РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11498 посетителей онлайн
Новости
8 143 40

Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал странным созыв специального пленарного заседания Конституционного Суда после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Президент, согласно с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. Отстранение не означает прекращение полномочий судьи КСУ, не означает его увольнение. Странным кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ", - заявил представитель президента в КС.

Вениславский отметил, что в данном случае совершенно не предусмотрен законом созыв такого специального пленарного заседания КСУ.

Читайте: Работа НАПК разблокирована: закон об ответственности за ложь в декларациях вступил в силу

"Кроме того, я хочу подчеркнуть, что указ президента об отстранении Тупицкого вступает в юридическую силу с момента его принятия. То есть со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и.о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ - это проявление правового нигилизма", - отметил Вениславский.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого.

Читайте также: Отстранение главы КС Тупицкого - в рамках полномочий Зеленского, - представитель президента в суде Вениславский

Автор: 

КС (2250) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
А то что у президента нет полномочий отстранить судью КС эту шмарклю зелёную не волнует походу?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:26 Ответить
+12
Наверное такой-же "юрЫст", как и его работодатель
показать весь комментарий
30.12.2020 12:27 Ответить
+11
А ти хто такий, ваше?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти хто такий, ваше?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:19 Ответить
Наверное такой-же "юрЫст", как и его работодатель
показать весь комментарий
30.12.2020 12:27 Ответить
Коррупция - национальная идея Украины!
показать весь комментарий
30.12.2020 12:19 Ответить
новое слово где то услышал...

НІГІЛІЗМ і крапка!

отакої...
показать весь комментарий
30.12.2020 12:22 Ответить
А розпускати достроково попередній склад Ради через " політичну доцільність" - то не правовий нігілізм? Тільки тоді Вєніславському це подобалось.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:04 Ответить
развал страны продолжается...
показать весь комментарий
30.12.2020 12:24 Ответить
А то что у президента нет полномочий отстранить судью КС эту шмарклю зелёную не волнует походу?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:26 Ответить
Позиция президента и его действия были прогнозируемы. И действовал он на підставі абсолютно законной в соответствии с нац безопасностью Украины. А то, что вы здесь косвенно топите за тупицкого- это красноречиво говорит о ваших работодателях
показать весь комментарий
30.12.2020 13:00 Ответить
полуТаня, потеряйся! сунь рыло в Конституцию, там все про этот Суд, а потом еще харю сунь в Закон о КС. в Конституции, кстати говоря, выписаны все полномочия криворожского лоха.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:29 Ответить
Вы своим сленгом ылитарным сразу обозначили свою сущность , сразу видно, какой вы знаток конституции. И сколько бы вы здесь не корчили из себя специалиста уже в законах и в полномочиях президента, ваш паганый тупицкий уже никогда не будет занимать такой ответственный пост в КС, потому что президент так решил.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:36 Ответить
Правду кажете цього Тупицького уже не буде. А буде вже свій 100% Тупицький в квадраті який буде виконувати всі забаганки неЛоха і його банди.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:56 Ответить
а ты предлагаешь бисер перед тобой разбрасывать. прежде чем хрюкать, сунь рыло в закон, что бы не выгладить дураком, как всегда. Конституция пишется с большой буквы, этому учат в 1 классе. у меня на письменном столе, вместе с УК, ГК, АК.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:16 Ответить
Якщо все це перекласти людською мовою, то Зеленський забив на Конституцію, явно вийшов за межі власних повноважень та вчинив дії, які містять ознаки злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України (в частині "захоплення державної влади", тобто свавільне привласнення неналежних йому владних повноважень).
Тепер питання лише в тому, хто перший на повний голос вимовить слово ІМПІЧМЕНТ.Источник: https://censor.net/ru/b3239759
показать весь комментарий
30.12.2020 18:31 Ответить
Конституция сдесь ни причем если тупицкий тупой вор, неужели етой суке не хватало чего-то? Народная мудрость справедливо утверждает. что жадности предела не существует? Как же тяжело им умирать будет... всё награбленное оставлять !
показать весь комментарий
30.12.2020 14:00 Ответить
я почему то уверен, таких как ты ЗЕбов73 на его место, и будете жрать в три глотки, как в последний раз. завидуешь! надо было учиться в школе, а не гуся тягать на порно фотографии ХХХ, за последней партой, во время уроков.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276 Нечего нести чушь о работодателях. Есть Конституция и нечего по ней топтаться..Что угрожало нац безопасности,когда он вопреки Конституции, распустил ВР И ЦВК,только булава оказалась в его руках.? Если сам гарант своими "хотелками" ее нарушает, то нечего требовать жить по законам других.Отстранить или уволить может только сам КС. Единственное полномочие президента ,это сделать представление в КС на его рассмотрение.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:47 Ответить
Все закончится НИ - ЧЕМ. Мозгов не хватит. И запад не поможет, против конституции они не пойдут, их не поймут свои. Воду помутят, а на другое у них нет ничего, детсад рулит.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:27 Ответить
Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - сподіваюся що гойдатимуться разом усі ці....!! але це також означає, що до дна усім нам, залишилося вже зовсім нічого - скоро буде геп... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.12.2020 12:27 Ответить
предлагаю на юге, на черноморском побережье не портить деревья а использовать водные ресурсы. Как говорил Буба Касторский - Мы скоро таких знакомых в Черном Море топить будем ...
Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский - Цензор.НЕТ 2157
показать весь комментарий
30.12.2020 12:36 Ответить
А чему ОНО удивляется? Когда само проявляет нигилизм, надеяться на то, что другие будут придерживаться законов - признак простого, заурядного, нищего, безмозглого гопника, каковым и является ОНО и его Зерро.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:32 Ответить
Не, ну если учесть тот факт, что преЗеденту диплом "юриста" принёс/сделал папа, когда он развлекался в КВН, то судьи КС вообще не знают Конституцию!
Зеленский - он жу гуру конституционного права, даже в зачётке есть галочка....
показать весь комментарий
30.12.2020 12:41 Ответить
>резидент, согласно с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение

ему уже всё оюъяснили что в конституции таких ознований нет, но зебилам хоть сцы в глаза
Источник: https://censor.net/ru/n3239844
показать весь комментарий
30.12.2020 12:42 Ответить
....это правовой нигилизм

Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський - Цензор.НЕТ 4813
показать весь комментарий
30.12.2020 12:47 Ответить
правовий нігілізм - це залишити КСУ без голови
показать весь комментарий
30.12.2020 12:52 Ответить
Знищення України іде повним ходом. Така задача поставлена москвою і зелена ,брехлива,цинічна, тупа влада це виконує з успіхом. Невже в Україні немає дійсно патріотичних сил.щоб припинити це безлад. Де державникі, офіцери,патріоти.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:54 Ответить
Всі вони планомірно знищувались Мосвкою ще за часів та за підтримки Порошенка
показать весь комментарий
30.12.2020 14:17 Ответить
в идиотском цирке эпохи Зели-Йурыста всё происходящее на манеже - закономерно.. Вениславские шлюхи это прекрасно понимают, хотя для своего лохтората зебилов корчат из себя невинную Красную Шапочку..
показать весь комментарий
30.12.2020 13:09 Ответить
А ГДЕ ПРЯМОЕ И ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ О ЭТИХ СОБЫТИЯХ САМОГО ПРЕОСВЯТЕЙШЕСТВА ПЬЕТРА?????
ПЬЙОТРАКБАР. 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
ты такое вумное? сунь харю в учебник 1 класса. предлог =о= пишется перед согласными.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:32 Ответить
А я НЕ ПАТРИОТ ВЕЛИКАГА И МАГУЧАГА ЯЗЫКА. 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
30.12.2020 13:35 Ответить
БОЯТЬСЯ ЩО КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ВІДМІНИТЬ СВОЄ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВИЙ РОСПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ЗОБОВ'ЯЖЕ ПРОВЕСТИ НОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ , А ЦЕ ДЛЯ СЛУГ ПОВНА ЖОПА ОГІРКІВ СУДЯЧИ З РЕЗУЛЬТАТУ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ І ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ .
показать весь комментарий
30.12.2020 13:52 Ответить
Валюнтаризм демонструють як юридичну норму Конституції . Або судіть і тоді всі побачать на суді хто там і від кого носив хабарі до КС суду, рило яких посадових осіб і оліграхів світилось хабарями в КС суді. Тому, Зеленоманський вирішив прикинутись шлангом, і щоб не судити топ корупціонерів і хабарних суддів всіх за їх гріхи ( а не тільки Тупицького) методом тупого наїзду беззаконням
показать весь комментарий
30.12.2020 14:23 Ответить
Я так розумію , що коли що не так КС робить з юридичної точки зору, то його дії можна оскаржити в КС?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:32 Ответить
ВаУ, скільки правників ТУТ зібралося. А ХТо мені розкаже, ЯК приймає свої РІШЕННЯ КС, як колегіальний орган? ХТО може виступати від ІМЕНІ КС і розповідати про його РІШЕННЯ? Де яке є РІШЕННЯ КС про указ президента?
дивні часи настали. Той виходить нікому не відомий, але виступає від ІМЕНІ цілого народу. Той виходить і ЩЕ ЩОСЬ розказує. Для чого все це? це ж несерйозно про серйозні питання.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:16 Ответить
Серьёзные вопросы закончились,когда КС благословил изменение формы правления.

После соответствующего обращения в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Конституционный Суд Украины 252 народных депутатов, входящих в парламентскую коалицию, https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1 октября 2010 года этот судебный орган признал неконституционным закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-ІV (так называемую «политреформу 2004 года») в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Это означало возобновление действия предыдущей редакции норм Конституции, которые были изменены, дополнены и исключены законом № 2222". Таким образом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F форма правления на Украине изменилась из парламентско-президентской в президентско-парламентскуюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-46 [46] . Это решение КС резко изменило баланс властных полномочий на высшем уровне государственного управления. Президент вернул себе полномочия главы исполнительной ветви властиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-47 [47] Янукович однозначно одобрил вердикт КСУ, сославшись на его законностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-48 [48] :
показать весь комментарий
30.12.2020 19:19 Ответить
Як правило, на Цензорі тролі з явними "малороськими" іменами ,а "лайкають" їм "циферні" кацапи.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:35 Ответить
Правовой нигилизм---это все действия полшестого с момента инагурации!
показать весь комментарий
31.12.2020 01:43 Ответить
 
 