РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10633 посетителя онлайн
Новости
6 353 8

Последствия пожаров на Луганщине: под кем могут "сгореть" кресла?

Последствия пожаров на Луганщине: под кем могут

Сегодня, 30 декабря, проходит заседание временной следственной комиссии по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области.

ВСК была создана депутатами Верховной Рады в начале декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Час Пик.

В состав ВСК вошли народные депутаты Руслан Горбенко (глава комиссии), Сергей Вельможный, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Мария Ионова, Сергей Ионушас, Юрий Солод и Павел Фролов.

Основной задачей ВСК является расследование причин возникновения масштабных пожаров на Луганщине в 2020 году, а также действий/бездействия областного управления ГСЧС и ЛОГА.

Так, на сегодняшнем заседании ВСК предложила отстранить от должности начальника ГУ ГСЧС в Луганской области Михаила Пшика.

На заседании ВСК, которое состоялось на прошлой неделе, было анонсировано, что на следующем заседании (т.е. сегодня) заслушают главу ЛОГА Сергея Гайдая, однако тот на заседание не явился. Следующее заседание назначено на 25 января: на него снова пригласили Гайдая. При этом Вельможный заявил, что Гайдай препятствует работе ВСК.

Не исключено, что под главой Луганской ОГА тоже может "зашататься" кресло, ведь до сих пор не ликвидированы последствия масштабных пожаров, которые произошли в области еще летом.

Напомним, следователи ГБР установили, что на территории Луганской области было системное хищение горючего под руководством ГУ ГСЧС, из-за чего спасатели не могли вовремя выехать на тушение пожаров. В ноябре прошли обыски в областном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в области, проведен допрос должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Правительство упростило процедуру получения компенсаций пострадавшим при пожарах на Луганщине.

Автор: 

ВСК (460) пожар (6022) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
под кем могут "сгореть" кресла?/ Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...сообщил Арахамия 27.04.2020/ Мысль Арахамии глубокая, интересная, оригинальная. А что сейчас, при власти пианиста-четыреждыуклониста? А вот что. 15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ 02.10.20 . Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя. Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и пожаров.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:25 Ответить
Под низеньким гигантом большого кокса. А что?
https://censor.net/ru/comments/locate/3239986/0192148d-ef1c-720b-bcd8-7f30d4f84a33
показать весь комментарий
30.12.2020 21:37 Ответить
Напомним, следователи ГБР установили, что на территории Луганской области было системное хищение горючего под руководством ГУ ГСЧС, из-за чего спасатели не могли вовремя выехать на тушение пожаров. Источник: https://censor.net/ru/n3239986

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А следователи ГБР случайно не установили что явилось причиной пожаров?
Следователи ГБР случайно не установили сколько по времени ехать из Новоайдара до Трехизбенки при "неустановленной ими", как следует из статьи причине пожара при ветре 25 м/с. И кто виноват что по приезду віяснилось что Трехибенка уже не актуальна, а актуальна Кряковка, Орехово-Донецкое и Муратово с Капитановым? Потому, что заехали не с той стороны. Они случайно местным районным електрическим сетям никаких претензий не предьявили за состояние сетей(не во фронтовой) в прифронтовой зоне?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:59 Ответить
Комиссия от рыгов, она сама себя не высечет.Пожаров бы не было ,даже при поджоге,если бы местная власть провела антипожарные мероприятия в лесах и примыкающих селениях.И хотят повесить на пожарников.Эти мероприятия надо отрабатывать до автоматизма от селянина и до губернатора.Как японцы при землетрусах и наводнениях.И везде.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:02 Ответить
Не, когда горит лес, не подстилка, а весь лес от корня до кроны, да при ветре, близком к ураганному, то противопожарные полосы и мероприятия до одного места.
Загорается по воздуху и через 10 метров противопожарной полосы. Ибо горит ВЕСЬ ЛЕС.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:14 Ответить
За двести метров загоралось, своими глазами видел Скорость ветра доходила до 40м/с
показать весь комментарий
30.12.2020 23:33 Ответить
как говорил ЗЕ??? а какя разница????? . если одно чмо снимут и поменяют на другое, а??? нас больше волнует когда убирают боевого генерала а на его место ставят сепарское чмо. нас волнуют шпионы других стран в ОП и на больих должностях. а горящие кресла под жопами каких то ЗЕлуплят нас не интересуют
показать весь комментарий
30.12.2020 22:04 Ответить
 
 