Конституционный Суд проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого
В Конституционном Суде напоминает, что отстранить судью КС президент может на основании ходатайства прокурора, а вот уволить его могут только на специальном пленарном заседании Конституционного Суда.
Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на официальном сайте КС
"В соответствии со статьей 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством"", - напомнили в КС.
В разъяснении сказано, что независимость Конституционного Суда обеспечивается особым порядком увольнения его судей.
"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности на основаниях, определенных частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее во вторник, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Но это как шершни и дурак с палкой, который сует ее, к ним в улей!!! Поэтому даже не хочу выбирать, кто лучше или хуже: дурак или шершни
Это категория людей такая, которая думать не любит в принципе!!! Закроете эти каналы - найдут другую помойку или появится новая помойка которая найдет их. Это бараны и на них, всегда найдется тот, кто захочет их попасти (это огромнейший электорат, который голосует и обязательно появится политик готовый вливать им в уши что нибудь приятное)
, що у ваших бртаніях не знають, що в Україні 73 відсотки дебілів проголосували за серіал нього Голобородьку. 😊 Можливо, через новий штам КОВІДу вам не до такої цікавості? Йди краше щепися. 😁
Але мова не про це. Мова про те, мій друже, що дивний з нас не я, а ти. Бо не можеш усвідомити просту річ: якщо ти сам в змозі зробити свій вібір без впливу на свою думку якихось там серіальчиків, то чому ж тоді, по-твоєму цього не можуть зробити інші?
Чи ти, можливо, причисляєш себе до вищої касти - до упоротої "голубокровної" 8% Иліти, яка поставила себе на рівень вище від інших людей??
Любий мій друже, зніми трохи соєвої лапші зі своїх вушок, яку тобі навішали рошеновські пропагандони-політологи, і, можливо, з тебе ще вийде порядна людина.
Хоча, насправді, шанси в тебе мізерні...
Любий мій, Ростік, ти надто тугий і дуже помиляєшся. Ти ще не бачив пафосу в моєму виконанні - ти ще до нього не доріс.
Тепер по суті...
Всі мої попередні пости виявилися марною спробою донести до тебе прописну істину:
любий друже, якщо ти особисто голосуєш шлунком і вухами на основі побачених серіалів, то не рівняй всіх по собі. Не всі такі тупі та недолугі як ти!
Не нав'язуй стороннім людям модель поведінки, згенеровану своєю шизофренічною фантазією.
Якщо я так подам тобі ту ж інформацію, до тебе вона таки дійде, чи все ж всі ці мої потуги виявляться марними??
Вот только остается вопрос - а если тупицкий начнет колоться про баблишко и детальки. Я почему-то уверен, что он запасся комроматом, и потому бубочка не сдрыснет на теме "я не знал" и "брал такой-то, а я не знал". Запасаемся попкорном
Для понимания. Уголовно-процессуальный Кодекс, 154-я статья которого использована в указе Зеленского в качестве основания отстранения Тупицкого, согласно ст. 1 этого Кодекса, регулирует порядок криминального производства.
По поводу Тупицкого никакого криминального производства не возбуждалось. Использование нормы УПК в этом случае - не конституционно. Как можно не знать таких элементарных вещей будучи юристом с высшим образованием - это вопрос к криворожскому вузу.
Это она? https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_154/ Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
Ясный пень, что большинство там моральных уродов. КС, и вся власть это отражение украинского общества. Каков нарид, такая и власть вместе с судьями.
Питання риторичне