Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський

Нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав дивним скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду після відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади на два місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Президент, згідно з тими повноваженнями, які йому надає Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, ухвалив рішення про відсторонення Тупицького від посади на два місяці. Відсторонення не означає припинення повноважень судді КСУ, не означає його звільнення. Дивним видається інформація, яка розміщена на офіційному сайті КСУ, про те, що скликається спеціальне пленарне засідання, оскільки за тим же законом про КСУ спеціальне пленарне засідання розглядає лише питання про надання згоди на затримання, тримання під вартою або на арешт судді КСУ", - заявив представник президента в КС.

Веніславський наголосив, що в цьому випадку абсолютно не передбачено законом скликання такого спеціального пленарного засідання КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу НАЗК розблоковано: закон про відповідальність за брехню в деклараціях набув чинност

"Крім того, я хочу наголосити, що указ президента про відсторонення Тупицького набуває юридичної сили з моменту його ухвалення. Тобто з учорашнього дня Тупицький уже не є в.о. судді, тимчасово відсторонений, відповідно, він не може давати вказівки про скликання спеціального пленарного засідання КСУ. А скликати може лише голова КСУ або особа, яка виконує повноваження голови КСУ. Тому інформація на сайті КСУ – це прояв правничого нігілізму", - зауважив Веніславський.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсторонення голови КС Тупицького - в рамках повноважень Зеленського, - представник президента в суді Веніславський

КС (1429) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (300)
А то что у президента нет полномочий отстранить судью КС эту шмарклю зелёную не волнует походу?
Наверное такой-же "юрЫст", как и его работодатель
А ти хто такий, ваше?
А ти хто такий, ваше?
Наверное такой-же "юрЫст", как и его работодатель
Коррупция - национальная идея Украины!
новое слово где то услышал...

НІГІЛІЗМ і крапка!

отакої...
А розпускати достроково попередній склад Ради через " політичну доцільність" - то не правовий нігілізм? Тільки тоді Вєніславському це подобалось.
развал страны продолжается...
А то что у президента нет полномочий отстранить судью КС эту шмарклю зелёную не волнует походу?
Позиция президента и его действия были прогнозируемы. И действовал он на підставі абсолютно законной в соответствии с нац безопасностью Украины. А то, что вы здесь косвенно топите за тупицкого- это красноречиво говорит о ваших работодателях
полуТаня, потеряйся! сунь рыло в Конституцию, там все про этот Суд, а потом еще харю сунь в Закон о КС. в Конституции, кстати говоря, выписаны все полномочия криворожского лоха.
Вы своим сленгом ылитарным сразу обозначили свою сущность , сразу видно, какой вы знаток конституции. И сколько бы вы здесь не корчили из себя специалиста уже в законах и в полномочиях президента, ваш паганый тупицкий уже никогда не будет занимать такой ответственный пост в КС, потому что президент так решил.
Правду кажете цього Тупицького уже не буде. А буде вже свій 100% Тупицький в квадраті який буде виконувати всі забаганки неЛоха і його банди.
а ты предлагаешь бисер перед тобой разбрасывать. прежде чем хрюкать, сунь рыло в закон, что бы не выгладить дураком, как всегда. Конституция пишется с большой буквы, этому учат в 1 классе. у меня на письменном столе, вместе с УК, ГК, АК.
Якщо все це перекласти людською мовою, то Зеленський забив на Конституцію, явно вийшов за межі власних повноважень та вчинив дії, які містять ознаки злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України (в частині "захоплення державної влади", тобто свавільне привласнення неналежних йому владних повноважень).
Тепер питання лише в тому, хто перший на повний голос вимовить слово ІМПІЧМЕНТ.Источник: https://censor.net/ru/b3239759
Конституция сдесь ни причем если тупицкий тупой вор, неужели етой суке не хватало чего-то? Народная мудрость справедливо утверждает. что жадности предела не существует? Как же тяжело им умирать будет... всё награбленное оставлять !
я почему то уверен, таких как ты ЗЕбов73 на его место, и будете жрать в три глотки, как в последний раз. завидуешь! надо было учиться в школе, а не гуся тягать на порно фотографии ХХХ, за последней партой, во время уроков.
https://censor.net/ru/user/228276 Нечего нести чушь о работодателях. Есть Конституция и нечего по ней топтаться..Что угрожало нац безопасности,когда он вопреки Конституции, распустил ВР И ЦВК,только булава оказалась в его руках.? Если сам гарант своими "хотелками" ее нарушает, то нечего требовать жить по законам других.Отстранить или уволить может только сам КС. Единственное полномочие президента ,это сделать представление в КС на его рассмотрение.
Все закончится НИ - ЧЕМ. Мозгов не хватит. И запад не поможет, против конституции они не пойдут, их не поймут свои. Воду помутят, а на другое у них нет ничего, детсад рулит.
Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - сподіваюся що гойдатимуться разом усі ці....!! але це також означає, що до дна усім нам, залишилося вже зовсім нічого - скоро буде геп... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
предлагаю на юге, на черноморском побережье не портить деревья а использовать водные ресурсы. Как говорил Буба Касторский - Мы скоро таких знакомых в Черном Море топить будем ...
Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский - Цензор.НЕТ
А чему ОНО удивляется? Когда само проявляет нигилизм, надеяться на то, что другие будут придерживаться законов - признак простого, заурядного, нищего, безмозглого гопника, каковым и является ОНО и его Зерро.
Не, ну если учесть тот факт, что преЗеденту диплом "юриста" принёс/сделал папа, когда он развлекался в КВН, то судьи КС вообще не знают Конституцию!
Зеленский - он жу гуру конституционного права, даже в зачётке есть галочка....
>резидент, согласно с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение

ему уже всё оюъяснили что в конституции таких ознований нет, но зебилам хоть сцы в глаза
Источник: https://censor.net/ru/n3239844
....это правовой нигилизм

Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський - Цензор.НЕТ
правовий нігілізм - це залишити КСУ без голови
Знищення України іде повним ходом. Така задача поставлена москвою і зелена ,брехлива,цинічна, тупа влада це виконує з успіхом. Невже в Україні немає дійсно патріотичних сил.щоб припинити це безлад. Де державникі, офіцери,патріоти.
Всі вони планомірно знищувались Мосвкою ще за часів та за підтримки Порошенка
в идиотском цирке эпохи Зели-Йурыста всё происходящее на манеже - закономерно.. Вениславские шлюхи это прекрасно понимают, хотя для своего лохтората зебилов корчат из себя невинную Красную Шапочку..
А ГДЕ ПРЯМОЕ И ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ О ЭТИХ СОБЫТИЯХ САМОГО ПРЕОСВЯТЕЙШЕСТВА ПЬЕТРА?????
ПЬЙОТРАКБАР. 😆😅🤣😂😝
ты такое вумное? сунь харю в учебник 1 класса. предлог =о= пишется перед согласными.
А я НЕ ПАТРИОТ ВЕЛИКАГА И МАГУЧАГА ЯЗЫКА. 😆😅🤣😂😝
БОЯТЬСЯ ЩО КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ВІДМІНИТЬ СВОЄ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВИЙ РОСПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ЗОБОВ'ЯЖЕ ПРОВЕСТИ НОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ , А ЦЕ ДЛЯ СЛУГ ПОВНА ЖОПА ОГІРКІВ СУДЯЧИ З РЕЗУЛЬТАТУ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ І ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ .
Валюнтаризм демонструють як юридичну норму Конституції . Або судіть і тоді всі побачать на суді хто там і від кого носив хабарі до КС суду, рило яких посадових осіб і оліграхів світилось хабарями в КС суді. Тому, Зеленоманський вирішив прикинутись шлангом, і щоб не судити топ корупціонерів і хабарних суддів всіх за їх гріхи ( а не тільки Тупицького) методом тупого наїзду беззаконням
Я так розумію , що коли що не так КС робить з юридичної точки зору, то його дії можна оскаржити в КС?
ВаУ, скільки правників ТУТ зібралося. А ХТо мені розкаже, ЯК приймає свої РІШЕННЯ КС, як колегіальний орган? ХТО може виступати від ІМЕНІ КС і розповідати про його РІШЕННЯ? Де яке є РІШЕННЯ КС про указ президента?
дивні часи настали. Той виходить нікому не відомий, але виступає від ІМЕНІ цілого народу. Той виходить і ЩЕ ЩОСЬ розказує. Для чого все це? це ж несерйозно про серйозні питання.
Серьёзные вопросы закончились,когда КС благословил изменение формы правления.

После соответствующего обращения в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Конституционный Суд Украины 252 народных депутатов, входящих в парламентскую коалицию, https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1 октября 2010 года этот судебный орган признал неконституционным закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-ІV (так называемую «политреформу 2004 года») в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Это означало возобновление действия предыдущей редакции норм Конституции, которые были изменены, дополнены и исключены законом № 2222". Таким образом, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F форма правления на Украине изменилась из парламентско-президентской в президентско-парламентскуюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-46 [46] . Это решение КС резко изменило баланс властных полномочий на высшем уровне государственного управления. Президент вернул себе полномочия главы исполнительной ветви властиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-47 [47] Янукович однозначно одобрил вердикт КСУ, сославшись на его законностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-48 [48] :
Як правило, на Цензорі тролі з явними "малороськими" іменами ,а "лайкають" їм "циферні" кацапи.
Правовой нигилизм---это все действия полшестого с момента инагурации!
