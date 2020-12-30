ОГП про відкликання клопотання щодо Татарова: Заступник голови ОП не втратив статусу адвоката, повідомлення йому про підозру порушує КПК

Прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу президента України Олега Татарова на підставі вимог ст. 185 КПК України і виявленого порушення вимог Кодексу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Так, вивченням матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не надає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в Офісі генпрокурора в середу.

Крім того, додали в офісі, повідомлення про підозру заступнику глави ОПУ було здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України неуповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, у тому числі ВАКС. Попри зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статусу адвоката.

"Зазначені порушення вимог КПК України у подальшому можуть спричинити визнання судом зібраних доказів недопустимими", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Водночас у відомстві наголосили, що після надходження матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні з Національного антикорупційного бюро України слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурори Офісу генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам та ухвалять відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук.Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.