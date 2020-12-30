НАБУ может обжаловать передачу дела Татарова в СБУ, - Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что бюро может обжаловать передачу дела замглавы ОП Олега Татарова от НАБУ в СБУ.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Это очевидно незаконное решение, потому что сама фабула дела подследственна антикоррупционному бюро и закон, Уголовный процессуальный кодекс запрещает передачу, поручение дел, подследственным НАБУ, другим следователем подразделениям", - отметил Сытник.

По его словам, это дело тесно связано с делом по квартирам Национальной гвардии.

"Вчера (интервью состоялось 29 декабря - Ред.) детективы инициировали подписание мной решения об истребовании этого дела из СБУ к нам, то есть фактически его возвращение", - отметил Сытник.

По его словам, фактически дело Татарова сейчас находится в НАБУ, однако бюро также хочет вернуть его юридически.

"Мы хотим его вернуть путем, во-первых, обжалования незаконного решения о передаче, это может сделать подозреваемый по делу. А другой способ — это подписание постановления об истребовании этого дела, и сейчас такое решение принято. Насколько мне известно, мое решение об истребовании согласовал антикоррупционный прокурор", - добавил Сытник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть

Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.