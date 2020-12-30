УКР
Кабмін погодив створення Державної інспекції архітектури

Кабмін погодив створення Державної інспекції архітектури

Кабінет міністрів України погодив створення Державної інспекції архітектури та ліквідацію двох раніше створених містобудівних відомств, а також передачу повноважень з контролю над будівництвом органам місцевого самоврядування.

Відповідні постанови №1339 і №1340 від 16 і 23 грудня 2020 року оприлюднено на сайті уряду.

Затверджено також створення комісій з ліквідації Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування, які очолили Сергій Прохоров та Наталія Дюжілова відповідно.

"Ухвалення і публікація обох постанов - результат нашої спільної роботи. Далі буде багато роботи і перешкод, які доведеться долати, але початок покладено: у будівництві на місцях буде наведено лад - місцева влада знову зможе здійснювати контроль у містобудівній сфері, а ДАБІ, поступово, втрачає роль багаторічного корумпованого монополіста", - цитують у повідомленні пресслужби міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Як повідомлялося, Мінрегіон розраховує на завершення процесу ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) до кінця зими 2021 року.

Чергову доїльну контору створюють !!!)))
показати весь коментар
30.12.2020 17:34 Відповісти
Закон сохранения кормушки...)))
показати весь коментар
30.12.2020 17:45 Відповісти
всем стоять ! я архитектурный инспектор ! кто разрешил кондициорер вешать, не дав мне денег ? ))))
показати весь коментар
30.12.2020 17:57 Відповісти
 
 