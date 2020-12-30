Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский
Нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал странным созыв специального пленарного заседания Конституционного Суда после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Президент, согласно с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. Отстранение не означает прекращение полномочий судьи КСУ, не означает его увольнение. Странным кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ", - заявил представитель президента в КС.
Вениславский отметил, что в данном случае совершенно не предусмотрен законом созыв такого специального пленарного заседания КСУ.
"Кроме того, я хочу подчеркнуть, что указ президента об отстранении Тупицкого вступает в юридическую силу с момента его принятия. То есть со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и.о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ - это проявление правового нигилизма", - отметил Вениславский.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого.
