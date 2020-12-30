РУС
Новости Дело замглавы ОП Татарова
НАБУ может обжаловать передачу дела Татарова в СБУ, - Сытник

НАБУ может обжаловать передачу дела Татарова в СБУ, - Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что бюро может обжаловать передачу дела замглавы ОП Олега Татарова от НАБУ в СБУ.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Это очевидно незаконное решение, потому что сама фабула дела подследственна антикоррупционному бюро и закон, Уголовный процессуальный кодекс запрещает передачу, поручение дел, подследственным НАБУ, другим следователем подразделениям", - отметил Сытник.

По его словам, это дело тесно связано с делом по квартирам Национальной гвардии.

"Вчера (интервью состоялось 29 декабря - Ред.) детективы инициировали подписание мной решения об истребовании этого дела из СБУ к нам, то есть фактически его возвращение", - отметил Сытник.

По его словам, фактически дело Татарова сейчас находится в НАБУ, однако бюро также хочет вернуть его юридически.

"Мы хотим его вернуть путем, во-первых, обжалования незаконного решения о передаче, это может сделать подозреваемый по делу. А другой способ — это подписание постановления об истребовании этого дела, и сейчас такое решение принято. Насколько мне известно, мое решение об истребовании согласовал антикоррупционный прокурор", - добавил Сытник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров: В моем противостоянии со скандальным Сытником - только его обида и неприкрытая личная месть

Напомним, 29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: 

НАБУ (4545) Сытник (958) Офис Президента (1820) Татаров Олег (371)
+3
А тепер треба оцінити вклад Венедіктової у рятування Кремлівсього" РЯДОВОГО РАЙЕНА", й чим вона реабілітувалсь перед янелохом на користь свого незвільнення!(обіцяного вовою)

Янелох обіцяв звіольнити її ЗА НЕПОСАДКИ , а якраз ЗА НЕПОСАДКИ він її й помилуваав. Шановні журанлісти нарийте УСІ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ ТА ЗВІТА ЯНЕЛОХА!!! У США ЦЕ ЗРОБИЛИ, НАРАХУВАЛИ СВОЄМУ 20 ТИС ЗА ТРИ РОКИ!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:54 Ответить
+1
Достала эта возня .
показать весь комментарий
30.12.2020 14:50 Ответить
+1
За всем этим можно было бы спокойно наблюдать, если бы вся эта возня не стоило бюджету колосальных денег. Я имею в виду деньги, которые выделяются на содержание все эти импотентные службы...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:53 Ответить
А я могу встретить на улице динозавра. Но могу и не встретить)
показать весь комментарий
30.12.2020 14:49 Ответить
30.12.2020 14:50 Ответить
30.12.2020 14:53 Ответить
Кто вам мешает?
Можете?
Обжалуйте.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:53 Ответить
Пілят. Я прочитав -передали тєло! Заграли вже с тим мудаком!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:54 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 14:54 Ответить
"Сытник заявил, что бюро может обжаловать передачу дела замглавы ОП Олега Татарова " (с)
Хватит нас мурыжить ДЕЛОМ замглавы ОП Олега Татарова
Займитесь его ТЕЛОМ и вже забейте 1.5 м2 на кладбище .
показать весь комментарий
30.12.2020 15:08 Ответить
пинг понг
показать весь комментарий
30.12.2020 15:38 Ответить
и что дальше??? это личный "решела" ваЗЕлина и ермака, которого через ручную ватную вениКдиктову они будут покрывать, конец их близок, так что будут тянуть все.....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:18 Ответить
Ситник має рацію.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:37 Ответить
Куда обжаловать? Есть одна инстанция куда можно - МВФ и госдеп США(после 21.01.2021)... ВСЕ!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:47 Ответить
Обжаловать надо было в тот же день. А сейчас- после боя кулаками.. Новы прокуроры сняли обвинение. Я не юрист ,теперь снова дело в НАБУ открывать,чуть изменив или дополнив формулировку? -Торопитесь,пока Микитась не сконал от " инфаркта" в СИЗО, куда его запроторят люди Авакова.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:21 Ответить
В Украине все стабильно!!! Бардак!!!
показать весь комментарий
30.12.2020 21:28 Ответить
открою великую тану Сытнику. не может обжаловать, а нужно было обжаловать в день передачи. а это значит что до рассмотрения жалобы или заявления, дело никуда не уходит.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:49 Ответить
Как там Зестадо кстати? Переживаю за их психологическое состояние

НАБУ може оскаржити передачу справи Татарова в СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 6355
показать весь комментарий
30.12.2020 23:57 Ответить
зелохи 73-они нагло смеются вам в ваши бараньи хари: играют кто больше даст из ваших карманов адиеты
показать весь комментарий
31.12.2020 08:32 Ответить
 
 