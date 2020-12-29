Конституционный Суд проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого

В Конституционном Суде напоминает, что отстранить судью КС президент может на основании ходатайства прокурора, а вот уволить его могут только на специальном пленарном заседании Конституционного Суда.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на официальном сайте КС, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством"", - напомнили в КС.

В разъяснении сказано, что независимость Конституционного Суда обеспечивается особым порядком увольнения его судей.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности на основаниях, определенных частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее во вторник, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.