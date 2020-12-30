РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11564 посетителя онлайн
Новости
2 571 5

В 2021 году Стокгольмский арбитраж может вынести решение по "Укрнафте", - Малюська

В 2021 году Стокгольмский арбитраж может вынести решение по

Международный арбитраж в Стокгольме может вынести решение по "Укрнафте" в 2021 году.

Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, речь идет о процессе, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что 2021 год обещает быть "интересным и опасным".

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов (+ проценты)", - отметил Малюська.

Он также подчеркнул, что это сложное дело покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты" с 2015 года.

"… и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойскому не позволили повысить цены на дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ

Автор: 

Укрнафта (198) Малюська Денис (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разкукарекалась мама.люська. При Порохе все эта срань сидела, как тараканы под плинтусом и по заграницах.
Что кукарекал бубочка? Что у него и его хозяев закончится эпоха бедности. ЗЕбенутые подумали, что им тоже достанется. Бубочка поимел зебанутых, которые за него проголосовали, во все дыры. Поднятие цены на газ и еклектричество автоматом поднимет цены на все.
ЗЕбанутые, поцелуйте теперь своего приписдента в его зеленую жопу.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:07 Ответить
А де ж наші спєци по оффшорах?
В 2014-2019, скільки їх кукарєкало з усіх ЗМІ.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:01 Ответить
ОСЬ ЦІ БАРИГИ- КОЛОМОЙСЬКИЙ , БОГОЛЮБОВ , ПАЛИЦЯ- КРИЧАЛИ НА ПОРОХА- БАРИГА І РУКАМИ ЛОХІВ ПРИВЕЛИ ДО ВЛАДИ ЗЕ-КОМАНДУ
А ТЕПЕР ОБДИРАЮТЬ УКРАЇНЦІВ
показать весь комментарий
30.12.2020 21:18 Ответить
У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо "Укрнафти", - Малюська - Цензор.НЕТ 5393
показать весь комментарий
31.12.2020 01:13 Ответить
Так ЗЕленая плесень и так не считает за людей тех украинцев, которые за них проголосовали.
Это обычные заурядные лошары, которых клоун и его квартал развел как котят.
Жрите, ЗЕбенутые, ложками, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
31.12.2020 07:35 Ответить
 
 