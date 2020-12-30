РУС
Кабмин согласовал создание Государственной инспекции архитектуры

Кабинет министров Украины согласовал создание Государственной инспекции архитектуры и ликвидацию двух ранее созданных градостроительных ведомств, а также передачу полномочий по контролю над строительством органам местного самоуправления.

Соответствующие постановления №1339 и №1340 от 16 и 23 декабря 2020 года обнародованы на сайте правительства.

Утверждено также создание комиссий по ликвидации Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, которые возглавили Сергей Прохоров и Наталья Дюжилова соответственно.

"Принятие и публикация обоих постановлений – результат нашей общей работы. Далее будет много работы и препятствий, которые придется преодолевать, но начало положено: в строительстве на местах будет наведен порядок – местная власть снова сможет осуществлять контроль в градостроительной сфере, а ГАСИ, постепенно, теряет роль многолетнего коррумпированного монополиста", - цитируется в сообщении пресс-службы министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Читайте также: Новые реформы в градостроительстве приведут к росту коррупции, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

Как сообщалось, Минрегион рассчитывает на завершение процесса ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) до конца зимы 2021 года.

Чергову доїльну контору створюють !!!)))
30.12.2020 17:34 Ответить
Закон сохранения кормушки...)))
30.12.2020 17:45 Ответить
всем стоять ! я архитектурный инспектор ! кто разрешил кондициорер вешать, не дав мне денег ? ))))
30.12.2020 17:57 Ответить
 
 