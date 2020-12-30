В 2021 году Стокгольмский арбитраж может вынести решение по "Укрнафте", - Малюська

Международный арбитраж в Стокгольме может вынести решение по "Укрнафте" в 2021 году.

Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, речь идет о процессе, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что 2021 год обещает быть "интересным и опасным".

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов (+ проценты)", - отметил Малюська.

Он также подчеркнул, что это сложное дело покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты" с 2015 года.

"… и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - добавил министр.

