Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський
Нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав дивним скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду після відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади на два місяці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Президент, згідно з тими повноваженнями, які йому надає Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, ухвалив рішення про відсторонення Тупицького від посади на два місяці. Відсторонення не означає припинення повноважень судді КСУ, не означає його звільнення. Дивним видається інформація, яка розміщена на офіційному сайті КСУ, про те, що скликається спеціальне пленарне засідання, оскільки за тим же законом про КСУ спеціальне пленарне засідання розглядає лише питання про надання згоди на затримання, тримання під вартою або на арешт судді КСУ", - заявив представник президента в КС.
Веніславський наголосив, що в цьому випадку абсолютно не передбачено законом скликання такого спеціального пленарного засідання КСУ.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького.
НІГІЛІЗМ і крапка!
отакої...
Тепер питання лише в тому, хто перший на повний голос вимовить слово ІМПІЧМЕНТ.
Зеленский - он жу гуру конституционного права, даже в зачётке есть галочка....
ему уже всё оюъяснили что в конституции таких ознований нет, но зебилам хоть сцы в глаза

ПЬЙОТРАКБАР. 😆😅🤣😂😝
дивні часи настали. Той виходить нікому не відомий, але виступає від ІМЕНІ цілого народу. Той виходить і ЩЕ ЩОСЬ розказує. Для чого все це? це ж несерйозно про серйозні питання.
