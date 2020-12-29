Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС на два місяці. ФОТО
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", – наголосив Зеленський.
Зазначається, що рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу Генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків Генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.
Заступник керівника ОП Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент. "Жодних застережень щодо можливості його розгляду та ухвалення відповідних рішень нами не було встановлено", – зауважив він.
На переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків, зауважив представник Президента України в КС Федір Веніславський.
"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази. Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду Президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", – заявив Веніславський.
24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
Впрочем Тупицкий это сказал на пленке-«Это же каким надо быть д#**** чтоб судьям КС проголосовать в ситуации которой каждый из них может оказаться завтра.» Один ☝️ за всех и все за одного)))) юугага
Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.
Так это врядли. Уже не в Тупицком проблема, а в самом ЗЕ.
ЖДЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЗАЩИТЕ СУДЬИ КОРРУПЦИОНЕРА САМОГО ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ЦАРЯ НА ОБОЧИНЕ - ПИТРА АЛЕКСЕЕВИЧА. 😆😅🤣😂😝
29.12.2020, 21:06 • 613 • https://uainfo.org/blognews/1609268337-ar-ev-zelenskiy-********-indulgentsiyu-tupitskomu-suddya.html#mc-container 1
Сьогодні Зеленський https://uainfo.org/blognews/1609264645-prezident-********-ukaz-pro-vidstoronennya-tupitskogo.html підписав не указ про відстронення Тупицького з посади судді Конституційного Суду. Сьогодні Зеленський підписав індульгенцію Тупицькому!
Таку думку https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3960209030708590 висловив народний депутат України Володимир Ар'єв, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Європейський Суд з прав людини приділяє особливу увагу незаконним рішенням органів влади стосовно суддів. І розглядає суддівські кейси першочергово. Указ про відсторонення Тупицького, безвідносно до персони цього судді, відверто незаконний і антиконституційний. Тому Тупицький може відкривати шампанське - чим би не закінчилася його кримінальна справа в Україні, вона на 99,99% буде скасована в ЄСПЛ з причини грубого порушення процедурних питань і через втручання вищої посадової особи", - написав він у Facebook.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1608028551-rada-zrobila-vazhliviy-krok-do-vidnovlennya-efektivnoyi-roboti.html Рада зробила важливий крок до відновлення ефективної роботи антикорупційної системи - нардеп
"Ідіот і шкідник при владі - це біда", - додав политик.
Как глуп народ который то позволил»
Классика
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1343987457025572864 2 ч
В ответ
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz @QrPtJwN4af81Tbz и
https://twitter.com/VikaVik98990469 @VikaVik98990469
Це конституційний переворот. А Зеленський точно юрист?Ст. 154ККУ яку ти використав в указі по відстороненню Тупицького регулюється ст.1 Кодексу криміналоного , впровадження, якого не було пред'явлено судді. Ти порушив закон. А взагалі ти юрист? Не знаєш елементарних речей.
Це питання до підземного переходу біля ВУЗу, де купуваася диплом.
Дослівно: "Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/149-1.htm статті 149-1 Основного Закону України , ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього".
Я так розумію, що відсторонення = припинення повноважень (хоч і тичасово)
Тепер читаємо Конституцію, де є вичерпний перелік:
Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
От, наприклад:
http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady "Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України".
Суддю може відсторонити тільки Вища рада правосуддя за клопотанням Генпрокурора! Все!
Тому чекаємо від ДБР кримінальну справу на Зеленського за перевищення повноважень!
сказал кто-то из знаменитых.
А Зюзя и К0 плодит и плодит бесправие.
Интересно сколько лет в будущем ему грозит, по Закону?
Но еще более отрицательное к нарушению всех возможных законов зеленскими.
Они разрушают основы государства
и среди них нет указа президента.
То есть нынешнее решение Зеленского, по мнению КСУ, является незаконным.
Статья 20. Выборы Председателя Конституционного Суда Украины
Председатель Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины из состава судей Конституционного Суда Украины
Конституционного Суда Украины
Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока назначения;
2) достижения судьей шестидесятипятилетнего возраста;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья:
4) нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 настоящего Закона;
5) нарушения судьей присяги;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
7) прекращения его гражданства;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-9, принимается на заседании Конституционного (Суда Украины, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,- Верховной Радой Украины.
Конституционного Суда Украины
Судьей Конституционного Суда Украины может быть гражданин Украины, достигший на день назначения сорока лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж практической, научной или педагогической работы по специальности не менее десяти лет, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение последних двадцати лет.
Судьи Конституционного Суда Украины не могут принадлежать к политическим партиям и профсоюзам, иметь представительский мандат, принимать участие в какой бы то ни было политической деятельности, занимать какие-либо иные оплачиваемые должности, выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской и творческой.
Или как "величайший лидер современности" издать Указ о единомыслии в Украине
на вот прочти снова себе о себе: ""Прочесть, что в статье написано" "желающий видеть КАКОЕ ТО решение суда"))) Мда.. Клиника))) И этим людям дают право голосовать))) Зебил, ты бы хоть что нибудь слышал о презумпции невиновности?))) Я тебе в десятый раз повторяю, где в статье хоть слово сказано, о том что тупицкий является коррупционером или признан судом виновным в другом каком либо преступлении?)) Приведи конкретную цитату из этой статьи об этом))) А свои фантазии можешь оставить при себе))) Я"
