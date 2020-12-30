У 2021 році Стокгольмський арбітраж може винести рішення щодо "Укрнафти", - Малюська
Міжнародний арбітраж у Стокгольмі може винести рішення щодо "Укрнафти" в 2021 році.
Як повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, йдеться про процес, який ініціювали міноритарні акціонери, пов'язані з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що 2021 обіцяє бути "цікавим і небезпечним".
"Чого тільки вартує потенційне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом кіпрських оффшорок (що належать Коломойському, Боголюбову і Палиці) - власників близько 40% акцій "Укрнафти" - до держави Україна про стягнення близько 6 млрд доларів (+відсотки)", - зазначив Малюська.
Він також підкреслив, що ця складна справа покриває багато аспектів відносин держави і "Укрнафти" з 2015 року.
"... і результат ми, ймовірно, зможемо побачити в лютому наступного року", - додав міністр.
Что кукарекал бубочка? Что у него и его хозяев закончится эпоха бедности. ЗЕбенутые подумали, что им тоже достанется. Бубочка поимел зебанутых, которые за него проголосовали, во все дыры. Поднятие цены на газ и еклектричество автоматом поднимет цены на все.
ЗЕбанутые, поцелуйте теперь своего приписдента в его зеленую жопу.
В 2014-2019, скільки їх кукарєкало з усіх ЗМІ.
А ТЕПЕР ОБДИРАЮТЬ УКРАЇНЦІВ
Это обычные заурядные лошары, которых клоун и его квартал развел как котят.
Жрите, ЗЕбенутые, ложками, не обляпайтесь.