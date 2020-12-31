ЦИК просит Кабмин о "надлежащем финансировании" перевыборов в регионах

Во время заседания 30 декабря Центральная избирательная комиссия обратилась в Кабинет Министров относительно обеспечения надлежащего финансирования повторных местных выборов в территориальных общинах, где орган местного самоуправления по результатам волеизъявления 25 октября 2020 года не был избран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, комиссия отметила, что в ряде территориальных общин соответствующими территориальными избирательными комиссиями принято решение о назначении повторных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

В частности, на 17 января 2021 года назначены повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы Броварского района Киевской области, избирательный процесс которых начался 28 ноября 2020 года. На 24 января 2021 год - депутатов Улановского сельского совета и Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области, избирательный процесс которых начался 5 декабря 2020 года. На 7 февраля 2021 года - депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах № 1-5, 7 и Каролино-Бугазского сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области, избирательный процесс которых начался 19 декабря 2020 года.

"В соответствии с законодательством финансирование повторных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских голов в соответствующей территориальной общине осуществляется за счет средств местного бюджета этой территориальной общины. Учитывая, что на сегодня в отдельных территориальных общинах орган местного самоуправления - местный совет - не избран, решение о местном бюджете таких территориальных общин не принято. Кроме того, согласно Бюджетному кодексу Украины бюджетный период составляет один календарный год, который начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же года. Поэтому в новосозданных территориальных общинах решение о местных бюджетах соответствующими местными советами могут быть приняты только с 1 января 2021 года. При этом Комиссия отметила, что избирательный процесс повторных местных выборов, начатый в 2020 году, заканчивается в 2021 году, а значит охватывает два бюджетных периода", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, Центральная избирательная комиссия обратилась в Кабинет Министров Украины с целью урегулирования указанного вопроса.