22:28 Ответить
