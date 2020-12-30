УКР
Ексдепутат Лещенко відповів на звинувачення від Татарова: Дякую за рекламу

Колишній народний депутат, ексжурналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко подякував заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову за рекламу.

"Дякую Татарову за рекламу! Працюю на Ситника за вказівкою Сороса, втілюємо в життя зовнішнє управління Україною", - цитує Цензор.НЕТ пост у Facebook Лещенка. До публікації він доклав скріншоти з telegram-каналу Татарова.

Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про заволодіння квартирами Нацгвардії, вирішив звинуватити в корупції екснардепа Сергія Лещенка.

"Останнім часом сфальсифіковану щодо мене НАБУ справу про нібито наданою мною експерту знижку на паркінг став коментувати колишній депутат БПП Лещенко. Нагадаю, що в 2016-му році Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 кв. м. в елітному будинку, що розташований у центрі Києва на вул. Івана Франка. За даними експертів ринкова вартість квартири складала 9 351 648 грн., проте вона була придбана за суму 7 550 000 грн. Тобто, народний депутат Лещенко отримав у приватної компанії-забудовника знижку у розмірі майже 2 мільйони гривень", - говориться в пості Татарова.

На його думку, отримання такої знижки свідчить про зловживання народним депутатом Лещенком своїми повноваженнями та отримання неправомірної вигоди.

Жаль, что зима такая тёплая. А то взять бы вас, обоих, и в прорубь.
30.12.2020 18:43
Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу - Цензор.НЕТ 2601.
30.12.2020 19:02
Саса, припиняйте бути зебілом - вам не личить.
30.12.2020 19:27
Жаль, что зима такая тёплая. А то взять бы вас, обоих, и в прорубь.
30.12.2020 18:43
А если порубить- и в воду?
30.12.2020 18:46
Ну, не садисты же мы с вами.
30.12.2020 18:52
Та да- водойми забруднювати то садизм...
30.12.2020 18:59
Саса, а ти вже надав собі чесну відповідь, чому ОПа і твій улюблений Зе захищає Тартарова всіма неправовими методами ?
30.12.2020 19:08
https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ
30.12.2020 19:12
Саса, припиняйте бути зебілом - вам не личить.
30.12.2020 19:27
https://www.youtube.com/watch?v=bGTw_06GB5g
30.12.2020 19:54
ваше посилання не активне, таке ж пасивне - як і з вас зебіл ))
пс. і не флудьте під моїми коментами.
30.12.2020 20:10
https://m.youtube.com/watch?v=DGFglMboTV8
31.12.2020 05:49
Тю! Це ж допомога ракам!
30.12.2020 21:04
взять бы тебя и в прорубь
30.12.2020 18:52
Ну за, что их тут всем нормальным людям понятно, а вот меня то за, что?
30.12.2020 20:21
Олежка, не переживай ти так. Посадять твого Татаринова, не зараз так потім. І Венедиктову, і Авакова, і Зеленського
30.12.2020 20:44
Татаров, ти?
31.12.2020 06:59
Не знаю и знать не желаю кто такой этот Костя.
30.12.2020 20:20
пардон.
30.12.2020 21:12
гівно і так вспливе....
31.12.2020 11:07
Тонет, тонет. Подо льдом всё тонет.
31.12.2020 12:20
і знову "вспливае" - в новій інтерпритаціях- підтвердження тому новітня історія України...
01.01.2021 01:10
Жаба гадюку...)))
30.12.2020 18:45
ЖурнаГлист проти юрГлиста !!)))
30.12.2020 19:00
Якщо порівнювати цих двох, так Лещ на фоні проросійського, продажного, брехливого мента януковоща - просто херувим білокрилий
30.12.2020 20:46
Жаба напала на гадюку
30.12.2020 18:45
Помнится несколько лет назад кнурорыги про квартиру Лещенко тоже верещали. Проверки на него насылали, но все кончилось пшиком. Больше ни чего придумать не смогли за это время.
30.12.2020 18:48
Работаю на С... трахають ЗЕ...та подібні...
і взагалі у спільноти є ще питання де у СЕРлеща місце для "проби"???
30.12.2020 18:53
Кончіта Вурст! Мочі падлюку!
30.12.2020 18:54
Зеленський таки відмазав Татарова та взяв собі у союзники рига Портнова
https://youtube.com/watch?v=rRgzRIARcYo
30.12.2020 19:01
Это типа "сам дурак". Ну и клоуны. Где же вас только инкубировали? Точно инкубатор был перегретый,одни "петухи" бесполезные и дурные вылупились,в борщ всех. Хотя они его только испортят,в мешок и палкой.
30.12.2020 19:01
то все тупа обслуга Бені.
яка тепер крутить державою.
30.12.2020 19:06
Экс-депутат Лещенко ответил на обвинения от Татарова: Спасибо за рекламу - Цензор.НЕТ 2601.
30.12.2020 19:02
30.12.2020 19:06
Жаба гадюкинг
30.12.2020 19:14
Скоро сирьожу можуть погнати з УЗ. З формулюванням - "не працює на команду".
30.12.2020 19:41
Тим самим можна поставити позитивний бал Лещу. Тут я за нього
30.12.2020 20:51
Якщо онда курва котить бочку на іншу, то вона все одно курва.
31.12.2020 07:02
Все чекаєш месію в білому пальто? у нас вибір невеликий: між лютими ворогами і нашими людьми, може не такими ідеальним, як хотілося б. Вже вибрали в 2019 білокрилого херувіма.
31.12.2020 11:03
"Я в сортах говна не разбираюсь" (с). У даному випадку одне лайно зчепилося з іншим лайном. Неголена піхва сірожа лєщ нічим не кращий за татарова, що той, що інший продажні шльондри, і обидва продалися ворогам України. А щодо шмаркатого хєрувіма, то це не до мене, я ідейний порохобот.
01.01.2021 12:30
Ще раз: є сукін син, але наш сукін син. А є просто лютий ворог, що хоче нашої смерті
01.01.2021 14:28
Ну давай ще раз: що татаров, що лєщ - зрадники України. Один напряму москалям, інший москалям через пархату бабцю. Обох на палю. Все, кінець дискусії.
01.01.2021 16:17
одна блдт проти іншої
30.12.2020 19:42
Дайте лещенко леща, а татарову тату - вор
30.12.2020 20:05
Він типу жартує, а мудрий нарід сприймає серйозно, а потім піде голосувати за опзж та шарія, щоб не було зовнішнього управління.
30.12.2020 20:10
https://twitter.com/Tala094shte

https://twitter.com/Tala094shte Tala https://twitter.com/Tala094shte @Tala094shte https://twitter.com/Tala094shte/status/1344236268444647424 7 ч

По всей видимости, причина необычной «ценности» Татарова для Зеленского и Ермака в том, что он является прямой креатурой Москвы. И именно в таком качестве он был нужен и Януковичу. Убрать такого человека, не накликав гнева русских, Зеленский просто не может.
30.12.2020 20:13
Лещенко, звісно, не схожий на безкорисливу людину. Він будівав підгунтя зеленої влади і наразі є її бенефіціаром. Але, навряд чи, варто топити ворога Татарова, аби посилювати власного ворога Портнова.
Сирожа пиши.
30.12.2020 20:42
Два муд@ка - пара. Шо одно, шо Сереженька.
https://censor.net/ru/comments/locate/3239964/0192148d-fb0c-71d2-a26f-2d03d99135cd
30.12.2020 20:54
В цій ситуації Сирожа красавчик. Топи цих портновських і зеленських гнид.
30.12.2020 20:55
Два говнища!!!
30.12.2020 20:59
Прмкнул бы лучше Серёга к Белингкэт.Но там принято до времени Х держать язык за зубами,а у Сереги в толстом месте вода де держится.
30.12.2020 21:03
Агенты похоже уже в открытую флиртуют, вместо того чтобы на схроне, уже калеками, сдавать поддельников.
30.12.2020 21:29
говно в рекламе не нуждается.. Его по запаху слышно..
30.12.2020 21:47
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y


https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1344157234977267712 14 ч

Спочатку за ці гроші
вони дерли глотки проти "бариги", тепер за ці самі гроші мовчать, їх все влаштовує. Журнашлюхи - сама продажна професія.

Ексдепутат Лещенко відповів на звинувачення від Татарова: Дякую за рекламу - Цензор.НЕТ 899
30.12.2020 22:19
Ексдепутат Лещенко відповів на звинувачення від Татарова: Дякую за рекламу - Цензор.НЕТ 6448
31.12.2020 00:11
И ЧЕ??? ГДЕ БЕНЕДИКТОВА С ДЫБЫРЫ И КОСМОНАВТАМИ АРЕСТОВЫВАЮЩИЕ БЕНЮ -ГДЕ ГНЕВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЕГО ХОЛУЯ КЛОУНА -ЛОШАРЫ???? ИЛИ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА С УБИТЫМИ БРАТЬЯМИ ПОРОХА МЕШАЮТ ???? 73% ********* ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ КТО ИХ ХОЗЯИН И КТО ИХ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ????
31.12.2020 11:20
 
 