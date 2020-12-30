РУС
Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин

Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин

Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня американская сторона определяется с форматом инаугурации Байдена.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - отметил Енин.

По его словам, на сегодня идут переговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден - первый президент США, который очень хорошо знает и понимает Украину, - Кулеба

+51
...а если оформить это как корпоратив?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:10 Ответить
+37
Было на фейсбуке. Приглашены Порошенко и Яценюк. С жёнами.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:16 Ответить
+33
показать весь комментарий
30.12.2020 17:29 Ответить
А Президент Украины и будет присутствовать, выше писали что Порошенко с Яценюком были приглашены с женами. Это с маленьким недоразумением опять какое то недоразумение....
показать весь комментарий
30.12.2020 17:54 Ответить
Ты под прокси? Хехехе Байден :Прямая речь: "После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом о оборонное производство и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты.
Законы сша напомнить. Частный капитал ))) сша вступила в войну? Закон об обороне? Деменция аж прет))))) кортезки вынесут этот скелет
показать весь комментарий
30.12.2020 18:32 Ответить
Прям вот так, пАА-русски, Байден нацицеронил?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:42 Ответить
Это уже «переклад» шоб вам понятнее стало..... Я подожду что скажет ген прокурор)))) США.... в Пенсильвании оказалось больше людей чем голосов-карусель карусель- я ещё в 2004 году прозрел со списков «мертвецов». Приходит мент в комиссию и приносит список умерших . комиссия в шоке - нужно снова списки переделывать.... После той победы которую вырвали Ющу - он все здал овощу..... Все тогда стало понятно с Перспективой))))
показать весь комментарий
30.12.2020 18:59 Ответить
А, так переклад - не прямая речь.Дай точную цитату. А насчет прокурора - поинтересуйся, какой Президент США использовал Defense Production Act. И, (о совпадение!!!) как раз для борьбы с ковидом. А еще тебе неплохо было бы почитать сам Defense Production Act, шоб не выглядеть идиотом. А бред про Пеннсилванию забудь - Коллегия уже проголосовала, а Ген.Прокурор Барр масштабных нарушений не нашел. Учи матчасть, шоб не выглядеть совсем уж дураком.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:05 Ответить
это ты учи)))) Барр республиканец и ген прокурор сша-Барр покидает свой пост по собственному желанию 23 декабря 2020 год.....Он фактически уходит от ответственности.... Потому что понимает всю суть вопроса.... Он просто сказал « что не видит фальсификаций» но сказать и свидетельствовать в Капитолии это разные вещи.... Почитай дела Барра.... Защита при рассмотрении дела в Капитолии будет акцентировать на предвзятость прокурора( республиканец и соратник Трампа) ....
У Байдена деменция - он имеет ввиду «частные компании». A к примеру GM ( 35% акций компании у Минфина) в самом начале была перепрофилирована для производства кислородных концентраторов....по DPA ...потому что есть контракты и убытки от производства концентраторов будут существенными . По акту-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-08/trump-vows-to-use-defense-production-act-if-needed-for-vaccines на читай что коснётся вакцин. Это именно DPA но выполнять его будет корпорация 2Д🤫... Это ты совсем уж дурак ..... если живешь в сша и не знаешь своих законов....Бот под прокси?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:14 Ответить
На )))) чистая правда) украинская-https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/30/7278548/
показать весь комментарий
30.12.2020 19:01 Ответить
Прежде чем писать тупые комментарии и оскорблять людей, нужно хоть как-то разбираться в американских законах. Да "закон по обороне"...Трамп тоже его использовал только не в полной мере. По этому закону, если есть любая угроза нац безопасности, то президент может использовать "закон об обороне", чтобы заставить военную промышленность, которая полностью в частных руках, выполнять заказы правительства, которые направлены на борьбу с тем, что представляет угорозу нац безопасности. В данном случае Америка нуждается в масках, костюмах, дезинфекторах, ИВЛах, кислородных концентраторах и т.д. Вам этой системы не понять. Я не сторонник демократов, но и Трампа не терплю. Но оба использовали этот закон и это правильно.
показать весь комментарий
31.12.2020 06:47 Ответить
Ти, убогий, вже запакував свою AR-15, щоби здати її хведералам? Готовий поділитися своїм житлом з нелегалами або чорними незаможниками, га?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:46 Ответить
Ты, пришибленное, довольно своим руснявым презиком, за которого ты из портков с онучами выпрыгивало? А русские сказки для подобных тебе дебилов оставь для пьянок со своими русскими братухами.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:48 Ответить
Яке AR-15? Він не з США, не знаю як він це робить через CloudFlare, але явно не з США
показать весь комментарий
31.12.2020 00:04 Ответить
не...ну вот Михуил тоже ездил на инаугурацию Трампа))))
Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 484

....
показать весь комментарий
30.12.2020 17:15 Ответить
Це він тоді дарма пропелер дома лишив!! З пропелером би шасть через паркан !!))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:19 Ответить
😄😄😄👍
показать весь комментарий
30.12.2020 17:21 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 17:35 Ответить
Коноплю собирают ?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:53 Ответить
Клоун вынужден договариваться о выступлении. Такова его участь.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:15 Ответить
теперь у него импресарио - МИД... от нехай МИД позориться - договаривается ))))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:41 Ответить
..Ну ви що , американці , жартуєте .?? Не пускайте в жодному разі ,, ви бачили що робилося з Меркель , з Нотр дам де Парі ,, а з шейхом Оману ?? .
показать весь комментарий
30.12.2020 17:15 Ответить
Шейх навіть пошкодувати не встиг, що він його запросив. Momentum morum.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:55 Ответить
Ага, Пороху без переговоров пригласительный дали, а бубочке не хотят давать даже вопреки усилиям всего МИДа. Ты старайся, убогий, нажимайся! Твои кремлевские кураторы тут тебе не помощники. Они сами ссутся при слове "Байден". Ведь если ты не получишь пригласительного, то весь мир о тебе узнает то, что знаем пока только мы: что ты ничтожный балабон с клоунского колпака.
Кулеба, та достань ты ему этот пригласительный! Ты и так на волоске висишь, настраивая все страны против агрессии рф в Украине. Ермаки уже на тебя зубы точат. А если еще и на инаугурацию этого плаксивого ссыкуна не отправишь, то капец тебе. Лучше сам заяву напиши. По согласованию сторон.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:16 Ответить
Клянчать, чтоб допустили. Понты нашеффсьоо! Это же потом будут до конца каденции (или до выноса) хвастать по поводу и без повода, какие они крутые, сам Байден пригласил величайшего. Вот было бы здорово чтоб дали отворот-поворот.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:17 Ответить
Вы здесь бросьте демагогию разводить, давайте всем сбросимся на билет, ну, хочет пацан побывать на затворках Белого дома. Как не помочь, элита страны.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:18 Ответить
Хіба що до середини Атлантичного океана,а там десантувати з рюкзаком від Фейсбукича !!))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:28 Ответить
обратили внимание? они нам навыбирали...шо людям показать страшно))) а теперь еще и сбросьтесь нищему бомжу преЗЕденту- миллионеру на забаганочку?))) и не в мухосранск на маршрутку ))))
показать весь комментарий
30.12.2020 17:38 Ответить
Та не, сброситься то оно канешна мона... но есть подозрения шо первая так сказать леди после фуршета продукты в пакеты АТБ сметать начнёт! А то ещё хуже во время инаугурации селфи снимать и орать: «мама я в Америке! А ты говорила бросай этого наркомана!»
показать весь комментарий
30.12.2020 17:59 Ответить
или позолоту со стен сбивать начнёт, как на госдаче в Конче Заспе
показать весь комментарий
30.12.2020 18:53 Ответить
это тот случай когда лучше не прийти, не позориться....
показать весь комментарий
30.12.2020 17:18 Ответить
А ему уже и прийти - позориться, и не прийти - позориться. Такая его позорная доля.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:20 Ответить
нахєра козє баян?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:20 Ответить
Енин занюхал дороги построеніе Зеленским
показать весь комментарий
30.12.2020 17:24 Ответить
Він забув,що обіцяв Трампу посадити сина Байдена? "Прокурор на 100%мій" Але йому не забули цього.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:25 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 17:29 Ответить
у этого недоразумения все не по расписанию!
сядет весной
показать весь комментарий
30.12.2020 17:38 Ответить
А у меня есть мечта завтра увидить в 23,50 прощальный видосик
показать весь комментарий
30.12.2020 19:16 Ответить
док сонце сяде, раша очи выїсть
показать весь комментарий
30.12.2020 19:31 Ответить
Комиком? Вместе с 95 кварталом? вот же барыги
показать весь комментарий
30.12.2020 17:30 Ответить
Мысль мелькнула: а может пусть едет? Может его там под белы ручки, да в наручники? Дело ведь в Дэлаверском суде расследуется, шанс однако.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:30 Ответить
Если привезет как подарок Коломойского, Боголюбова и Мертвечука, то могут принять
показать весь комментарий
30.12.2020 20:12 Ответить
Это сцыкло разве в состоянии сделать хоть малейшее движение против перечисленных лиц?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:20 Ответить
Ну раз не может, то и ехать нечего
показать весь комментарий
30.12.2020 23:21 Ответить
А кого из действующих глав государств пригласили? В качестве кого клоун просится на инаугурацию Байдена?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:36 Ответить
в качестве Немецкой порнозвезды со своей сестрой Аристовичем
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
Моника готов со всех сторон принимать. Как в немецких фильмах...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:38 Ответить
МИД работает над форматом.А формат будет такой:
После присяги Байдена начнется неофициальная часть,когда для равлечения выпустят медведей, цыган с Филипом Киркоровым и тут появляется Величайший Лидер Современности.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 19:03 Ответить
У Байдена готовят приглашение Сытнику
А с Татаровым Зе только позорится 😀😀😀
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
Петро ,без переговоров МИДа наверное будет на этом событии?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:41 Ответить
100% будет.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:47 Ответить
то есть,сами США Зеленского не приглашают? )
показать весь комментарий
30.12.2020 17:49 Ответить
Членограй мурку хотит Байдену забацать ?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:50 Ответить
Капец,даже не скрывают,что уговаривают людей зекретина позвать...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:52 Ответить
У Байдена что, своих клоунов не хватает? Нужно вести заморских, из України.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:08 Ответить
А плёночки товарища Деркача он с собой повезёт? Ведь удобно, можно прямо на месте вручить подозрение гражданину Байдену и даже повесточку в Печерский суд заодно. Так что надо зевове ехать.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:20 Ответить
Та їм би Трампа хоч здихатися, не вистачає ще бідоносця.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:24 Ответить
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".

https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показать весь комментарий
30.12.2020 18:25 Ответить
"Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин" - даже если Зеленского пригласят на инаугурацию, то только из-за уважения к украинцам. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
показать весь комментарий
30.12.2020 18:36 Ответить
Вираз : «Ведуться перемовини» в даному разі з дипломатичної мови на просту перекладаються як :»Моніка мендель лікує карієс і готова відТвітити старому Джо.»
показать весь комментарий
30.12.2020 18:36 Ответить
гнать метлой
показать весь комментарий
30.12.2020 18:39 Ответить
На куя там це чмо гундосе потрібне! Чи може особисто розповість Байдену про справу проти його сина ?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:44 Ответить
Напрошуються? Там Беню чекають, зелю там не чекають.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:47 Ответить
Пусть Порох сам едет. Потом Зеле расскажет как все было
показать весь комментарий
30.12.2020 18:48 Ответить
ну так порох не умеет на рояле одним "пальцем" играть The Star-Spangled Banner
показать весь комментарий
30.12.2020 19:07 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2020 13:18 Ответить
Американцы я так понимаю сопротивляются до последнего?)) Пусть на гастроли поедет, типа как на корпоратив, может прокатит. И Байдена увидит и гости развлекутся, ну а че.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:04 Ответить
Присутність Зеленського рівнозначна наявності купи лайна! Доведено всіма смправами у які він втручався ! Він ,власне, і є лайном на місці Президента-тому у США запросять Президента котрому не потрібно скиглити й проситися!
показать весь комментарий
30.12.2020 19:18 Ответить
По полной используете настоящего дипломата от Украины , в говно вымазать хотите и его? Маркарова финансист пусть сторгуется и покажет на что способна , блин ПОЗОРНИКИ почти гондурасские
показать весь комментарий
30.12.2020 19:29 Ответить
Порох пусть попросит рядом места дать
показать весь комментарий
30.12.2020 19:33 Ответить
Нафига там гундявый, Порох без него справится. Вышел рейтинг Форбс самых влиятельных украинцев, Петя на первом месте, гундявый на десятом. Зелебобики вешайтесь
показать весь комментарий
30.12.2020 19:41 Ответить
Не пускать вислюка, опять обосрется.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:42 Ответить
идут переговоры....

Я так понимаю, что согласовывается музыкальный репертуар?
показать весь комментарий
30.12.2020 19:48 Ответить
Складне питання. Але скажу, як учасник двох Майданів - Зєлю геть, дострокові. Зєля - чергова помилка, хоч я за нього у другому турі і голосував
показать весь комментарий
30.12.2020 20:00 Ответить
Так твоя Жюлька ровно с той же банды Бабломойского с Днепра что и кловун
показать весь комментарий
30.12.2020 20:22 Ответить
Вся ваша ботоферма Пєці перед першим туром працювала виключно проти Юлі, Зєлю ніхто не чипав. Хоч Зєля був лідером в рейтингах. Потім Пєця сфальшував вибори і Юлю з першого місця пересунув на третє. Тому висновок тут один - Пєця і Зєля - одна шобла. Юля їх спільний ворог.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:13 Ответить
хай їде по дорозі заверне на Брайтон-бич до Руди Джуліані разом заспівають - на Дерибасівській хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди. Не завжди як в Маріуполі у фонтані бігати. Хай під дощем підожде, стопроцентний ти наш. Трамп вже помилував манафорта і саме головне - Попандопулоса який продавав місця на інагурації Трампа політикам з України. Може візьметься старий грек продати місця Презу.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:18 Ответить
no comment
показать весь комментарий
30.12.2020 20:24 Ответить
хорошо, правильно.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:29 Ответить
Поедет Байдену повестку вручать?
Пля,какое же обосравшееся ничтожество.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:57 Ответить
Товарищи американцы! Не пущайте этого зелёного шлимазла к себе. Ну, в крайнем случае спрячте от него все рояли и пианины!
показать весь комментарий
30.12.2020 21:20 Ответить
А зачем там клоун серьезные люди соберутся шапито там не надо
показать весь комментарий
30.12.2020 21:22 Ответить
Цікаво скільки бабла з бюджету треба віддати посередникам, щоб цю мерзоту туди запросили
показать весь комментарий
30.12.2020 21:34 Ответить
пусть сидит дома ,мудак обтруханый
показать весь комментарий
30.12.2020 21:39 Ответить
Тема американських виборів дала можливість виявити на форумі величезну кількість корисних ідіотів, які щиро допомагають своєю писаниною втіленню ідей глобалізЬму, і проплачених шекелями шороша гнид, які вдають із себе українських патріотів.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:50 Ответить
Ему не у Вашингтон, а у Ростов уже пора собираться!
показать весь комментарий
30.12.2020 22:50 Ответить
Этого ублюдка никогда в США не пустят даже улицы подметать.
Оно на инаугурацию Президента собралось.... мразь кроворожопенская.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:49 Ответить
Так інаугурація же в онлайні.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:51 Ответить
Квартальні блазні не в курсі.

нє-панімают-па-агліцкі.
показать весь комментарий
31.12.2020 01:05 Ответить
Фібі казала, шо немає такої країни, а значить і президента нема.
Нехай Порох краще поїде, він завжди так достойно представляв нашу країну у світі, нехай і надалі це робить, а квартальне чмо буде гундосіки гундєть зебілам.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:13 Ответить
Не факт,что Байдену понадобится тупой клоун на инаугурации.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:57 Ответить
Там взагалі буде обмежена кількість запрошених. А клованів там точно не потрібно. Рудого клована їм і так вистачило за чотири роки.
показать весь комментарий
31.12.2020 01:18 Ответить
