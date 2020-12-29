УКР
Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС на два місяці. ФОТО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС на два місяці 01

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу Генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків Генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов зазначив, що клопотання було скеровано на виконання ст. 154 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що посадові особи, призначені президентом України, відсторонюються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент. "Жодних застережень щодо можливості його розгляду та ухвалення відповідних рішень нами не було встановлено", – зауважив він.

Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС на два місяці 02

На переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків, зауважив представник Президента України в КС Федір Веніславський.

Читайте також: Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС

"Це не звільнення, це не припинення його повноважень судді, це тимчасовий захід, передбачений КПК України, статтею 154. Президент України на виконання Конституції та законів України, за Конституцією, видає укази. Відповідно до статті 154 особа, яку призначив на посаду Президент України, може бути на час досудового розслідування на строк до двох місяців тимчасово відсторонена від своєї посади. Тобто Президент України діє у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, відсторонюючи пана Тупицького від посади судді КСУ на два місяці", – заявив Веніславський.

Також читайте: Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Зеленський Володимир (25185) КС (1429) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (300)
+28
а Тупицкий подпишет ухвалу про отстранение зеленского. В цырке ми или нет?
29.12.2020 19:52 Відповісти
29.12.2020 19:52 Відповісти
+19
Им можно. Они же юристы...оба
29.12.2020 19:55 Відповісти
29.12.2020 19:55 Відповісти
+18
У Тупицкого есть другой вариант.Признать незаконным роспуск ВР восьмого созыва,вернуть их в зали они вынесут Зеленского.
29.12.2020 19:56 Відповісти
29.12.2020 19:56 Відповісти
С каждым днем все веселей.....
29.12.2020 20:57 Відповісти
29.12.2020 20:57 Відповісти
А по татарову щось Зе підпише?
29.12.2020 20:58 Відповісти
29.12.2020 20:58 Відповісти
ага, квартирой наградит
29.12.2020 21:03 Відповісти
29.12.2020 21:03 Відповісти
На месте Тупицкого я бы подписал указ об отстранении Зеленского от должности вследствие его недееспособности
29.12.2020 21:02 Відповісти
29.12.2020 21:02 Відповісти
Хуже)))) В Конституционном суде заявили, что считают https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otstranil-na-dva-mesyatsa-glavu-ksu-tupitskogo-ukaz указ президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ https://file.liga.net/persons/tupitskiy-aleksandr Александра Тупицкого ничтожным, а его издание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте КСУ.
30.12.2020 22:24 Відповісти
30.12.2020 22:24 Відповісти
Еще одно подтверждение, что страной руководит человек, который не имеет государственного мышления, а воспринимает все через призму личных обид.Уволить человека, из-за того, что он посмел подумать иначе чем президент.....это позор!!! Тем более военного, который защищал Украину и сидел в окопах,в то время,когда сам " играл на рояле"
29.12.2020 21:06 Відповісти
29.12.2020 21:06 Відповісти
Техническая ошибка
29.12.2020 21:08 Відповісти
29.12.2020 21:08 Відповісти
йюрист криворожеський...
29.12.2020 21:06 Відповісти
29.12.2020 21:06 Відповісти
А що на це скаже судівська мафія?
29.12.2020 21:06 Відповісти
29.12.2020 21:06 Відповісти
Так ось цим, вже все сказано "отстранении главы Тупицкого сроком на два месяца"
29.12.2020 23:06 Відповісти
29.12.2020 23:06 Відповісти
«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього»,Доставай зеля и играй на пианино))))) прям в зале конституционного суда))) похлопают)))
Впрочем Тупицкий это сказал на пленке-«Это же каким надо быть д#**** чтоб судьям КС проголосовать в ситуации которой каждый из них может оказаться завтра.» Один ☝️ за всех и все за одного)))) юугага
30.12.2020 00:22 Відповісти
30.12.2020 00:22 Відповісти
Зебил не уволил тупого, а отстранил на 2 месяца, так что не тупи.
30.12.2020 21:45 Відповісти
30.12.2020 21:45 Відповісти
Зараз КСУ всім складом пошле Зеленського на юх і буде повністю правий
29.12.2020 21:17 Відповісти
29.12.2020 21:17 Відповісти
Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.
29.12.2020 22:56 Відповісти
29.12.2020 22:56 Відповісти
«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього», 🍌🎹
30.12.2020 00:23 Відповісти
30.12.2020 00:23 Відповісти
Еще разок покажи свою тупость.
30.12.2020 21:47 Відповісти
30.12.2020 21:47 Відповісти
Крышкой рояля уже хлопнули по 🍌- В Конституционном суде заявили, что считают https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otstranil-na-dva-mesyatsa-glavu-ksu-tupitskogo-ukaz указ президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ https://file.liga.net/persons/tupitskiy-aleksandr Александра Тупицкого ничтожным, а его издание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте КСУ.
30.12.2020 22:23 Відповісти
30.12.2020 22:23 Відповісти
Буже дуже цікаво коли цього недонаполіона Тупицький просто пошле на..р
29.12.2020 21:17 Відповісти
29.12.2020 21:17 Відповісти
"Чума на оба ваших дома!" (с)
29.12.2020 21:29 Відповісти
29.12.2020 21:29 Відповісти
Зе, это маленький плюс тебе.
29.12.2020 21:34 Відповісти
29.12.2020 21:34 Відповісти
Так оперативно? Не Зеленський, а Вжик якийсь.
29.12.2020 21:41 Відповісти
29.12.2020 21:41 Відповісти
Паниковский: Зеля , вы жалкая ... ничтожная личность...
29.12.2020 21:47 Відповісти
29.12.2020 21:47 Відповісти
Личность?? Это, очевидно, ирония?
29.12.2020 21:53 Відповісти
29.12.2020 21:53 Відповісти
эТо цитата. Читайте класиков / Я там и персонажа указал.
29.12.2020 21:58 Відповісти
29.12.2020 21:58 Відповісти
ЗЕ думает за 2 месяца получить транш МВФ и вернуть Тупицкого?

Так это врядли. Уже не в Тупицком проблема, а в самом ЗЕ.
29.12.2020 22:05 Відповісти
29.12.2020 22:05 Відповісти
КАК ДРУЖНО ПРАХОБОТЫ СТАЛИ ЗАЩИЩАТЬ КОРРУПЦИЮ. 😆😅🤣😂😝
ЖДЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЗАЩИТЕ СУДЬИ КОРРУПЦИОНЕРА САМОГО ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ЦАРЯ НА ОБОЧИНЕ - ПИТРА АЛЕКСЕЕВИЧА. 😆😅🤣😂😝
29.12.2020 22:19 Відповісти
29.12.2020 22:19 Відповісти
Ар'єв: Зеленський підписав індульгенцію Тупицькому. Суддя КСУ може відкорковувати шампанське
29.12.2020, 21:06 • 613 • https://uainfo.org/blognews/1609268337-ar-ev-zelenskiy-********-indulgentsiyu-tupitskomu-suddya.html#mc-container 1

Сьогодні Зеленський https://uainfo.org/blognews/1609264645-prezident-********-ukaz-pro-vidstoronennya-tupitskogo.html підписав не указ про відстронення Тупицького з посади судді Конституційного Суду. Сьогодні Зеленський підписав індульгенцію Тупицькому!
Таку думку https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3960209030708590 висловив народний депутат України Володимир Ар'єв, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Європейський Суд з прав людини приділяє особливу увагу незаконним рішенням органів влади стосовно суддів. І розглядає суддівські кейси першочергово. Указ про відсторонення Тупицького, безвідносно до персони цього судді, відверто незаконний і антиконституційний. Тому Тупицький може відкривати шампанське - чим би не закінчилася його кримінальна справа в Україні, вона на 99,99% буде скасована в ЄСПЛ з причини грубого порушення процедурних питань і через втручання вищої посадової особи", - написав він у Facebook.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1608028551-rada-zrobila-vazhliviy-krok-do-vidnovlennya-efektivnoyi-roboti.html Рада зробила важливий крок до відновлення ефективної роботи антикорупційної системи - нардеп
"Ідіот і шкідник при владі - це біда", - додав политик.
29.12.2020 22:33 Відповісти
29.12.2020 22:33 Відповісти
«Как жалок шут на троне короля
Как глуп народ который то позволил»
Классика
30.12.2020 00:26 Відповісти
30.12.2020 00:26 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1343987457025572864 2 ч
В ответ
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz @QrPtJwN4af81Tbz и
https://twitter.com/VikaVik98990469 @VikaVik98990469
Це конституційний переворот. А Зеленський точно юрист?Ст. 154ККУ яку ти використав в указі по відстороненню Тупицького регулюється ст.1 Кодексу криміналоного , впровадження, якого не було пред'явлено судді. Ти порушив закон. А взагалі ти юрист? Не знаєш елементарних речей.
Це питання до підземного переходу біля ВУЗу, де купуваася диплом.
29.12.2020 22:41 Відповісти
29.12.2020 22:41 Відповісти
Пресслужба КСУ
Дослівно: "Рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади з підстав, визначених частиною другою https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/149-1.htm статті 149-1 Основного Закону України , ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього".
29.12.2020 22:56 Відповісти
29.12.2020 22:56 Відповісти
Прочитай що сам написав, "рішення про ЗВІЛЬНЕННЯ".
29.12.2020 23:58 Відповісти
29.12.2020 23:58 Відповісти
Але кацапу, що звільнення, що відсторонення, все єдино.
30.12.2020 00:01 Відповісти
30.12.2020 00:01 Відповісти
Це цитата.
Я так розумію, що відсторонення = припинення повноважень (хоч і тичасово)
Тепер читаємо Конституцію, де є вичерпний перелік:

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
30.12.2020 00:19 Відповісти
30.12.2020 00:19 Відповісти
Не объясняй «трускавецким вузерам» основной закон государства.... Я просто ржу с этапа кловуна)))))
30.12.2020 00:28 Відповісти
30.12.2020 00:28 Відповісти
Доречі, на сайті КС усе уже розклали по поличках
От, наприклад:
http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady "Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України".
30.12.2020 00:26 Відповісти
30.12.2020 00:26 Відповісти
Они разложили все по как по «нотам» Так что зе может доставать и сыграть))))🎹
30.12.2020 00:29 Відповісти
30.12.2020 00:29 Відповісти
Цей дебіл відсторонив Тупицького, ґрунтуючись на тій статті. Він посилається на 154 КПК, а треба на 155-1!

Суддю може відсторонити тільки Вища рада правосуддя за клопотанням Генпрокурора! Все!

Тому чекаємо від ДБР кримінальну справу на Зеленського за перевищення повноважень!
30.12.2020 00:33 Відповісти
30.12.2020 00:33 Відповісти
... НИКТО НЕ ВПРАВЕ ВЕРШИТЬ БЕСПРАВИЕ, ДАЖЕ ТОТ, КТО ОТ БЕСПРАВИЯ ПОСТРАДАЛ
сказал кто-то из знаменитых.
А Зюзя и К0 плодит и плодит бесправие.
Интересно сколько лет в будущем ему грозит, по Закону?
30.12.2020 03:48 Відповісти
30.12.2020 03:48 Відповісти
Мое отношение к Тупицкому отрицательное.
Но еще более отрицательное к нарушению всех возможных законов зеленскими.
Они разрушают основы государства
30.12.2020 03:50 Відповісти
30.12.2020 03:50 Відповісти
В Конституционном суде http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady говорят , что перечень причин, которые являются основанием для прекращения полномочий, является исчерпывающим,
и среди них нет указа президента.
То есть нынешнее решение Зеленского, по мнению КСУ, является незаконным.
30.12.2020 04:03 Відповісти
30.12.2020 04:03 Відповісти
ЗАКОН О Конституционном Суде Украины
Статья 20. Выборы Председателя Конституционного Суда Украины
Председатель Конституционного Суда Украины избирается на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины из состава судей Конституционного Суда Украины
30.12.2020 04:11 Відповісти
30.12.2020 04:11 Відповісти
Статья 23. Прекращение полномочий судьи
Конституционного Суда Украины
Полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:
1) истечения срока назначения;
2) достижения судьей шестидесятипятилетнего возраста;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья:
4) нарушения судьей требований, предусмотренных частью второй статьи 16 настоящего Закона;
5) нарушения судьей присяги;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;
7) прекращения его гражданства;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий судьи Конституционного Суда Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-9, принимается на заседании Конституционного (Суда Украины, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,- Верховной Радой Украины.
30.12.2020 04:12 Відповісти
30.12.2020 04:12 Відповісти
Статья 16. Требования к судье
Конституционного Суда Украины
Судьей Конституционного Суда Украины может быть гражданин Украины, достигший на день назначения сорока лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж практической, научной или педагогической работы по специальности не менее десяти лет, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение последних двадцати лет.
Судьи Конституционного Суда Украины не могут принадлежать к политическим партиям и профсоюзам, иметь представительский мандат, принимать участие в какой бы то ни было политической деятельности, занимать какие-либо иные оплачиваемые должности, выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской и творческой.
30.12.2020 04:13 Відповісти
30.12.2020 04:13 Відповісти
И где в законе Указ Президента??
30.12.2020 04:14 Відповісти
30.12.2020 04:14 Відповісти
С таким успехом ЗЄ может подписать Указ о восходе солнца.
Или как "величайший лидер современности" издать Указ о единомыслии в Украине
30.12.2020 04:22 Відповісти
30.12.2020 04:22 Відповісти
айайай, какая зрада, отстранил коррупционера.
30.12.2020 04:24 Відповісти
30.12.2020 04:24 Відповісти
Есть решение суда, что отстранил коррупционера?)
30.12.2020 07:23 Відповісти
30.12.2020 07:23 Відповісти
Есть решение суда, что отстранил коррупционера? Читать не умеешь статью?
30.12.2020 07:39 Відповісти
30.12.2020 07:39 Відповісти
Статью? И в что в статье?) Можно увидеть ДАТУ решения СУДА о признании тупицкого коррупционером?)
30.12.2020 07:47 Відповісти
30.12.2020 07:47 Відповісти
что в статье? прочти, если умеешь. Можно увидеть ДАТУ решения СУДА о признании тупицкого коррупционером? - можно. Найди и увидь.
30.12.2020 07:51 Відповісти
30.12.2020 07:51 Відповісти
Понятно))) Очередной балабол, который не может подкрепить свои слова фактами)))
30.12.2020 07:58 Відповісти
30.12.2020 07:58 Відповісти
Точно. Ты очередной балабол не способный прочесть, что в статье написано, желающий видеть какое решение какого-то суда и не способный подкрепить свои слова фактами(((
30.12.2020 08:12 Відповісти
30.12.2020 08:12 Відповісти
"Прочесть, что в статье написано" "желающий видеть КАКОЕ ТО решение суда"))) Мда.. Клиника))) И этим людям дают право голосовать))) Зебил, ты бы хоть что нибудь слышал о презумпции невиновности?))) Я тебе в десятый раз повторяю, где в статье хоть слово сказано, о том что тупицкий является коррупционером или признан судом виновным в другом каком либо преступлении?)) Приведи конкретную цитату из этой статьи об этом))) А свои фантазии можешь оставить при себе))) Я
30.12.2020 10:50 Відповісти
30.12.2020 10:50 Відповісти
молодец, ты кацапский чоколядный зебил, хорошо ты само себе лишь о себе написало.
на вот прочти снова себе о себе: ""Прочесть, что в статье написано" "желающий видеть КАКОЕ ТО решение суда"))) Мда.. Клиника))) И этим людям дают право голосовать))) Зебил, ты бы хоть что нибудь слышал о презумпции невиновности?))) Я тебе в десятый раз повторяю, где в статье хоть слово сказано, о том что тупицкий является коррупционером или признан судом виновным в другом каком либо преступлении?)) Приведи конкретную цитату из этой статьи об этом))) А свои фантазии можешь оставить при себе))) Я"
30.12.2020 11:04 Відповісти
30.12.2020 11:04 Відповісти
Что такое?))) В очередной раз слилось, ущербное)))
30.12.2020 11:10 Відповісти
30.12.2020 11:10 Відповісти
молодец зебило-мармелад, хорошо ты снова само себе лишь о себе: "Что такое?))) В очередной раз слилось, ущербное)))"
30.12.2020 11:13 Відповісти
30.12.2020 11:13 Відповісти
не спілкуйся з тим кондрашкой, воно на всю голову відбите, воно якусь дурню напише, а потім все зводиться, сам такий, у нього якесь психічне відхилення, і воно мабуть отримує від цього задоволення або якась інша клініка. загалом у спам ту тварину і все.
30.12.2020 12:58 Відповісти
30.12.2020 12:58 Відповісти
Бот свободовский - Кондрашов ))))) с длит под ником политика)))) это куратор ботов)))))что я не прав?Аааааа?
30.12.2020 22:28 Відповісти
30.12.2020 22:28 Відповісти
кондрашка просто тупорилий троль
31.12.2020 08:36 Відповісти
31.12.2020 08:36 Відповісти
Да я как то сразу не обратил внимания) Понял что с ним уже пересекался, когда он мне начал моими словами отвечать))) Оно здесь под разными никами "выступает")))
30.12.2020 23:43 Відповісти
30.12.2020 23:43 Відповісти
Если бы в свое время Порошенко наехал на КС после отмены незаконного обогащения, то возможно и остался бы президентом. Если это не договорняк и двурушничество, то в этой истории я на стороне Зе. Но шансов на его порядочность уже почти не осталось.
30.12.2020 07:25 Відповісти
30.12.2020 07:25 Відповісти
Чего? Порядочность зе?))) Это когда?
30.12.2020 07:49 Відповісти
30.12.2020 07:49 Відповісти
Что интересно - во всей этой свистопляске все совершенно забыли о том, кто был инициатором этой хуцпы, а именно о г-не Медведчуке и его фракции.
30.12.2020 07:27 Відповісти
30.12.2020 07:27 Відповісти
Есть в политике такое понятие как "схватка бульдогов под ковром". Как можно назвать эту "схватку"? Может возней крысенышей под веником?
30.12.2020 07:43 Відповісти
30.12.2020 07:43 Відповісти
Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.
https://timeze2019.blogspot.com
30.12.2020 08:03 Відповісти
30.12.2020 08:03 Відповісти
Уже)))) В Конституционном суде заявили, что считают https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otstranil-na-dva-mesyatsa-glavu-ksu-tupitskogo-ukaz указ президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ https://file.liga.net/persons/tupitskiy-aleksandr Александра Тупицкого ничтожным, а его издание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте КСУ.
30.12.2020 22:29 Відповісти
30.12.2020 22:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 