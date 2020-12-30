Наслідки пожеж на Луганщині: під ким можуть "згоріти" крісла?

Сьогодні, 30 грудня, проходить засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування причин масштабних пожеж у Луганській області.

ТСК була створена депутатами Верховної Ради на початку грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Час Пік.

До складу ТСК увійшли народні депутати Руслан Горбенко (голова комісії), Сергій Вельможний, Максим Ткаченко, Володимир Воронов, Марія Іонова, Сергій Іонушас, Юрій Солод та Павло Фролов.

Основним завданням ТСК є розслідування причин виникнення масштабних пожеж на Луганщині в 2020 році, а також дій/бездіяльності обласного управління ДСНС і ЛОДА.

Так, на нинішньому засіданні ТСК запропонувала відсторонити від посади начальника ГУ ДСНС в Луганській області Михайла Пшика.

На засіданні ТСК, яке відбулося минулого тижня, було анонсовано, що на наступному засіданні (тобто сьогодні) заслухають голову ЛОДА Сергія Гайдая, проте той на засідання не з'явився. Наступне засідання призначено на 25 січня: на нього знову запросили Гайдая. При цьому Вельможний заявив, що Гайдай перешкоджає роботі ТСК.

Не виключено, що під головою Луганської ОДА теж може "захитатися" крісло, адже досі не ліквідовано наслідки масштабних пожеж, які сталися в області ще влітку.

Нагадаємо, слідчі ДБР встановили, що на території Луганської області було системне розкрадання пального під керівництвом ГУ ДСНС, через що рятувальники не могли вчасно виїхати на гасіння пожеж. У листопаді пройшли обшуки в обласному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в області, проведено допит посадових осіб.

Раніше повідомлялося, що Уряд спростив процедуру отримання компенсацій постраждалим під час пожежі на Луганщині.