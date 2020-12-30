У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо "Укрнафти", - Малюська

Міжнародний арбітраж у Стокгольмі може винести рішення щодо "Укрнафти" в 2021 році.

Як повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, йдеться про процес, який ініціювали міноритарні акціонери, пов'язані з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 2021 обіцяє бути "цікавим і небезпечним".

"Чого тільки вартує потенційне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом кіпрських оффшорок (що належать Коломойському, Боголюбову і Палиці) - власників близько 40% акцій "Укрнафти" - до держави Україна про стягнення близько 6 млрд доларів (+відсотки)", - зазначив Малюська.

Він також підкреслив, що ця складна справа покриває багато аспектів відносин держави і "Укрнафти" з 2015 року.

"... і результат ми, ймовірно, зможемо побачити в лютому наступного року", - додав міністр.

