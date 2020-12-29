Конституційний Суд проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького

У Конституційному Суді нагадують, що відсторонити суддю КС президент може на підставі клопотання прокурора, а от звільнити його можуть тільки на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду.

Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на офіційному сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 154 КПК України "питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, вирішується президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством"", - нагадали в КС.

У роз'ясненні сказано, що незалежність Конституційного Суду забезпечується особливим порядком звільнення його суддів.

"Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади на підставах, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, приймається виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і ніякий інший орган або посадова особа не можуть прийняти таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.