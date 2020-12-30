Украина ведет переговоры о возможном участии Зеленского в инаугурации Байдена, - замглавы МИД Енин

Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня американская сторона определяется с форматом инаугурации Байдена.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - отметил Енин.

По его словам, на сегодня идут переговоры.

