11 140 56

Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу

Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу

Бывший народный депутат, экс-журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко поблагодарил замглавы Офиса Президента Олега Татарова за рекламу.

"Спасибо Татарову за рекламу! Работаю на Сытника по указанию Сороса, воплощаем в жизнь внешнее управление Украиной", - цитирует Цензор.НЕТ пост в Facebook Лещенко. К публикации он приложил скриншоты из telegram-канала Татарова.

Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грищук о деле Татарова: Группа прокуроров была полностью изменена, подозрение обосновано

Напомним, замглавы ОП Олег Татаров, который является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро о завладении квартирами Нацгвардии, решил обвинить в коррупции экс-нардепа Сергея Лещенко.

"В последнее время сфальсифицированное в отношении меня дело НАБУ о якобы предоставленной мной эксперту скидке на парковку стал комментировать бывший депутат БПП Лещенко. Напомню, что в 2016-м году Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 кв. м. в элитном доме, расположенном в центре Киева на ул. Ивана Франко. По данным экспертов рыночная стоимость квартиры составляла 9 351 648 грн. Однако она была приобретена за сумму 7 550 000 грн. То есть, народный депутат Лещенко получил у частной компании-застройщика скидку в размере почти 2 миллиона гривен", - говорится в посте Татарова.

По его мнению, получение такой скидки говорит о злоупотреблении народным депутатом Лещенко своими полномочиями и получении неправомерной выгоды.

Топ комментарии
+21
Жаль, что зима такая тёплая. А то взять бы вас, обоих, и в прорубь.
30.12.2020 18:43 Ответить
30.12.2020 18:43 Ответить
+12
Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу - Цензор.НЕТ 2601.
30.12.2020 19:02 Ответить
30.12.2020 19:02 Ответить
+7
Саса, припиняйте бути зебілом - вам не личить.
30.12.2020 19:27 Ответить
30.12.2020 19:27 Ответить
Жаль, что зима такая тёплая. А то взять бы вас, обоих, и в прорубь.
30.12.2020 18:43 Ответить
30.12.2020 18:43 Ответить
А если порубить- и в воду?
30.12.2020 18:46 Ответить
30.12.2020 18:46 Ответить
Ну, не садисты же мы с вами.
30.12.2020 18:52 Ответить
30.12.2020 18:52 Ответить
Та да- водойми забруднювати то садизм...
30.12.2020 18:59 Ответить
30.12.2020 18:59 Ответить
Саса, а ти вже надав собі чесну відповідь, чому ОПа і твій улюблений Зе захищає Тартарова всіма неправовими методами ?
30.12.2020 19:08 Ответить
30.12.2020 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ
показать весь комментарий
30.12.2020 19:12 Ответить
Саса, припиняйте бути зебілом - вам не личить.
30.12.2020 19:27 Ответить
30.12.2020 19:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bGTw_06GB5g
показать весь комментарий
30.12.2020 19:54 Ответить
ваше посилання не активне, таке ж пасивне - як і з вас зебіл ))
пс. і не флудьте під моїми коментами.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:10 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=DGFglMboTV8
показать весь комментарий
31.12.2020 05:49 Ответить
Тю! Це ж допомога ракам!
30.12.2020 21:04 Ответить
30.12.2020 21:04 Ответить
взять бы тебя и в прорубь
30.12.2020 18:52 Ответить
30.12.2020 18:52 Ответить
Ну за, что их тут всем нормальным людям понятно, а вот меня то за, что?
30.12.2020 20:21 Ответить
30.12.2020 20:21 Ответить
Олежка, не переживай ти так. Посадять твого Татаринова, не зараз так потім. І Венедиктову, і Авакова, і Зеленського
30.12.2020 20:44 Ответить
30.12.2020 20:44 Ответить
Татаров, ти?
31.12.2020 06:59 Ответить
31.12.2020 06:59 Ответить
Не знаю и знать не желаю кто такой этот Костя.
30.12.2020 20:20 Ответить
30.12.2020 20:20 Ответить
пардон.
30.12.2020 21:12 Ответить
30.12.2020 21:12 Ответить
гівно і так вспливе....
31.12.2020 11:07 Ответить
31.12.2020 11:07 Ответить
Тонет, тонет. Подо льдом всё тонет.
31.12.2020 12:20 Ответить
31.12.2020 12:20 Ответить
і знову "вспливае" - в новій інтерпритаціях- підтвердження тому новітня історія України...
01.01.2021 01:10 Ответить
01.01.2021 01:10 Ответить
Жаба гадюку...)))
30.12.2020 18:45 Ответить
30.12.2020 18:45 Ответить
ЖурнаГлист проти юрГлиста !!)))
30.12.2020 19:00 Ответить
30.12.2020 19:00 Ответить
Якщо порівнювати цих двох, так Лещ на фоні проросійського, продажного, брехливого мента януковоща - просто херувим білокрилий
30.12.2020 20:46 Ответить
30.12.2020 20:46 Ответить
Жаба напала на гадюку
30.12.2020 18:45 Ответить
30.12.2020 18:45 Ответить
Помнится несколько лет назад кнурорыги про квартиру Лещенко тоже верещали. Проверки на него насылали, но все кончилось пшиком. Больше ни чего придумать не смогли за это время.
30.12.2020 18:48 Ответить
30.12.2020 18:48 Ответить
Работаю на С... трахають ЗЕ...та подібні...
і взагалі у спільноти є ще питання де у СЕРлеща місце для "проби"???
30.12.2020 18:53 Ответить
30.12.2020 18:53 Ответить
Кончіта Вурст! Мочі падлюку!
30.12.2020 18:54 Ответить
30.12.2020 18:54 Ответить
Зеленський таки відмазав Татарова та взяв собі у союзники рига Портнова
https://youtube.com/watch?v=rRgzRIARcYo
30.12.2020 19:01 Ответить
30.12.2020 19:01 Ответить
Это типа "сам дурак". Ну и клоуны. Где же вас только инкубировали? Точно инкубатор был перегретый,одни "петухи" бесполезные и дурные вылупились,в борщ всех. Хотя они его только испортят,в мешок и палкой.
30.12.2020 19:01 Ответить
30.12.2020 19:01 Ответить
то все тупа обслуга Бені.
яка тепер крутить державою.
30.12.2020 19:06 Ответить
30.12.2020 19:06 Ответить
Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу - Цензор.НЕТ 2601.
30.12.2020 19:02 Ответить
30.12.2020 19:02 Ответить
30.12.2020 19:06 Ответить
30.12.2020 19:06 Ответить
Жаба гадюкинг
30.12.2020 19:14 Ответить
30.12.2020 19:14 Ответить
Скоро сирьожу можуть погнати з УЗ. З формулюванням - "не працює на команду".
30.12.2020 19:41 Ответить
30.12.2020 19:41 Ответить
Тим самим можна поставити позитивний бал Лещу. Тут я за нього
30.12.2020 20:51 Ответить
30.12.2020 20:51 Ответить
Якщо онда курва котить бочку на іншу, то вона все одно курва.
31.12.2020 07:02 Ответить
31.12.2020 07:02 Ответить
Все чекаєш месію в білому пальто? у нас вибір невеликий: між лютими ворогами і нашими людьми, може не такими ідеальним, як хотілося б. Вже вибрали в 2019 білокрилого херувіма.
31.12.2020 11:03 Ответить
31.12.2020 11:03 Ответить
"Я в сортах говна не разбираюсь" (с). У даному випадку одне лайно зчепилося з іншим лайном. Неголена піхва сірожа лєщ нічим не кращий за татарова, що той, що інший продажні шльондри, і обидва продалися ворогам України. А щодо шмаркатого хєрувіма, то це не до мене, я ідейний порохобот.
01.01.2021 12:30 Ответить
01.01.2021 12:30 Ответить
Ще раз: є сукін син, але наш сукін син. А є просто лютий ворог, що хоче нашої смерті
01.01.2021 14:28 Ответить
01.01.2021 14:28 Ответить
Ну давай ще раз: що татаров, що лєщ - зрадники України. Один напряму москалям, інший москалям через пархату бабцю. Обох на палю. Все, кінець дискусії.
01.01.2021 16:17 Ответить
01.01.2021 16:17 Ответить
одна блдт проти іншої
30.12.2020 19:42 Ответить
30.12.2020 19:42 Ответить
Дайте лещенко леща, а татарову тату - вор
30.12.2020 20:05 Ответить
30.12.2020 20:05 Ответить
Він типу жартує, а мудрий нарід сприймає серйозно, а потім піде голосувати за опзж та шарія, щоб не було зовнішнього управління.
30.12.2020 20:10 Ответить
30.12.2020 20:10 Ответить
https://twitter.com/Tala094shte

https://twitter.com/Tala094shte Tala https://twitter.com/Tala094shte @Tala094shte https://twitter.com/Tala094shte/status/1344236268444647424 7 ч

По всей видимости, причина необычной «ценности» Татарова для Зеленского и Ермака в том, что он является прямой креатурой Москвы. И именно в таком качестве он был нужен и Януковичу. Убрать такого человека, не накликав гнева русских, Зеленский просто не может.
30.12.2020 20:13 Ответить
30.12.2020 20:13 Ответить
Лещенко, звісно, не схожий на безкорисливу людину. Він будівав підгунтя зеленої влади і наразі є її бенефіціаром. Але, навряд чи, варто топити ворога Татарова, аби посилювати власного ворога Портнова.
Сирожа пиши.
30.12.2020 20:42 Ответить
30.12.2020 20:42 Ответить
Два муд@ка - пара. Шо одно, шо Сереженька.
https://censor.net/ru/comments/locate/3239964/0192148d-fb0c-71d2-a26f-2d03d99135cd
30.12.2020 20:54 Ответить
30.12.2020 20:54 Ответить
В цій ситуації Сирожа красавчик. Топи цих портновських і зеленських гнид.
30.12.2020 20:55 Ответить
30.12.2020 20:55 Ответить
Два говнища!!!
30.12.2020 20:59 Ответить
30.12.2020 20:59 Ответить
Прмкнул бы лучше Серёга к Белингкэт.Но там принято до времени Х держать язык за зубами,а у Сереги в толстом месте вода де держится.
30.12.2020 21:03 Ответить
30.12.2020 21:03 Ответить
Агенты похоже уже в открытую флиртуют, вместо того чтобы на схроне, уже калеками, сдавать поддельников.
30.12.2020 21:29 Ответить
30.12.2020 21:29 Ответить
говно в рекламе не нуждается.. Его по запаху слышно..
30.12.2020 21:47 Ответить
30.12.2020 21:47 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y


https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1344157234977267712 14 ч

Спочатку за ці гроші
вони дерли глотки проти "бариги", тепер за ці самі гроші мовчать, їх все влаштовує. Журнашлюхи - сама продажна професія.

Ексдепутат Лещенко відповів на звинувачення від Татарова: Дякую за рекламу - Цензор.НЕТ 899
30.12.2020 22:19 Ответить
30.12.2020 22:19 Ответить
Ексдепутат Лещенко відповів на звинувачення від Татарова: Дякую за рекламу - Цензор.НЕТ 6448
31.12.2020 00:11 Ответить
31.12.2020 00:11 Ответить
И ЧЕ??? ГДЕ БЕНЕДИКТОВА С ДЫБЫРЫ И КОСМОНАВТАМИ АРЕСТОВЫВАЮЩИЕ БЕНЮ -ГДЕ ГНЕВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЕГО ХОЛУЯ КЛОУНА -ЛОШАРЫ???? ИЛИ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА С УБИТЫМИ БРАТЬЯМИ ПОРОХА МЕШАЮТ ???? 73% ********* ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ КТО ИХ ХОЗЯИН И КТО ИХ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ????
31.12.2020 11:20 Ответить
31.12.2020 11:20 Ответить
 
 