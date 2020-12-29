УКР
Конституційний Суд проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького

У Конституційному Суді нагадують, що відсторонити суддю КС президент може на підставі клопотання прокурора, а от звільнити його можуть тільки на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду.

Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на офіційному сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 154 КПК України "питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, вирішується президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством"", - нагадали в КС.

У роз'ясненні сказано, що незалежність Конституційного Суду забезпечується особливим порядком звільнення його суддів.

"Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади на підставах, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, приймається виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і ніякий інший орган або посадова особа не можуть прийняти таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) КС (1429) Тупицький Олександр (259)
Топ коментарі
+13
И Зеленский мудак и КС мудаки, но закон на стороне мудаков из КС.
показати весь коментар
29.12.2020 22:56 Відповісти
+13
та уже все - система пошла вразнос. Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - гойдатимуться разом!! але є й інший бік - це значить до дна залишилося вже зовсім нічого - хдається скоро буде бум... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
29.12.2020 23:13 Відповісти
+9
Завтра Зе будут иметь по полной законодательной базе

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1344005338270490627 1 ч

Для понимания. Уголовно-процессуальный Кодекс, 154-я статья которого использована в указе Зеленского в качестве основания отстранения Тупицкого, согласно ст. 1 этого Кодекса, регулирует порядок криминального производства.
По поводу Тупицкого никакого криминального производства не возбуждалось. Использование нормы УПК в этом случае - не конституционно. Как можно не знать таких элементарных вещей будучи юристом с высшим образованием - это вопрос к криворожскому вузу.
показати весь коментар
29.12.2020 23:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мафіозно-проституційна шарашкіна контора заметушилась.
показати весь коментар
29.12.2020 22:54 Відповісти
Оно то конечно так.
Но это как шершни и дурак с палкой, который сует ее, к ним в улей!!! Поэтому даже не хочу выбирать, кто лучше или хуже: дурак или шершни
показати весь коментар
30.12.2020 09:47 Відповісти
А скільки можна голосувати шлунками і вухами на основі побачених серіалів?
показати весь коментар
29.12.2020 23:16 Відповісти
Каналы медведчука закрыть эту пропаганду, и люди будут думать своими мозгами
показати весь коментар
29.12.2020 23:22 Відповісти
Ці 73 відсотки - не будуть думати. Нічим. Просто інформацію треба вкладати правильну. І канали, названі Вами таки закрити, посадивши їх власника за державну зраду.
показати весь коментар
29.12.2020 23:26 Відповісти
Забыл к ним добавить дебилов что и за пороша голосовали.
показати весь коментар
30.12.2020 10:38 Відповісти
І у твоєму під'їзді ів голові Порошенко нужду справляє? Щоб не забувати, методичку з туалету візьми і під руками тримай. 😁
показати весь коментар
30.12.2020 11:04 Відповісти
А вот и нет! Они- таки начнут искать каналы Рабиновича!) Они *бнутые, шоб вы знали!
показати весь коментар
29.12.2020 23:33 Відповісти
вот их такими сделала пропаганда
показати весь коментар
29.12.2020 23:34 Відповісти
Не будут!
Это категория людей такая, которая думать не любит в принципе!!! Закроете эти каналы - найдут другую помойку или появится новая помойка которая найдет их. Это бараны и на них, всегда найдется тот, кто захочет их попасти (это огромнейший электорат, который голосует и обязательно появится политик готовый вливать им в уши что нибудь приятное)
показати весь коментар
30.12.2020 09:51 Відповісти
Невже ти такий придурок, що голосував на основі серіалів??
показати весь коментар
30.12.2020 03:23 Відповісти
Судиш по собі? 😁Хоча допуска
, що у ваших бртаніях не знають, що в Україні 73 відсотки дебілів проголосували за серіал нього Голобородьку. 😊 Можливо, через новий штам КОВІДу вам не до такої цікавості? Йди краше щепися. 😁
показати весь коментар
30.12.2020 05:52 Відповісти
Дебіле, чому ти своїми шизофренічними мізками вирішив, що вони проголосували так тільки через серіал? Тупий довбню, ширнись Спутніком в голову - з тебе не вийде людини...
показати весь коментар
30.12.2020 13:14 Відповісти
Я так розумію, ти вже ширнувся? 😊
показати весь коментар
30.12.2020 13:18 Відповісти
Дебілко, йди краще дивись свої уллюблені серіальчики, бо без них ти так і не зрозумієш за кого потрібно голосувати ))))
показати весь коментар
30.12.2020 13:23 Відповісти
Добре, що ти зрозумів! 😊 А куд мені - я телевізор, а тим паче серіали не дивлюся вже два роки. 😊Тому не розводи тут рекламу. На мене не діє. 😁
показати весь коментар
30.12.2020 13:26 Відповісти
Як, без серіалів? Адже судячи з твоєї, підточеної шизою, логіки - це неможливо!! А як же ти, тупе телятко, тоді взнаєш за кого голосувати??
показати весь коментар
30.12.2020 13:32 Відповісти
Дивний ти Афоня! 😁Цікаво, який серіал тобі розказує, які труси купляти? 😁
показати весь коментар
30.12.2020 13:35 Відповісти
Про це розповідає реклама впродовж цих серіалів...
Але мова не про це. Мова про те, мій друже, що дивний з нас не я, а ти. Бо не можеш усвідомити просту річ: якщо ти сам в змозі зробити свій вібір без впливу на свою думку якихось там серіальчиків, то чому ж тоді, по-твоєму цього не можуть зробити інші?
Чи ти, можливо, причисляєш себе до вищої касти - до упоротої "голубокровної" 8% Иліти, яка поставила себе на рівень вище від інших людей??
Любий мій друже, зніми трохи соєвої лапші зі своїх вушок, яку тобі навішали рошеновські пропагандони-політологи, і, можливо, з тебе ще вийде порядна людина.
Хоча, насправді, шанси в тебе мізерні...
показати весь коментар
30.12.2020 14:01 Відповісти
Не треба пафосу, Афоня! 😁Ти голосував за Голобородьку-Зєлєнского, а я - ні! От і вся відповідь. 😁
показати весь коментар
30.12.2020 17:26 Відповісти
"А скільки можна голосувати шлунками і вухами на основі побачених серіалів?"


Любий мій, Ростік, ти надто тугий і дуже помиляєшся. Ти ще не бачив пафосу в моєму виконанні - ти ще до нього не доріс.

Тепер по суті...

Всі мої попередні пости виявилися марною спробою донести до тебе прописну істину:
любий друже, якщо ти особисто голосуєш шлунком і вухами на основі побачених серіалів, то не рівняй всіх по собі. Не всі такі тупі та недолугі як ти!
Не нав'язуй стороннім людям модель поведінки, згенеровану своєю шизофренічною фантазією.


Якщо я так подам тобі ту ж інформацію, до тебе вона таки дійде, чи все ж всі ці мої потуги виявляться марними??
показати весь коментар
30.12.2020 18:10 Відповісти
Афоня, ти себе надто дорого ціниш. 😁 Хоча судячи з написаного - це переоцінка. Чому? Бо я не Мосєйчук з Г+Г, щоб нав'язувати комусь свою думку. 😁Моя думка - це моя думка. Уловлюєш? Я лише конмтатую факти, які, як відомо, річ безкомпромісно вперта. 😁
показати весь коментар
30.12.2020 18:15 Відповісти
Приємно було поспілкуватись. До побачення!
показати весь коментар
30.12.2020 18:20 Відповісти
Навзаєм! 😊 Бережи себе! 🙏
показати весь коментар
30.12.2020 18:22 Відповісти
И Зеленский мудак и КС мудаки, но закон на стороне мудаков из КС.
показати весь коментар
29.12.2020 22:56 Відповісти
В данном случае закон на стороне бубочки (тоже мудака). Ибо некого тупицкого назначили в КС по квоте бубочки. И он лично ответственен за его поведение и моральный облик. Назначали, по словам самого имярека, его на сию должность из Днепра "за бабло". Как рассказывает имярек на записях своего открытого дела, он "сидел в днепре на подсосе", типа "баблишко было никаким". Уточню, что это отнюдь не значит, что жил на зарплату. Это типа менее ляма в месяц поднимал. И потому бубочка вправе его ОТСТРАНИТЬ (его квота). Не УВОЛИТЬ - это только сам КС типа его голосами увольняет - а именно ОТСТРАНИТЬ. Причем отстранять потом, если его КС не уволит, может хоть до синих веников. Тут мелокий мудак поборол другого разжиревшего мудака.
Вот только остается вопрос - а если тупицкий начнет колоться про баблишко и детальки. Я почему-то уверен, что он запасся комроматом, и потому бубочка не сдрыснет на теме "я не знал" и "брал такой-то, а я не знал". Запасаемся попкорном
показати весь коментар
30.12.2020 02:19 Відповісти
Мудак Буба вряд ли чего добьётся такими сомнительными способами, сейчас КС соберёт пленум и сделает заявление о давлении на КС и нарушении конституционных гарантий его независимости и добавят что Буба является гарантом Конституции и будут совершенно правы. Другое дело если в отношении Тупицкого был бы обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, но это вряд ли возможно, а так мало ли кто-то там что-то подозревает, дело мёртвое. Это неизбежный тупик, в который всегда попадают когда пытаются решать глобальные правовые проблемы не правовыми способами или, другими словами, бороться с одними решалами с помощью других решал.
показати весь коментар
30.12.2020 11:53 Відповісти
Только Зеленский - это мудак в 10 раз стрёмнее
показати весь коментар
30.12.2020 03:27 Відповісти
Над этим цирком уже не только в РФ смеются,но и в ЕС.
показати весь коментар
29.12.2020 23:06 Відповісти
А какие вопросы к криворожскому филиалу киевского вуза? Там давно известно, что у бубочки ним одногруппников, ни преподов знакомых (кроме папани) нету. Диплом, правда, говорят, что есть. Но то такэ...
показати весь коментар
30.12.2020 02:21 Відповісти
Кста прачЕтал статью 154
Это она? https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_154/ Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
показати весь коментар
30.12.2020 02:27 Відповісти
та уже все - система пошла вразнос. Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - гойдатимуться разом!! але є й інший бік - це значить до дна залишилося вже зовсім нічого - хдається скоро буде бум... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
29.12.2020 23:13 Відповісти
КРАСОТА, а не страна. Во бл............... напринимали.
показати весь коментар
29.12.2020 23:19 Відповісти
Ежели судья на пожиденно то и кича с конфіскатом до третього покоління взад....🤑
показати весь коментар
29.12.2020 23:19 Відповісти
Юрист ошибся, с кем не бывает.
показати весь коментар
29.12.2020 23:19 Відповісти
"Состав КС понятен - это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко. Это правда, с которой мы живем.
показати весь коментар
29.12.2020 23:44 Відповісти
Пам'ятаю, під кучму прийняли про третій термін, під януковича швиденько скасували конст реформу. вже тоді було зрозуміло, що цей орган потрібно знищити.
показати весь коментар
30.12.2020 01:10 Відповісти
А вам би хотілось, щоб КС складався виключно з зеленої шобли?
показати весь коментар
30.12.2020 02:47 Відповісти
я такого не говорил привёл цитату из интернета по моему там всех нужно судить включая последних все они твари продажные
показати весь коментар
30.12.2020 15:14 Відповісти
КС формируется по квотам полит. сил. А ты хотел, чтобы там из Кремля орки сидели?
Ясный пень, что большинство там моральных уродов. КС, и вся власть это отражение украинского общества. Каков нарид, такая и власть вместе с судьями.
показати весь коментар
30.12.2020 09:16 Відповісти
Правильно, пошліть його нахер, бонапарта клоуна
показати весь коментар
30.12.2020 08:55 Відповісти
Придет время и посодють гундосого карлика. Интересно, бесплатно зебилы придут его поддержать?
показати весь коментар
30.12.2020 09:13 Відповісти
Якщо весь КС зробить висновок, що указ ЗЕ незаконий - чи стартує процедура імпічменту?
Питання риторичне
показати весь коментар
30.12.2020 11:41 Відповісти
За великим рахунком, Зе-команда та склад Конституційного суду одні одних варті. Тож в цьому протистоянні в голову приходить гасло з популярного радянського серіалу: "Бий білих, поки не почервоніють! Бий червоних, поки не побіліють!" -- тож нехай воюють.
показати весь коментар
30.12.2020 14:11 Відповісти
 
 