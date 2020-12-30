Ексдепутат Лещенко відповів на звинувачення від Татарова: Дякую за рекламу
Колишній народний депутат, ексжурналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко подякував заступникові голови Офісу президента Олегу Татарову за рекламу.
"Дякую Татарову за рекламу! Працюю на Ситника за вказівкою Сороса, втілюємо в життя зовнішнє управління Україною", - цитує Цензор.НЕТ пост у Facebook Лещенка. До публікації він доклав скріншоти з telegram-каналу Татарова.
Нагадаємо, заступник голови ОП Олег Татаров, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про заволодіння квартирами Нацгвардії, вирішив звинуватити в корупції екснардепа Сергія Лещенка.
"Останнім часом сфальсифіковану щодо мене НАБУ справу про нібито наданою мною експерту знижку на паркінг став коментувати колишній депутат БПП Лещенко. Нагадаю, що в 2016-му році Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 кв. м. в елітному будинку, що розташований у центрі Києва на вул. Івана Франка. За даними експертів ринкова вартість квартири складала 9 351 648 грн., проте вона була придбана за суму 7 550 000 грн. Тобто, народний депутат Лещенко отримав у приватної компанії-забудовника знижку у розмірі майже 2 мільйони гривень", - говориться в пості Татарова.
На його думку, отримання такої знижки свідчить про зловживання народним депутатом Лещенком своїми повноваженнями та отримання неправомірної вигоди.
