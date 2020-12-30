Последствия пожаров на Луганщине: под кем могут "сгореть" кресла?

Сегодня, 30 декабря, проходит заседание временной следственной комиссии по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области.

ВСК была создана депутатами Верховной Рады в начале декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Час Пик.

В состав ВСК вошли народные депутаты Руслан Горбенко (глава комиссии), Сергей Вельможный, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Мария Ионова, Сергей Ионушас, Юрий Солод и Павел Фролов.

Основной задачей ВСК является расследование причин возникновения масштабных пожаров на Луганщине в 2020 году, а также действий/бездействия областного управления ГСЧС и ЛОГА.

Так, на сегодняшнем заседании ВСК предложила отстранить от должности начальника ГУ ГСЧС в Луганской области Михаила Пшика.

На заседании ВСК, которое состоялось на прошлой неделе, было анонсировано, что на следующем заседании (т.е. сегодня) заслушают главу ЛОГА Сергея Гайдая, однако тот на заседание не явился. Следующее заседание назначено на 25 января: на него снова пригласили Гайдая. При этом Вельможный заявил, что Гайдай препятствует работе ВСК.

Не исключено, что под главой Луганской ОГА тоже может "зашататься" кресло, ведь до сих пор не ликвидированы последствия масштабных пожаров, которые произошли в области еще летом.

Напомним, следователи ГБР установили, что на территории Луганской области было системное хищение горючего под руководством ГУ ГСЧС, из-за чего спасатели не могли вовремя выехать на тушение пожаров. В ноябре прошли обыски в областном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в области, проведен допрос должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Правительство упростило процедуру получения компенсаций пострадавшим при пожарах на Луганщине.