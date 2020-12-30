УКР
ОГП про відкликання клопотання щодо Татарова: Заступник голови ОП не втратив статусу адвоката, повідомлення йому про підозру порушує КПК

ОГП про відкликання клопотання щодо Татарова: Заступник голови ОП не втратив статусу адвоката, повідомлення йому про підозру порушує КПК

Прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу президента України Олега Татарова на підставі вимог ст. 185 КПК України і виявленого порушення вимог Кодексу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Так, вивченням матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не надає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в Офісі генпрокурора в середу.

Крім того, додали в офісі, повідомлення про підозру заступнику глави ОПУ було здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України неуповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, у тому числі ВАКС. Попри зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статусу адвоката.

Також читайте: НАБУ може оскаржити передачу справи Татарова в СБУ, - Ситник

"Зазначені порушення вимог КПК України у подальшому можуть спричинити визнання судом зібраних доказів недопустимими", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Водночас у відомстві наголосили, що після надходження матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні з Національного антикорупційного бюро України слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурори Офісу генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам та ухвалять відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук.Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

ВАКС Антикорупційний суд (2040) Татаров Олег (431) Офіс Генпрокурора (3400)
Топ коментарі
+36
Дерьмом, тьфу, портновым смердит.
показати весь коментар
30.12.2020 15:09 Відповісти
+15
о как) адвокат уже оказывается пожизненное звание как мать героиня.
показати весь коментар
30.12.2020 15:12 Відповісти
+15
А відколи це в нас адвокати такі ж непідсудні як і судді ?
Їм можна злочини вчиняти ? Отакої....
показати весь коментар
30.12.2020 15:17 Відповісти
Дерьмом, тьфу, портновым смердит.
показати весь коментар
30.12.2020 15:09 Відповісти
Татарову краще самому сісти в СІЗО, це забере у опозиції останні аргументи. Трохи посидить і вийде, коли все заспокоїться.
показати весь коментар
30.12.2020 15:12 Відповісти
а ти по-ходу гівнюк ігорцю. пдраса януковичського захищаєш.
показати весь коментар
30.12.2020 17:32 Відповісти
Открой форточку.
Скорее всего это ...
Ну, ты поняло...
показати весь коментар
30.12.2020 15:19 Відповісти
Тебя что, просквозило? ну этим...ну ты поняло)
показати весь коментар
30.12.2020 15:38 Відповісти
В результаті суттєвого підвищення комунальних тарифів з Нового року, нестримного зросту цін, обесцінення зарплат-пенсій, розкрадання.... ЗЕ-банда наближає час, коли народ, врешті, підніметься і змете цей мафіозний кагал...

-Але, ми не повинні повторити помилок попередніх революцій на Майдані...

-Зачистка України від її ворогів має стати повною і тотальною! Інакше - помилка попередніх етапів боротьби!

Для цього Патріотичні партії мають обов'язково вести наступні списки ВСІХ, хто вчиняв злочини проти Держави і прав та свобод людини, проти людяності, проти її патріотів (списки-поселищно, порайонно, по областях):

а)Посадовців та держслужбовців

б) Прокурорів, ментів, слідаків,адвокатів типу Медведчука, (які замість захисту - виступали звинувачувачами)
в) Суддів.
г) Прихвостнів та найнятих нинішньою "владою" для її підтримки на місцях, журналістів олігархічного пулу....

- Фіксувати збитки нанесені ними Державі і фізичним особам та малому та середньому бізнесу

-Окрім цього слід фіксувати зміни в розмірах їхнього майна, адреси його розташування, та точні адреси фактичного та можливого проживання сімей всіх цих "субчиків"...

-Вже зараз сформувати команди, які не дали б їм втекти з України.

- Реквізити всіх чесних патріотів в Армії, поліції, СБУ, прокуратурі, судах, у всіх органах та гілках влади письмово НЕ ЗАВОДИТИ, а Пам'ятати! А якщо й заводити, то зберігати за кордоном- в діаспорі (як і списки ворогів України)

Бо, кінець-кінцем, над ними має звершитися не лише Божий, а й людський суд. І вони мають отримати остаточно... але не хабарі, а по-заслугам - За пролиту ними кров невинних, за сльози беззахисних, за зраду батьківщині і даній ними присязі!

-А люстрація має стати реальною, глибокою та ОСТАТОЧНОЮ!
показати весь коментар
30.12.2020 15:55 Відповісти
Написано гарно. Тільки х о це має робити? Які саме партії?
показати весь коментар
31.12.2020 09:30 Відповісти
еще и как.
показати весь коментар
30.12.2020 17:26 Відповісти
тянут за яйца бедное животное! оно орёт сердешное...
показати весь коментар
30.12.2020 15:11 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 15:13 Відповісти
упираецца
показати весь коментар
30.12.2020 15:14 Відповісти
о как) адвокат уже оказывается пожизненное звание как мать героиня.
показати весь коментар
30.12.2020 15:12 Відповісти
Судебная реформа в действии.
показати весь коментар
30.12.2020 15:17 Відповісти
Витвір портнова, втілений зЕзідентом.
показати весь коментар
30.12.2020 15:37 Відповісти
я Вас прошу! Дайте им его разделать и закопеть по разным местам...
- не наше это дело в свары господ вмешиваться
показати весь коментар
30.12.2020 15:24 Відповісти
А відколи це в нас адвокати такі ж непідсудні як і судді ?
Їм можна злочини вчиняти ? Отакої....
показати весь коментар
30.12.2020 15:17 Відповісти
Действительно, ""відколи".
показати весь коментар
30.12.2020 15:20 Відповісти
адвокати "підсудні", просто вони є спеціальним суб'єктом. процедура та перелік осіб, які можуть вручити підозру адвокату визначені в КПК України.
"дивно", що ті, хто вручав підозру татарову цього або не знали або зробили вигляд, що не знають.
показати весь коментар
30.12.2020 16:03 Відповісти
Татаров сам призупинив дію свого адвокатського статусу, коли йшов в Офіс президента.
Тим більше, що до сих пір у таких випадках не вважали, що людина, яка призупинила свою адвокатську діяльнісь, може користуватися привілеями адвоката. Наводилися приклади із судової практики.
Але у зелених 2х2=5
показати весь коментар
31.12.2020 09:55 Відповісти
https://censor.net/ua/user/460978 не зовсім так, зупиняється адвокатська діяльність (що, швидше за все, й було ним зроблено шляхом подання відповідної заяви в зв'язку із переходом на держслужбу), а не статус адвоката.
саме по собі зупинення адвокатської діяльності не тягне за собою автоматичне позбавлення особи статусу адвоката. судової практики, яка б стверджувала зворотне не існує. але якщо ви знайдете таке рішення я б із задоволенням ознайомився.
показати весь коментар
31.12.2020 10:29 Відповісти
Это Зеленскому обойдется в 7% рейтинга
показати весь коментар
30.12.2020 15:17 Відповісти
Да ему уже похер. Ему бы 7% от обещаных за операцию "Буратино" денег получить да живым остаться.
показати весь коментар
30.12.2020 15:19 Відповісти
То есть вот никак тварь к ответу не привлечь? Ну вы подумайте, какой этот вражина хитрый! Вся ОПа, весь ОГП, все суды и пересудЫ ополчились на преступника, а сделать-то ничего и нельзя! Ну прям второй тупицкий и все тут!!!
Дяденьки, а хотите, мы вам поможем? Мы все придем на Банковую и вам, ишакам рукожопым, поможем. По-своему, по-простому, а? Так вы же этого татарова будете тремя тысячами нацгвардейцев от нас защищать. А мы бы враз засудили. Столб, веревка, раз-два взяли и все, приговор приведен в исполнение. Какой приговор? Справедливый, млять! На который вы не способны! Вам только волонтеров сажать получается, ган...оны.
показати весь коментар
30.12.2020 15:18 Відповісти
А на соседних столбах развесим всех вас. В назидание следующим. Так прям руки чешутся, сил никаких нет.
показати весь коментар
30.12.2020 15:21 Відповісти
Та шош такое? Скока можна издевацца? Нет больше новостей кроме татарских. На кол его и дело с концом!
показати весь коментар
30.12.2020 15:18 Відповісти
Сделали реформу, жрите.
показати весь коментар
30.12.2020 15:20 Відповісти
Але її робили з умовою того, що правоохоронні структури не будуть керуватись злочинцями.
А їхні злочини не прикриватимуть з офісу президента.
Ну, якщо так - то їм лишається лише народний гнів, який може вилитись в банальні розстріли.
показати весь коментар
30.12.2020 15:23 Відповісти
Її робили з надією, що попередня влада залишиться назавжди.
Не рий яму іншому, сам в неї вскочиш.
показати весь коментар
30.12.2020 15:25 Відповісти
Те саме можна сказати нинішнім.
Все ж таки покарання на когось та впаде.
показати весь коментар
30.12.2020 15:27 Відповісти
У нас уже25 лет урки при власти.
показати весь коментар
30.12.2020 15:47 Відповісти
Вони й жеруть. ВАЗеленському з бенею, портновим, та іншими ригами, подобається. Можна подзвонить, "порешать".

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
показати весь коментар
30.12.2020 15:42 Відповісти
https://censor.net/ua/user/472499 ви пишете дурню, пишете або свідомо, або через необізнаність в тому про що пишете.
норма КПК України щодо вручення підозри адвокату певними посадовими особами існує давно й є засобом захисту адвоката від переслідування за професійну діяльність.
тож будь-які "реформи", на щоб ви не натякали, тут ні до чого.
показати весь коментар
30.12.2020 16:07 Відповісти
Мафія. Тварі. Смерть вам!
показати весь коментар
30.12.2020 15:21 Відповісти
Дело Тартарова превратилось в дело Зеленского?
показати весь коментар
30.12.2020 15:22 Відповісти
пізніше владі ЗЕ нададуть правову оцінку.
показати весь коментар
30.12.2020 15:23 Відповісти
Ця мразота вже повинна сучити своїми копитами на гіллякі ,ан ні, потвор не можна чіпати.
показати весь коментар
30.12.2020 15:30 Відповісти
Вова, дурачок малахольный, портнов опять в Австрию свалит, а тебя, идиота малограмотного, возьмут за шкирки и кинут на скамью подсудимых. Только прокурором там будет не 100% твоя веннедиктова, а кто-то другой. Венедиктова будет сидеть рядом=)
показати весь коментар
30.12.2020 15:34 Відповісти
ОГП об отзыве ходатайства по Татарову: Замглавы ОП не потерял статус адвоката, сообщение ему о подозрении нарушает УПК

-----------------------------------------------------------------------------------------
Б...., а чего тогда вы Татарову вручали подозрение, раз это нарушает УПК?
Миллиарды из бюджета получаете, а оформить элеметарный документ согласно Закона не можете?
показати весь коментар
30.12.2020 15:34 Відповісти
"всё смешалось в доме зеленских. лавровы, люди, татаровы, тупицкие, мыкытаси,.... ленка узнала, что муж был в связи с бывшею в его офисе пресс-секретаркой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме…" (С) ))
показати весь коментар
30.12.2020 15:35 Відповісти
начасі вже суд Лінча, самий швидкий та справедливий
показати весь коментар
30.12.2020 15:43 Відповісти
Стаханівець. Пахав за сумісництвом. А так можна? Чи у пліснявих все можна, що їм хочеться?
показати весь коментар
30.12.2020 15:56 Відповісти
У Зеленского жопа может лопнуть Татарова вытаскивать, простите за грубость, но такого беспредела и беззакония не было даже во времена Януковича.
показати весь коментар
30.12.2020 16:28 Відповісти
желаю всем ЗЕБилам голосовавшем за это Ничтожество,что-бы в следующем году у каждого вырос Х,,,Й на лбу!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 17:07 Відповісти
в заголовке опечатка. не ОГП, а ОПГ
показати весь коментар
30.12.2020 17:32 Відповісти
Інтерв'ю Петра Порошенка в програмі Анни Мірошниченко "Велика політика". Дивіться на 5-му телекнаналі 30 грудня о 19:10.
Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його оцінка дій влади і не тільки - у першій частині програми.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі". https://www.youtube.com/watch?v=NrojoLqYsX4
показати весь коментар
30.12.2020 18:18 Відповісти
Давайте вспомним старую истину: Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными.
Именно потому что у нас оружием владеют только бандиты и власть (что одно и то же), вся эта властная шушера может измываться над людьми, правом и здравым смыслом с помощью своих судов, прокуроров и ментов. А всему остальному народонаселению уготована учась баранов, которых стригут, стригут и стригут.
Кстати, в Конституции США закреплено право народа на восстание.
показати весь коментар
30.12.2020 19:13 Відповісти
Як же це гидко спостерігати - на Порошенка відкривають карні справи чуть не за перехід вулиці на червоне світло, а своє оточення Зеленський відверто відбілює від найбруднішого лайна
показати весь коментар
30.12.2020 21:03 Відповісти
Щось мені підказує, що зелений віслюк або буде сидіти значно довше юлі та луценка, або драпати значно швидше за януковоча.
показати весь коментар
31.12.2020 02:27 Відповісти
Выясняется, что методов против против "Кости Сапрыкина" ни в САП ни в НАБУ нет.
показати весь коментар
31.12.2020 09:02 Відповісти
 
 