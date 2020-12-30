Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин
Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на сегодня американская сторона определяется с форматом инаугурации Байдена.
"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - отметил Енин.
По его словам, на сегодня идут переговоры.
Законы сша напомнить. Частный капитал ))) сша вступила в войну? Закон об обороне? Деменция аж прет))))) кортезки вынесут этот скелет
У Байдена деменция - он имеет ввиду «частные компании». A к примеру GM ( 35% акций компании у Минфина) в самом начале была перепрофилирована для производства кислородных концентраторов....по DPA ...потому что есть контракты и убытки от производства концентраторов будут существенными . По акту-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-08/trump-vows-to-use-defense-production-act-if-needed-for-vaccines на читай что коснётся вакцин. Это именно DPA но выполнять его будет корпорация 2Д🤫... Это ты совсем уж дурак ..... если живешь в сша и не знаешь своих законов....Бот под прокси?
....
Кулеба, та достань ты ему этот пригласительный! Ты и так на волоске висишь, настраивая все страны против агрессии рф в Украине. Ермаки уже на тебя зубы точат. А если еще и на инаугурацию этого плаксивого ссыкуна не отправишь, то капец тебе. Лучше сам заяву напиши. По согласованию сторон.
сядет весной
После присяги Байдена начнется неофициальная часть,когда для равлечения выпустят медведей, цыган с Филипом Киркоровым и тут появляется Величайший Лидер Современности.
А с Татаровым Зе только позорится 😀😀😀
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".
https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Я так понимаю, что согласовывается музыкальный репертуар?
Пля,какое же обосравшееся ничтожество.
Оно на инаугурацию Президента собралось.... мразь кроворожопенская.
нє-панімают-па-агліцкі.
Нехай Порох краще поїде, він завжди так достойно представляв нашу країну у світі, нехай і надалі це робить, а квартальне чмо буде гундосіки гундєть зебілам.