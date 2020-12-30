В 2021 году Стокгольмский арбитраж может вынести решение по "Укрнафте", - Малюська
Международный арбитраж в Стокгольме может вынести решение по "Укрнафте" в 2021 году.
Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, речь идет о процессе, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что 2021 год обещает быть "интересным и опасным".
"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов (+ проценты)", - отметил Малюська.
Он также подчеркнул, что это сложное дело покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты" с 2015 года.
"… и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - добавил министр.
Что кукарекал бубочка? Что у него и его хозяев закончится эпоха бедности. ЗЕбенутые подумали, что им тоже достанется. Бубочка поимел зебанутых, которые за него проголосовали, во все дыры. Поднятие цены на газ и еклектричество автоматом поднимет цены на все.
ЗЕбанутые, поцелуйте теперь своего приписдента в его зеленую жопу.
В 2014-2019, скільки їх кукарєкало з усіх ЗМІ.
А ТЕПЕР ОБДИРАЮТЬ УКРАЇНЦІВ
Это обычные заурядные лошары, которых клоун и его квартал развел как котят.
Жрите, ЗЕбенутые, ложками, не обляпайтесь.