Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу

Бывший народный депутат, экс-журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко поблагодарил замглавы Офиса Президента Олега Татарова за рекламу.

"Спасибо Татарову за рекламу! Работаю на Сытника по указанию Сороса, воплощаем в жизнь внешнее управление Украиной", - цитирует Цензор.НЕТ пост в Facebook Лещенко. К публикации он приложил скриншоты из telegram-канала Татарова.

Напомним, замглавы ОП Олег Татаров, который является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро о завладении квартирами Нацгвардии, решил обвинить в коррупции экс-нардепа Сергея Лещенко.

"В последнее время сфальсифицированное в отношении меня дело НАБУ о якобы предоставленной мной эксперту скидке на парковку стал комментировать бывший депутат БПП Лещенко. Напомню, что в 2016-м году Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 кв. м. в элитном доме, расположенном в центре Киева на ул. Ивана Франко. По данным экспертов рыночная стоимость квартиры составляла 9 351 648 грн. Однако она была приобретена за сумму 7 550 000 грн. То есть, народный депутат Лещенко получил у частной компании-застройщика скидку в размере почти 2 миллиона гривен", - говорится в посте Татарова.

По его мнению, получение такой скидки говорит о злоупотреблении народным депутатом Лещенко своими полномочиями и получении неправомерной выгоды.