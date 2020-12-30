УКР
Наслідки пожеж на Луганщині: під ким можуть "згоріти" крісла?

Наслідки пожеж на Луганщині: під ким можуть

Сьогодні, 30 грудня, проходить засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування причин масштабних пожеж у Луганській області.

ТСК була створена депутатами Верховної Ради на початку грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Час Пік.

До складу ТСК увійшли народні депутати Руслан Горбенко (голова комісії), Сергій Вельможний, Максим Ткаченко, Володимир Воронов, Марія Іонова, Сергій Іонушас, Юрій Солод та Павло Фролов.

Основним завданням ТСК є розслідування причин виникнення масштабних пожеж на Луганщині в 2020 році, а також дій/бездіяльності обласного управління ДСНС і ЛОДА.

Так, на нинішньому засіданні ТСК запропонувала відсторонити від посади начальника ГУ ДСНС в Луганській області Михайла Пшика.

На засіданні ТСК, яке відбулося минулого тижня, було анонсовано, що на наступному засіданні (тобто сьогодні) заслухають голову ЛОДА Сергія Гайдая, проте той на засідання не з'явився. Наступне засідання призначено на 25 січня: на нього знову запросили Гайдая. При цьому Вельможний заявив, що Гайдай перешкоджає роботі ТСК.

Читайте також: Іноземні фахівці можуть допомогти відновити постраждалі від пожеж ліси Луганщини, - ОДА

Не виключено, що під головою Луганської ОДА теж може "захитатися" крісло, адже досі не ліквідовано наслідки масштабних пожеж, які сталися в області ще влітку.

Нагадаємо, слідчі ДБР встановили, що на території Луганської області було системне розкрадання пального під керівництвом ГУ ДСНС, через що рятувальники не могли вчасно виїхати на гасіння пожеж. У листопаді пройшли обшуки в обласному управлінні та інших структурних підрозділах ДСНС в області, проведено допит посадових осіб.

Раніше повідомлялося, що Уряд спростив процедуру отримання компенсацій постраждалим під час пожежі на Луганщині.

под кем могут "сгореть" кресла?/ Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...сообщил Арахамия 27.04.2020/ Мысль Арахамии глубокая, интересная, оригинальная. А что сейчас, при власти пианиста-четыреждыуклониста? А вот что. 15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ 02.10.20 . Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя. Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и пожаров.
показати весь коментар
30.12.2020 21:25 Відповісти
Под низеньким гигантом большого кокса. А что?
https://censor.net/ru/comments/locate/3239986/0192148d-ef1c-720b-bcd8-7f30d4f84a33
показати весь коментар
30.12.2020 21:37 Відповісти
Напомним, следователи ГБР установили, что на территории Луганской области было системное хищение горючего под руководством ГУ ГСЧС, из-за чего спасатели не могли вовремя выехать на тушение пожаров. Источник: https://censor.net/ru/n3239986

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А следователи ГБР случайно не установили что явилось причиной пожаров?
Следователи ГБР случайно не установили сколько по времени ехать из Новоайдара до Трехизбенки при "неустановленной ими", как следует из статьи причине пожара при ветре 25 м/с. И кто виноват что по приезду віяснилось что Трехибенка уже не актуальна, а актуальна Кряковка, Орехово-Донецкое и Муратово с Капитановым? Потому, что заехали не с той стороны. Они случайно местным районным електрическим сетям никаких претензий не предьявили за состояние сетей(не во фронтовой) в прифронтовой зоне?
показати весь коментар
30.12.2020 21:59 Відповісти
Комиссия от рыгов, она сама себя не высечет.Пожаров бы не было ,даже при поджоге,если бы местная власть провела антипожарные мероприятия в лесах и примыкающих селениях.И хотят повесить на пожарников.Эти мероприятия надо отрабатывать до автоматизма от селянина и до губернатора.Как японцы при землетрусах и наводнениях.И везде.
показати весь коментар
30.12.2020 22:02 Відповісти
Не, когда горит лес, не подстилка, а весь лес от корня до кроны, да при ветре, близком к ураганному, то противопожарные полосы и мероприятия до одного места.
Загорается по воздуху и через 10 метров противопожарной полосы. Ибо горит ВЕСЬ ЛЕС.
показати весь коментар
30.12.2020 22:14 Відповісти
За двести метров загоралось, своими глазами видел Скорость ветра доходила до 40м/с
показати весь коментар
30.12.2020 23:33 Відповісти
как говорил ЗЕ??? а какя разница????? . если одно чмо снимут и поменяют на другое, а??? нас больше волнует когда убирают боевого генерала а на его место ставят сепарское чмо. нас волнуют шпионы других стран в ОП и на больих должностях. а горящие кресла под жопами каких то ЗЕлуплят нас не интересуют
показати весь коментар
30.12.2020 22:04 Відповісти
 
 