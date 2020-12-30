НАБУ може оскаржити передачу справи Татарова в СБУ, - Ситник

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що бюро може оскаржити передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова від НАБУ в СБУ.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Це очевидно незаконне рішення, тому що сама фабула справи підслідна Антикорупційному бюро і закон, Кримінальний процесуальний кодекс забороняє передачу, доручення справ, які підслідні НАБУ, іншим слідчим підрозділам", - зазначив Ситник.

За його словами, ця справа тісно пов’язана зі справою щодо квартир Національної гвардії.

"Вчора (інтерв'ю відбулося 29 грудня. - Ред.) детективи ініціювали підписання мною рішення про витребування цієї справи з СБУ до нас, тобто фактично її повернення", - зауважив Ситник.

За його словами, фактично справа Татарова зараз перебуває в НАБУ, проте бюро також хоче повернути її юридично.

"Ми хочемо її повернути шляхом, по-перше, оскарження незаконного рішення про передачу, це може зробити підозрюваний усправі. А інший спосіб - це підписання постанови про витребування цієї справи і зараз таке рішення ухвалено. Наскільки мені відомо, моє рішення про витребування погодив антикорупційний прокурор", - додав Ситник.

Нагадаємо, 29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.