Кабмін погодив створення Державної інспекції архітектури

Кабінет міністрів України погодив створення Державної інспекції архітектури та ліквідацію двох раніше створених містобудівних відомств, а також передачу повноважень з контролю над будівництвом органам місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідні постанови №1339 і №1340 від 16 і 23 грудня 2020 року оприлюднено на сайті уряду.

Затверджено також створення комісій з ліквідації Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування, які очолили Сергій Прохоров та Наталія Дюжілова відповідно.

"Ухвалення і публікація обох постанов - результат нашої спільної роботи. Далі буде багато роботи і перешкод, які доведеться долати, але початок покладено: у будівництві на місцях буде наведено лад - місцева влада знову зможе здійснювати контроль у містобудівній сфері, а ДАБІ, поступово, втрачає роль багаторічного корумпованого монополіста", - цитують у повідомленні пресслужби міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Як повідомлялося, Мінрегіон розраховує на завершення процесу ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) до кінця зими 2021 року.

Читайте також: Нові реформи в містобудуванні призведуть до зростання корупції, - ексглава ДАБІ Кудрявцев