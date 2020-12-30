УКР
У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо "Укрнафти", - Малюська

У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо

Міжнародний арбітраж у Стокгольмі може винести рішення щодо "Укрнафти" в 2021 році.

Як повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, йдеться про процес, який ініціювали міноритарні акціонери, пов'язані з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 2021 обіцяє бути "цікавим і небезпечним".

"Чого тільки вартує потенційне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом кіпрських оффшорок (що належать Коломойському, Боголюбову і Палиці) - власників близько 40% акцій "Укрнафти" - до держави Україна про стягнення близько 6 млрд доларів (+відсотки)", - зазначив Малюська.

Він також підкреслив, що ця складна справа покриває багато аспектів відносин держави і "Укрнафти" з 2015 року.

"... і результат ми, ймовірно, зможемо побачити в лютому наступного року", - додав міністр.

Читайте також: Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн

Автор: 

Укрнафта (942) Малюська Денис (402)
Разкукарекалась мама.люська. При Порохе все эта срань сидела, как тараканы под плинтусом и по заграницах.
Что кукарекал бубочка? Что у него и его хозяев закончится эпоха бедности. ЗЕбенутые подумали, что им тоже достанется. Бубочка поимел зебанутых, которые за него проголосовали, во все дыры. Поднятие цены на газ и еклектричество автоматом поднимет цены на все.
ЗЕбанутые, поцелуйте теперь своего приписдента в его зеленую жопу.
показати весь коментар
30.12.2020 18:07 Відповісти
А де ж наші спєци по оффшорах?
В 2014-2019, скільки їх кукарєкало з усіх ЗМІ.
показати весь коментар
30.12.2020 20:01 Відповісти
ОСЬ ЦІ БАРИГИ- КОЛОМОЙСЬКИЙ , БОГОЛЮБОВ , ПАЛИЦЯ- КРИЧАЛИ НА ПОРОХА- БАРИГА І РУКАМИ ЛОХІВ ПРИВЕЛИ ДО ВЛАДИ ЗЕ-КОМАНДУ
А ТЕПЕР ОБДИРАЮТЬ УКРАЇНЦІВ
показати весь коментар
30.12.2020 21:18 Відповісти
У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо "Укрнафти", - Малюська - Цензор.НЕТ 5393
показати весь коментар
31.12.2020 01:13 Відповісти
Так ЗЕленая плесень и так не считает за людей тех украинцев, которые за них проголосовали.
Это обычные заурядные лошары, которых клоун и его квартал развел как котят.
Жрите, ЗЕбенутые, ложками, не обляпайтесь.
показати весь коментар
31.12.2020 07:35 Відповісти
 
 